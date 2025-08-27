Bisnis Indonesia Premium
BPD Bali jadi Bank Penyalur Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

Bank BPD Bali menjadi pionir penyalur subsidi bunga untuk industri padat karya, mendukung UMKM dan ekonomi Bali melalui program KIPK.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 15:13
Bank BPD Bali melakukan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Kantor Pusat Bank BPD Bali, Selasa (26/8/2025).
Bank BPD Bali melakukan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Kantor Pusat Bank BPD Bali, Selasa (26/8/2025).
Ringkasan Berita
  • Bank BPD Bali menjadi bank pionir dalam menyalurkan subsidi bunga untuk industri padat karya melalui Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian RI.
  • Bank BPD Bali berfokus pada sektor UMKM dan industri sebagai bagian dari transformasi ekonomi Bali, dengan pertumbuhan kredit di atas 9% hingga Juni 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
  • Program KIPK dirancang untuk memfasilitasi enam sektor industri, termasuk makanan minuman dan tekstil, dengan Bank BPD Bali sebagai penyalur pertama bersama 11 lembaga lainnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali menjadi salah satu bank pionir penyalur skema subsidi bunga untuk industri padat karya usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Bank BPD Bali, pada Selasa (26/8/2025). Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan kredit yang memiliki fokus utama pada sektor UMKM. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Bali yang menekankan transformasi ekonomi melalui enam sektor utama.

“Bank BPD Bali sampai saat ini memiliki rasio komposisi kredit UMKM di atas 50%, hal ini sesuai misi dan visi yang berfokus pada bidang UMKM serta merupakan tindak lanjut dari program pemerintah, di mana kami dipercaya menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi Bali yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden tahun 2021,” jelas Sudharma, Rabu (27/8/2025).

Dia menambahkan transformasi ekonomi Bali yang dikenal dengan Ekonomi Kerthi Bali menempatkan UMKM, industri, ekonomi kreatif, hingga pariwisata sebagai pilar utama. Dalam konteks itu, Bank BPD Bali menyusun rencana korporasi jangka menengah 2026–2030 dengan penekanan pada optimalisasi sektor UMKM dan industri.

“Tentunya UMKM dan industri yang mendorong pertumbuhan perekonomian Bali ini bisa kita optimalisasi. Bali dengan kapasitas pembangunan yang didorong oleh sektor pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan kedua sudah melebihi angka nasional. Hampir di 5,9%, tentunya ini menjadi benefit bagi Bank BPD Bali untuk bisa menangkap peluang bisnis yang ada di daerah Bali dan khususnya industri padat karya,” kata Sudharma

Sudharma menegaskan meski jumlah industri padat karya di Bali tidak banyak, namun pihaknya tetap optimistis pembiayaan tersebut mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi usaha. Ia juga menyebutkan, Bank BPD Bali mencatat pertumbuhan kredit di atas 9% hingga Juni 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 7,03%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy menegaskan bahwa program KIPK dirancang untuk memfasilitasi enam sektor industri.

“Ini mungkin bisa kami underline bahwa skema ini ditunjukkan untuk memfasilitasi sektor industri. Yaitu makanan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki, industri mainan anak dan industri furnitur. Pembiayaan kredit ditujukan untuk pembelian mesin dan atau peralatan produksi serta modal kerja,” kata Tri.

Dia menyebut, Bank BPD Bali merupakan bank pertama yang ditetapkan sebagai penyalur program KIPK bersama 11 lembaga lainnya. Apresiasi juga datang dari Menteri Perindustrian yang dijadwalkan hadir langsung ke Bali pada 8 September 2025 untuk melihat langsung penerima manfaat program ini.

“Dan saya kira apresiasi tadi juga akan kami sampaikan, tidak hanya ke Pak Menteri Perindustrian tapi juga ke teman-teman di Kementerian Perekonomian khususnya di Deputi. Tentunya kepada teman-teman di Kementerian Keuangan yang kaitannya dengan penyaluran ini dan mudah-mudahan ini juga akan diikuti dengan lembaga atau bank penyalur lainnya,” ujar Tri.

Dia menutup dengan harapan agar Bank BPD Bali dapat mengoptimalkan perannya sebagai penyalur program ini sesuai dengan plafon yang ditetapkan pemerintah.

“Besar harapan kami Bank BPD Bali dapat melaksanakan program ini, membantu kami sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kami sangat terbuka tentunya untuk ke depannya untuk melakukan koordinasi perbaikan demi kelancaran dari program kredit industri padat karya ini,” kata Tri.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Annisa Sulistyo Rini

BPD Bali jadi Bank Penyalur Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya
Bisnis Bali & Nusra
10 jam yang lalu

BPD Bali jadi Bank Penyalur Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

Telkom Investasi hingga Rp13 Triliun di Proyek Kabel Laut Lintas Negara
Bisnis Bali & Nusra
14 jam yang lalu

Telkom Investasi hingga Rp13 Triliun di Proyek Kabel Laut Lintas Negara

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara
Kabar Bali & Nusra
26 Agt 2025 | 16:27 WIB

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif
Kabar Bali & Nusra
26 Agt 2025 | 12:12 WIB

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif

ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali
Pariwisata Bali
26 Agt 2025 | 11:51 WIB

ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali

