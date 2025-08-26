Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara

Bisnis.com, JAKARTA - Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) kembali hadir untuk edisi ke-10 pada tahun 2025, merayakan satu dekade transformasi digital di Asia Tenggara. Diselenggarakan oleh Telin, anak perusahaan Telkom Indonesia, acara ini akan berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2025 di Bali International Convention Center - The Westin Resort Nusa Dua. Selama empat hari, acara ini akan mengundang 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara, menjadikannya salah satu forum terpenting di Asia Tenggara, khususnya dalam mendorong konektivitas digital, inovasi, dan kolaborasi global.

BATIC telah berkembang dari pertemuan regional menjadi salah satu acara digital dan telekomunikasi paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik, dengan partisipasi yang semakin luas dari luar Asia Tenggara, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. BATIC menjadi platform utama bagi kolaborasi industri, kemitraan strategis, serta diskusi visioner mengenai masa depan konektivitas digital.

Tema tahun ini, "Igniting Tomorrow’s Digital Evolution", menegaskan peran berkelanjutan BATIC dalam mendorong pertumbuhan digital yang inklusif, inovatif, dan terhubung secara global. Para peserta akan mengeksplorasi perubahan digital dan perkembangan telekomunikasi yang terus berlangsung melalui diskusi tentang tren, dinamika pasar, dan inovasi, dengan penekanan pada pentingnya menyelaraskan inovasi digital dengan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba, menyatakan, "Selama satu dekade terakhir, kami menyaksikan BATIC tumbuh dalam skala, keragaman, dan dampak, merefleksikan transformasi cepat di lanskap digital dan telekomunikasi. Tema tahun ini, 'Igniting Tomorrow’s Digital Evolution', mencerminkan ambisi berkelanjutan kami: mendorong kolaborasi, inovasi, dan mempercepat kemajuan lintas batas. BATIC 2025 bukan sekadar tonggak sejarah, melainkan pemantik momentum menuju babak baru pertumbuhan digital global."

Melanjutkan kesuksesan sebelumnya, BATIC 2025 akan kembali mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan, penyedia layanan cloud, startup, dan investor. Acara ini menyediakan kesempatan untuk menyelami diskusi mendalam mengenai infrastruktur digital, kemitraan lintas negara, pertumbuhan bisnis, serta teknologi baru yang membentuk masa depan.

Sebagai inisiator utama BATIC, Telin terus memimpin transformasi digital di kawasan. Melalui visi "Telin for Tomorrow," perusahaan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasionalnya, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai bagian dari komitmen ESG di BATIC 2025, Telin akan mengukur jejak karbon perjalanan peserta dan mengimbanginya dengan menanam pohon mangrove, sebagai langkah menuju netralitas karbon dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

BATIC 2025 juga akan memperkuat posisinya sebagai panggung digital global melalui kemitraan terbaru dengan ITW Global Leaders’ Forum (GLF). Kolaborasi ini akan menyambut eksekutif dan pemimpin senior dari operator internasional terbesar di dunia, yang akan berdiskusi pada tingkat tinggi mengenai interoperabilitas, kemitraan global, dan tren teknologi masa depan. Selain itu, BATIC akan menyelenggarakan Future Tech Leaders’ Summit, yang bertujuan memberdayakan generasi inovator berikutnya melalui interaksi langsung dengan pemimpin teknologi global, program mentorship, dan sesi pengembangan keterampilan.

Selain sesi konferensi utama, BATIC 2025 menawarkan berbagai kegiatan menarik yang dirancang untuk memperkuat koneksi dan memfasilitasi jejaring antar peserta. Selama tiga hari acara, peserta dapat mengikuti Charity Fun Run, menghadiri makan malam bersama, serta menikmati beragam aktivitas sosial pada hari terakhir.

Meski strategi infrastruktur dan enterprise tetap menjadi fokus utama Telin, dampaknya meluas ke berbagai industri, komunitas, dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. BATIC telah berkembang menjadi platform global yang memberdayakan startup, pelajar, dan sektor publik, memainkan peran kunci dalam mewujudkan masa depan digital yang inklusif dan dapat diakses.

Komitmen ini mencerminkan visi strategis Telkom Group yang lebih luas, dalam perjalanan menjadi digital telco sepenuhnya mengedepankan peluang tanpa batas dan kolaborasi global. Melalui sinergi lintas sektor dan lintas batas, Telin dan Telkom Group tidak hanya membentuk masa depan telekomunikasi, tetapi juga membangun fondasi bagi masyarakat digital yang terhubung secara menyeluruh. Setiap edisi BATIC, kami menegaskan kembali peran kami sebagai penggerak pertumbuhan perusahaan, inovasi, pendidikan, dan kemajuan yang inklusif.