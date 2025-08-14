Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

Bank BPD Bali meluncurkan QRIS Tap di Trans Metro Dewata untuk memudahkan pembayaran. Diskon tarif berlaku 14-31 Agustus 2025, dari Rp4.400 menjadi Rp1.000.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 20:15
Share
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma saat mencoba QRIS Tap Trans Metro Dewata (TMD) pada Kamis (14/8/2025) di Denpasar. / Istimewa
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma saat mencoba QRIS Tap Trans Metro Dewata (TMD) pada Kamis (14/8/2025) di Denpasar. / Istimewa

Bisnis.com, DENPASAR — Bank BPD Bali memasang QRIS Tap di Bus Trans Metro Dewata (TMD) yang mulai digunakan pada Kamis (14/8/2025) yang diluncurkan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. 

QRIS Tap akan memudahkan masyarakat Bali dan wisatawan untuk melakukan pembayaran Trans Metro Dewata. Apalagi selama periode 14—31 Agustus 2025 ada diskon besar dari Rp4.400 menjadi Rp1.000, artinya dengan QRIS Tap pengunjung cukup membayar Rp1.000 sudah bisa keliling dengan bus Trans Metro Dewata. 

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa Bank BPD Bali telah mendapat izin dari Bank Indonesia untuk penggunaan QRIS Tap. Menurutnya QRIS Tap sangat cocok dipasang di fasilitas umum seperti Trans Metro Dewata. 

"QRIS Tap cocok untuk fasilitas umum, termasuk bus dan lain-lain. Kami Bank BPD Bali saat ini kan sudah punya uang elektronik Bali Pay yang bisa digunakan untuk transaksi secara nasional, termasuk uang elektronik lainnya bisa digunakan untuk QRIS Tap ini," jelas Sudharma, Kamis (14/8/2025). 

Sudharma menyebut kecepatan transaksi QRIS Tap sangat bagus, jika sinyal atau jaringan di handphone mendukung, penumpang hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk transaksi dengan QRIS Tap. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan kehadiran QRIS Tap di Trans Metro Dewata bisa memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan Trans Metro Dewata. Jika sebelumnya harus tap e-money, sekarang cukup dengan QRIS Tap melalui handphone sudah bisa naik. 

Pengguna QRIS yang mencapai 1 juta orang di Bali, diharapkan mau menggunakan transportasi publik. Apalagi dari 14—31 Agustus, ongkos Trans Metro Dewata diskon.

"QRIS Tap diluncurkan untuk mendukung sarana transportasi di Bali lewat Trans Metro dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus juga menggaungkan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi publik," kata Erwin.

Trans Metro Dewata merupakan transportasi publik yang disediakan pemerintah untuk melayani kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Rutenya mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Nusa Dua, hingga Tabanan. Tujuan diadakannya Trans Metro untuk membiasakan masyarakat menggunakan transportasi publik dan mengurai kemacetan yang saat ini menjadi masalah di Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
35 menit yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
2 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

QRIS Tap Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital Transportasi Yogyakarta

QRIS Tap Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital Transportasi Yogyakarta

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Hingga Pertengahan 2025, Nominal Transaksi QRIS di Kepri Capai Rp 4,14 Triliun

Hingga Pertengahan 2025, Nominal Transaksi QRIS di Kepri Capai Rp 4,14 Triliun

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Pabrik Batasi Pasokan Beras Premium ke Bali, Ini Alasannya

Pabrik Batasi Pasokan Beras Premium ke Bali, Ini Alasannya

Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra

Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata
Kabar Bali & Nusra
1 jam yang lalu

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

Pabrik Batasi Pasokan Beras Premium ke Bali, Ini Alasannya
Bisnis Bali & Nusra
5 jam yang lalu

Pabrik Batasi Pasokan Beras Premium ke Bali, Ini Alasannya

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata
Kabar Bali & Nusra
8 jam yang lalu

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra
Kabar Bali & Nusra
8 jam yang lalu

Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra

Penumpang Pelabuhan di Wilayah Timur Melonjak 17%, Pelindo: Berkat Digitalisasi
Kabar Bali & Nusra
13 Agt 2025 | 15:22 WIB

Penumpang Pelabuhan di Wilayah Timur Melonjak 17%, Pelindo: Berkat Digitalisasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pabrik Batasi Pasokan Beras Premium ke Bali, Ini Alasannya

2

Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra

3

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

4

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pabrik Batasi Pasokan Beras Premium ke Bali, Ini Alasannya

2

Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra

3

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

4

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata