Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025

Penerimaan pajak di NTB dan NTT baru mencapai 34,91% dari target Rp6,79 triliun pada 2025. DJP fokus pada sektor pertanian dan perdagangan untuk meningkatkan serapan.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:42
Share
Potret Presiden Pertama RI Sukarno dan Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta dalam uang lembar Rp100.000. / Bloomberg-Brent Lewin
Potret Presiden Pertama RI Sukarno dan Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta dalam uang lembar Rp100.000. / Bloomberg-Brent Lewin

Bisnis.com, MATARAM — Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara hingga 31 Juli 2025 Rp2,37 triliun atau 34,91% dari target Rp6,79 triliun. 

Jika melihat penerimaan yang belum 50% dari target memasuki semester II/2025 menunjukkan efisiensi belanja pemerintah berdampak ke serapan pajak. Hal tersebut diakui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya yang menyebut belum optimalnya serapan pajak karena banyak program pemerintah yang tertunda imbas dari efisiensi anggaran. 

"Kontribusi besar berasal dari kegiatan [belanja] pemerintah, tapi karena banyak program tertunda, kami harus menggali potensi di sektor lain," jelas Samon kepada media, dikutip pada Kamis (7/8/2025). 

Samon menyebut sudah memiliki strategi untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya dengan menyasar sektor potensial di NTB, seperti sektor pertanian dan perdagangan. Samon menjelaskan pajak sektor pertanian belum terserap optimal, DJP akan menyasar petani skala besar, yang memiliki lahan luas dan penghasilan besar akan tetapi belum menunaikan kewajiban pajak. 

Samon menyebut petani kecil tidak perlu khawatir, karena tidak menjadi sasaran pajak.

"Kami tidak mengenakan pajak ke semua petani, kami menyasar yang besar, misalnya yang penghasilannya Rp200 juta per tahun, dikurangi biaya masih tersisa Rp50 juta, di sana berlaku tarif pajak 5%," kata Samon. 

Baca Juga

DJP juga mendorong integrasi data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) agar pendataan petani lebih tepat sasaran. Samon menjelaskan dengan satu data yang akurat, keadilan pajak akan terwujud.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, Kanwil DJP Nusa Tenggara meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter). Piagam wajib pajak merupakan dokumen publik yang diterbitkan oleh otoritas pajak suatu negara yang secara eksplisit menyatakan hak dan kewajiban wajib pajak serta komitmen otoritas pajak dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Selain itu, melalui Peluncuran Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter) ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan sukarela melalui pemahaman bersama atas hak dan kewajiban. Piagam wajib pajak (Taxpayers Charter) tersebut tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2025, yang berlaku sejak 14 Juli 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gubernur NTT Beri Lampu Hijau Soal Proyek PLTP Poco Leok

Gubernur NTT Beri Lampu Hijau Soal Proyek PLTP Poco Leok

Profil NTT e-Asia, Perusahaan Jepang yang Masuk ke Anak Usaha Surge (WIFI) IJE

Profil NTT e-Asia, Perusahaan Jepang yang Masuk ke Anak Usaha Surge (WIFI) IJE

Ekonomi NTB Terkontraksi 0,82% pada Kuartal II/2025, Imbas Larangan Ekspor Amman Mineral Cs

Ekonomi NTB Terkontraksi 0,82% pada Kuartal II/2025, Imbas Larangan Ekspor Amman Mineral Cs

PHRI NTB Sebut Kebingungan dengan Aturan Royalti Musik

PHRI NTB Sebut Kebingungan dengan Aturan Royalti Musik

Penerimaan Negara dari NTB Mencapai Rp1,4 Triliun per Mei 2025

Penerimaan Negara dari NTB Mencapai Rp1,4 Triliun per Mei 2025

Penyaluran Kredit di NTB Tumbuh 12,47% pada Kuartal I/2025

Penyaluran Kredit di NTB Tumbuh 12,47% pada Kuartal I/2025

Indef Ungkap 12 Indikator Penting Berlawanan dengan Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Indef Ungkap 12 Indikator Penting Berlawanan dengan Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Daya Beli Diklaim Pulih, Penerimaan PPN Justru Terkontraksi, Apa Pemicunya?

Daya Beli Diklaim Pulih, Penerimaan PPN Justru Terkontraksi, Apa Pemicunya?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025
Bisnis Bali & Nusra
1 jam yang lalu

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali
Bisnis Bali & Nusra
7 jam yang lalu

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025
Pariwisata Bali
8 jam yang lalu

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia
Kabar Bali & Nusra
11 jam yang lalu

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,95% tapi Dianggap Belum Berkualitas, Ini Alasannya
Kabar Bali & Nusra
06 Agt 2025 | 16:44 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Bali 5,95% tapi Dianggap Belum Berkualitas, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

2

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

3

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

4

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kecelakaan Fast Boat Sanur: Korban Hilang Ditemukan Meninggal Dunia

2

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi Bali Tetap Kuat pada Kuartal III/2025

3

Pertamina Salurkan 138.842 Metric Ton LPG Bersubsidi di Bali

4

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025