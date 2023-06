Ini Dia Dua Tempat Favorit Menu Seafod Khas Bali di Sanur

Bisnis.com, DENPASAR - Seafood dengan olahan bumbu khas Bali menjadi salah satu menu yang cocok diburu oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya ke Sanur.

Di Sanur, terdapat restoran yang menjadi favorit bagi wisatawan untuk menyantap seafood.

1. Warung Mak Beng

Warung Mak Beng merupakan warung legendaris di pantai Sanur. Berdiri sejak puluhan tahun lalu, warung Mak Beng terkenal dengan sajian sup kepala ikan yang diracik dengan bumbu khas Bali.

Sup kepala ikan Mak Beng diprakarsai oleh Ni Ketut Tjuki yang kemudian dikenal dengan panggilan Mak Beng. Bersama suaminya I Putu Gede Wirya, Mak Beng memulai usaha sup kepala ikan dengan sambel khas racikan warisan orang tua Putu Wirya yang juga mertua Mak Beng. Ciri khas sup kepala dengan tambahan sambal yang enak dan pedas, membuat warung Mak Beng sangat terkenal.

Jika berkunjung ke warung Mak Beng, harus siap antre karena ramainya pengunjung. Walau demikian, tidak sedikit pengunjung yang rela antre, apalagi yang sudah menjadi langganan Mak Beng. Di dalam warung Mak Beng, banyak terpampang foto pejabat, artis, tokoh nasional yang pernah makan di sana.

Mak Beng menyediakan paket menu sup kepala ikan atau sup ikan, kemudian ikan goreng plus sambal dan nasi. Harga cukup terjangkau untuk sebuah warung makan yang sudah populer. Mak Beng buka mulai pukul 08.30 hingga pukul 17.00 Wita, namun karena ramainya antrean, biasanya dilayani hingga malam hari. Mak Beng berada di jalan Hang Tuah no.45 Sanur, tepatnya di pantai Sanur.

2. Warung Be Sanur

Selain Mak Beng, di Sanur juga terdapat Warung Be Sanur yang berada di area palabuhan Sanur di pantai Matahari Terbit. Warung ini juga menyediakan menu sup kelapa ikan dengan racikan bumbu khas Bali.

Warung Be Sanur berdiri sejak 1941 di Denpasar. Sebelum besar dan memiliki beberapa cabang, warung Be Sanur hanya sebuah warung makan sederhana, namun karena menyediakan menu segar dan enak, warung cepat terkenal dari mulut ke mulut.

Warung Be Sanur pertama kali berdiri di Jalan Tantular Barat no.99, Renon, Denpasar. Kemudian membuka cabang di pantai Matahari terbit dan Nusa Dua.

Jika berkunjung ke pantai Matahari terbit atau menyeberang ke Nusa Penida melalui pantai Sanur, lokasinya persisi di area parkir pantai Matahari terbit, warung Be Sanur ini juga menjadi icon dari pantai tersebut.

Menu yang disediakan tidak jauh berbeda dengan warung Mak Beng yakni sup kepala ikan, ikan goreng plus sambal dan nasi putih. Untuk tempat, warung Be Sanur lebih luas sehingga bisa menampung banyak pengunjung.

