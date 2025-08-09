Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

Mie Gacoan Bali sepakat bayar royalti Rp2,2 miliar ke LMK SELMI setelah mediasi Menkum. Ini jadi contoh penghargaan kekayaan intelektual di Indonesia.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 07:57
Share
Polemik royalti musik PT Mitra Bali Sukses (MBS) atau Mie Gacoan Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) berakhir damai setelah Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, melakukan mediasi dengan para pihak pada Jumat (8/8/2025). / Mie Gacoan.
Polemik royalti musik PT Mitra Bali Sukses (MBS) atau Mie Gacoan Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) berakhir damai setelah Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, melakukan mediasi dengan para pihak pada Jumat (8/8/2025). / Mie Gacoan.
Ringkasan Berita
  • PT Mitra Bali Sukses (MBS) atau Mie Gacoan Bali sepakat membayar royalti musik sebesar Rp2,2 miliar kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) setelah mediasi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
  • Menteri Hukum menekankan pentingnya menghargai kekayaan intelektual dan mengumumkan rencana untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) baru terkait transparansi pemungutan royalti.
  • Indonesia mengumpulkan royalti musik sebesar Rp270 miliar per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai Rp600-700 miliar, meskipun memiliki populasi yang lebih besar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Polemik royalti musik PT Mitra Bali Sukses (MBS) atau Mie Gacoan Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) berakhir damai setelah Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, melakukan mediasi dengan para pihak pada Jumat (8/8/2025).

Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai. PT MBS juga bersedia memenuhi kewajibannya kepada LMK SELMI dengan membayar royalti senilai Rp2,2 miliar.

Bagi Supratman, momentum ini harus dilihat sebagai contoh baik dari kedua pihak untuk menghargai kekayaan intelektual, khususnya penghargaan kepada para pencipta musik.

"Momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang dibayarkan, tetapi lebih penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh teladan bagi semua warga Indonesia untuk menghargai hak kekayaan intelektual," ucap Menkum Supratman, Jumat (8/8/2025).

Menkum mengatakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) mendukung adanya transparansi terhadap pungutan royalti yang dilakukan oleh LMK maupun LMK Nasional (LMKN).

Untuk itu, Kemenkum berencana mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) yang baru untuk mengatur soal pemungutan royalti.

Baca Juga

"Saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi, pemungutan royalti, termasuk besaran tarifnya. Nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu," ujar Supratman.

Supratman juga menekankan bahwa royalti bukanlah pajak. Pasalnya, tidak ada sepeser pun royalti yang masuk ke pemerintah. Semua uang dari royalti diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Adapun pihak yang menyalurkan bukan pemerintah, melainkan LMK atau LMKN yang memungut royalti, salah satunya LMK Selmi.

Supratman menambahkan, jika dibandingkan dengan Malaysia, jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan di Indonesia masih terbilang rendah padahal jumlah penduduk Nusantara lebih banyak dari Negeri Jiran.

Ia mengungkapkan LMK dan LMKN di Indonesia mengumpulkan royalti sebesar Rp270 miliar, sedangkan Malaysia bisa mengumpulkan Rp600-700 miliar setiap tahun.

"Bayangkan, Malaysia, negara yang kecil, penduduknya tidak seberapa, total royalti yang mereka bisa kumpulkan hari ini kurang lebih 600-700 miliar per tahun. Kita Indonesia, mulai dari platform internasional, sampai kepada retail, kalau menurut laporan yang saya terima kita baru ngumpulin 270 miliar, padahal penduduk kita 280 juta. Jadi sangat kecil," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
4 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
7 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Polisi Tetapkan Direktur Mie Gacoan Bali jadi Tersangka Kasus Hak Cipta

Polisi Tetapkan Direktur Mie Gacoan Bali jadi Tersangka Kasus Hak Cipta

Peluang Bisnis dan Harga Franchise Mie Newmind Milik Bossman Mardigu Wowiek, Pesaing Mie Gacoan

Peluang Bisnis dan Harga Franchise Mie Newmind Milik Bossman Mardigu Wowiek, Pesaing Mie Gacoan

Polemik Royalti Lagu, Menekraf Dorong Sistem Pemungutan yang Lebih Adil

Polemik Royalti Lagu, Menekraf Dorong Sistem Pemungutan yang Lebih Adil

PNBP Minerba Tembus Rp76,9 Triliun hingga Juli 2025, ESDM Sebut Terbesar dari Batu Bara

PNBP Minerba Tembus Rp76,9 Triliun hingga Juli 2025, ESDM Sebut Terbesar dari Batu Bara

Kementerian Hukum Lantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Kementerian Hukum Lantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

Amnesty dan Abolisi Tak Akan Pengaruhi Pemberantasan Kasus Korupsi

Amnesty dan Abolisi Tak Akan Pengaruhi Pemberantasan Kasus Korupsi

Hasto Kristiyanto Dibebaskan, Donny Tri Istiqomah Masih Jalani Pidana

Hasto Kristiyanto Dibebaskan, Donny Tri Istiqomah Masih Jalani Pidana

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar
Bisnis Bali & Nusra
3 jam yang lalu

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

Realisasi Investasi di KEK Sanur Capai Rp4,88 Triliun
Bisnis Bali & Nusra
13 jam yang lalu

Realisasi Investasi di KEK Sanur Capai Rp4,88 Triliun

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025
Bisnis Bali & Nusra
07 Agt 2025 | 16:42 WIB

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali
Bisnis Bali & Nusra
07 Agt 2025 | 10:24 WIB

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025
Pariwisata Bali
07 Agt 2025 | 09:16 WIB

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

2

Realisasi Investasi di KEK Sanur Capai Rp4,88 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Ekonomi Sulsel Melambat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

2

Realisasi Investasi di KEK Sanur Capai Rp4,88 Triliun