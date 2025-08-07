Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Pertamina menyalurkan 138.842 ton LPG 3 kg bersubsidi di Bali, memastikan distribusi lancar dan tepat sasaran dengan dukungan 123 agen dan 4.792 pangkalan.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:24
Share
Petugas sedang melakukan pengisian LPG 3 kg / Istimewa
Petugas sedang melakukan pengisian LPG 3 kg / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah menyalurkan 138.842 metric ton LPG 3 kg bersubsidi di Bali, sekitar 60% dari kuota yang ditetapkan pemerintah.
  • Distribusi LPG 3 kg diawasi ketat melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
  • Pertamina didukung oleh 123 agen dan 4.792 pangkalan aktif untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan stok tetap aman.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR — Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 kg di wilayah Bali dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan pihaknya telah menyalurkan 138.842 metric ton atau sekitar 60% dari kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Ahad menegaskan, upaya pengawasan distribusi terus dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pemerintah daerah dan kota/kabupaten, Hiswana Migas, dan aparat penegak hukum setempat.

"Sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi, kami berkomitmen menyalurkan produk ini tepat sasaran. Kami juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata Ahad dilansir dari siaran pers, Rabu (6/8/2025).

Untuk memperlancar distribusi dan memudahkan akses masyarakat, telah tersedia sub pangkalan LPG 3 kg yang merupakan bagian dari strategi optimalisasi penyaluran.

Pertamina Patra Niaga didukung oleh 123 agen dan 4.792 pangkalan aktif yang menjamin distribusi berjalan normal. 

Baca Juga

Masyarakat tidak perlu panik atau khawatir, karena distribusi LPG 3 Kg terus berjalan dengan baik dan stok dalam kondisi aman.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. Apabila ditemukan harga di atas HET atau ada kendala distribusi, masyarakat dapat melapor melalui Pertamina Call Center 135," kata Ahad.

Seperti yang diberitakan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada penambahan kuota LPG 3 kg subsidi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) jadi penyalur.

Kuota LPG 3 kg yang ditetapkan bakal disalurkan merata di Kopdes maupun sub pangkalan lain. Tri menilai, dengan memperluas titik distribusi melalui Kopdes, diharapkan penyaluran LPG 3 kg lebih merata dan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
2 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

Didukung 36.323 Pangkalan, Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Jatim Aman

ESDM Sebut Ada Perusahaan Tertarik Garap Proyek DME Batu Bara

ESDM Sebut Ada Perusahaan Tertarik Garap Proyek DME Batu Bara

ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambahan Kuota LPG 3 Kg meski Kopdes jadi Penyalur

ESDM Tegaskan Tidak Ada Tambahan Kuota LPG 3 Kg meski Kopdes jadi Penyalur

Distribusi Tidak Tepat Sasaran, LPG 3 Kg di Bima Langka

Distribusi Tidak Tepat Sasaran, LPG 3 Kg di Bima Langka

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia

Perkuat Ekosistem Investasi Daerah, Pertamina Hadirkan UMKM di BBF 2025

Perkuat Ekosistem Investasi Daerah, Pertamina Hadirkan UMKM di BBF 2025

Mengapa Harga LPG 3 Kg Harus Diseragamkan untuk Seluruh Indonesia?

Mengapa Harga LPG 3 Kg Harus Diseragamkan untuk Seluruh Indonesia?

ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali
Bisnis Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025
Pariwisata Bali
3 jam yang lalu

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia
Kabar Bali & Nusra
6 jam yang lalu

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,95% tapi Dianggap Belum Berkualitas, Ini Alasannya
Kabar Bali & Nusra
20 jam yang lalu

Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,95% tapi Dianggap Belum Berkualitas, Ini Alasannya

Pariwisata & Konsumsi Dorong Laju Ekonomi Bali Tumbuh 5,95%
Bisnis Bali & Nusra
06 Agt 2025 | 12:09 WIB

Pariwisata & Konsumsi Dorong Laju Ekonomi Bali Tumbuh 5,95%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,95% tapi Dianggap Belum Berkualitas, Ini Alasannya

2

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

3

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

4

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas diperiksa KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,95% tapi Dianggap Belum Berkualitas, Ini Alasannya

2

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

3

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

4

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali