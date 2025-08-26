Bisnis Indonesia Premium
ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali

ASDP dan Injourney Airports menyusun kajian water taxi di Bali untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pariwisata berkelanjutan, dengan dukungan pemerintah.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 11:51
Desain Water Taxi yang akan dibangun ASDP / Istimewa
Desain Water Taxi yang akan dibangun ASDP / Istimewa
Ringkasan Berita
  • PT ASDP Indonesia Ferry dan Injourney Airports menyusun kajian pengembangan water taxi di Bali untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pariwisata berkelanjutan.
  • Program water taxi ini merupakan inisiatif Kementerian Perhubungan dan didukung oleh pemerintah pusat serta daerah untuk memperlancar mobilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Kajian ini mencakup aspek bisnis, sosial-budaya, dan keberlanjutan, dengan harapan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pariwisata Bali serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Injourney Airports bakal menyusun kajian pengembangan water taxi untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali.

Water taxi di Bali merupakan program strategis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Kemenko Infrawil) RI.

Program ini merupakan tindak lanjut dari inisiatif Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan moda transportasi laut modern sebagai alternatif untuk mendukung pariwisata dan memperlancar mobilitas masyarakat di Bali.

Sebagaimana diketahui, Bali mengalami kemacetan karena pertumbuhan kendaraan yang pesat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2024 jumlah kendaraan di Bali mencapai 5,2 juta unit.

Jumlah kendaraan roda dua atau sepeda motor mencapai 4,5 juta unit. Sedangkan mobil penumpang 544.460 unit, truk 188.199 unit, bus 15.981 unit.

Jumlah kendaraan di Bali tidak diikuti oleh pembangunan jalan raya yang memadai sehingga menyebabkan kemacetan. Water taxi dianggap menjadi solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan di kawasan pariwisata.

Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, menjelaskan keikutsertaan perusahaan dalam penyusunan kajian water taxi di Bali adalah wujud nyata dukungan terhadap upaya pemerintah membangun ekosistem transportasi maritim yang mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan spirit melayani dan menghubungkan nusantara, ASDP ingin memastikan bahwa setiap inisiatif transportasi laut dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata Indonesia serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat di destinasi wisata," kata Marciano, Senin (25/8/2025).

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah di Bali turut memberikan dukungan penuh atas program ini. Kemenko Infrawil memegang peran koordinasi lintas sektor, Kemenhub sebagai pengampu kebijakan transportasi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali yang berperan dalam integrasi daerah.

Sinergi ini menjadi kunci dalam mempercepat lahirnya layanan transportasi laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah meminta ASDP dan InJourney Airports untuk menyusun kajian menyeluruh terkait rencana implementasi water taxi.

Kajian tersebut mencakup aspek bisnis, sosial-budaya, hingga keberlanjutan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memastikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pariwisata Bali.

Yossianis menambahkan bahwa layanan water taxi berpotensi menjadi solusi strategis dalam mengurangi kepadatan lalu lintas darat di Bali.

"ASDP hadir mendukung program pemerintah dengan melakukan kajian komprehensif terkait layanan transportasi laut yang aman, modern, dan terintegrasi. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan konektivitas wisata yang lebih lancar sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

Pertumbuhan wisatawan ke Bali menunjukkan tren yang sangat positif. Menurut data Airport Council International (ACI), jumlah kunjungan telah mencapai 24 juta pada 2024 dan diproyeksikan melonjak menjadi 32 juta wisatawan per tahun dalam 5 tahun mendatang.

Sektor pariwisata sendiri menyumbang lebih dari 52% terhadap PDRB Bali, dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp118 triliun per tahun. 

Hal ini menegaskan urgensi moda transportasi alternatif yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pariwisata sekaligus aktivitas logistik.

Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Kehadiran water taxi diharapkan dapat memecah beban arus wisatawan, mengurangi kepadatan menuju bandara, serta memperluas akses perjalanan laut yang nyaman.

Efisiensi mobilitas ini diproyeksikan meningkatkan belanja wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata Bali.

VP Komersial ASDP Rizki Dwianda mengatakan bahwa saat ini ASDP bersama InJourney Airports tengah menyusun kajian bisnis dan sosial budaya untuk memastikan implementasi water taxi memberikan multiplier effect yang optimal.

"Kajian ini penting agar setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peluang usaha baru, maupun peningkatan pendapatan masyarakat lokal," tuturnya.

ASDP memandang jalur laut bukan hanya sebagai moda transportasi alternatif, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru.

Arus perjalanan yang lebih lancar akan mempercepat perputaran ekonomi, memperluas distribusi logistik, serta mengurangi tingkat kemacetan yang selama ini berdampak pada kegiatan usaha masyarakat lokal.

Langkah penyusunan kajian ini sekaligus sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas maritim nasional yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

