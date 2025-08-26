Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara

PT Telkom Indonesia dan Telin kembali menyelenggarakan BATIC 2025, konferensi Bali Annual Telkom International Conference ke-10
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:27
Share
Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara
Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara
Ringkasan Berita
  • Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025 akan diadakan di Bali, mengundang 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara untuk mendorong konektivitas digital dan kolaborasi global.
  • BATIC telah berkembang menjadi salah satu acara digital dan telekomunikasi paling berpengaruh di Asia-Pasifik, dengan partisipasi dari Eropa, Timur Tengah, dan Amerika, serta fokus pada inovasi dan kemitraan strategis.
  • Telin, sebagai penyelenggara, berkomitmen pada prinsip ESG dan akan mengukur serta mengimbangi jejak karbon peserta, sementara BATIC 2025 akan memperkuat posisinya melalui kemitraan dengan ITW Global Leaders’ Forum dan Future Tech Leaders’ Summit.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) kembali hadir untuk edisi ke-10 pada tahun 2025, merayakan satu dekade transformasi digital di Asia Tenggara. Diselenggarakan oleh Telin, anak perusahaan Telkom Indonesia, acara ini akan berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2025 di Bali International Convention Center - The Westin Resort Nusa Dua. Selama empat hari, acara ini akan mengundang 1.500 peserta dari 500 perusahaan dan 40 negara, menjadikannya salah satu forum terpenting di Asia Tenggara, khususnya dalam mendorong konektivitas digital, inovasi, dan kolaborasi global. 

BATIC telah berkembang dari pertemuan regional menjadi salah satu acara digital dan telekomunikasi paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik, dengan partisipasi yang semakin luas dari luar Asia Tenggara, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. BATIC menjadi platform utama bagi kolaborasi industri, kemitraan strategis, serta diskusi visioner mengenai masa depan konektivitas digital. 

Tema tahun ini, "Igniting Tomorrow’s Digital Evolution", menegaskan peran berkelanjutan BATIC dalam mendorong pertumbuhan digital yang inklusif, inovatif, dan terhubung secara global. Para peserta akan mengeksplorasi perubahan digital dan perkembangan telekomunikasi yang terus berlangsung melalui diskusi tentang tren, dinamika pasar, dan inovasi, dengan penekanan pada pentingnya menyelaraskan inovasi digital dengan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba, menyatakan, "Selama satu dekade terakhir, kami menyaksikan BATIC tumbuh dalam skala, keragaman, dan dampak, merefleksikan transformasi cepat di lanskap digital dan telekomunikasi. Tema tahun ini, 'Igniting Tomorrow’s Digital Evolution', mencerminkan ambisi berkelanjutan kami: mendorong kolaborasi, inovasi, dan mempercepat kemajuan lintas batas. BATIC 2025 bukan sekadar tonggak sejarah, melainkan pemantik momentum menuju babak baru pertumbuhan digital global." 

Melanjutkan kesuksesan sebelumnya, BATIC 2025 akan kembali mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan, penyedia layanan cloud, startup, dan investor. Acara ini menyediakan kesempatan untuk menyelami diskusi mendalam mengenai infrastruktur digital, kemitraan lintas negara, pertumbuhan bisnis, serta teknologi baru yang membentuk masa depan. 

Sebagai inisiator utama BATIC, Telin terus memimpin transformasi digital di kawasan. Melalui visi "Telin for Tomorrow," perusahaan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasionalnya, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai bagian dari komitmen ESG di BATIC 2025, Telin akan mengukur jejak karbon perjalanan peserta dan mengimbanginya dengan menanam pohon mangrove, sebagai langkah menuju netralitas karbon dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. 

BATIC 2025 juga akan memperkuat posisinya sebagai panggung digital global melalui kemitraan terbaru dengan ITW Global Leaders’ Forum (GLF). Kolaborasi ini akan menyambut eksekutif dan pemimpin senior dari operator internasional terbesar di dunia, yang akan berdiskusi pada tingkat tinggi mengenai interoperabilitas, kemitraan global, dan tren teknologi masa depan. Selain itu, BATIC akan menyelenggarakan Future Tech Leaders’ Summit, yang bertujuan memberdayakan generasi inovator berikutnya melalui interaksi langsung dengan pemimpin teknologi global, program mentorship, dan sesi pengembangan keterampilan. 

Selain sesi konferensi utama, BATIC 2025 menawarkan berbagai kegiatan menarik yang dirancang untuk memperkuat koneksi dan memfasilitasi jejaring antar peserta. Selama tiga hari acara, peserta dapat mengikuti Charity Fun Run, menghadiri makan malam bersama, serta menikmati beragam aktivitas sosial pada hari terakhir. 

Meski strategi infrastruktur dan enterprise tetap menjadi fokus utama Telin, dampaknya meluas ke berbagai industri, komunitas, dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. BATIC telah berkembang menjadi platform global yang memberdayakan startup, pelajar, dan sektor publik, memainkan peran kunci dalam mewujudkan masa depan digital yang inklusif dan dapat diakses. 

Komitmen ini mencerminkan visi strategis Telkom Group yang lebih luas, dalam perjalanan menjadi digital telco sepenuhnya mengedepankan peluang tanpa batas dan kolaborasi global. Melalui sinergi lintas sektor dan lintas batas, Telin dan Telkom Group tidak hanya membentuk masa depan telekomunikasi, tetapi juga membangun fondasi bagi masyarakat digital yang terhubung secara menyeluruh. Setiap edisi BATIC, kami menegaskan kembali peran kami sebagai penggerak pertumbuhan perusahaan, inovasi, pendidikan, dan kemajuan yang inklusif. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
1 jam yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
2 jam yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Telkom (Telin) - Singtel Bangun SKKL Singapura - Batam, Perkuat Pasar Data Center

Telkom (Telin) - Singtel Bangun SKKL Singapura - Batam, Perkuat Pasar Data Center

Aksi Grup Telkom, Telin Gandeng BW Digital Bangun SKKL

Aksi Grup Telkom, Telin Gandeng BW Digital Bangun SKKL

Naik 28 Persen, Telin Raup Pendapatan Rp9,62triliun

Naik 28 Persen, Telin Raup Pendapatan Rp9,62triliun

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Langkah Summarecon Dukung Pemerintah Capai Target Sustainable Development Goals

Langkah Summarecon Dukung Pemerintah Capai Target Sustainable Development Goals

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

EMTK, TLKM, and PGEO Lead ESG Leaders Index Performance

EMTK, TLKM, and PGEO Lead ESG Leaders Index Performance

Mitratel (MTEL) Bakal Buyback Saham Rp1 Triliun

Mitratel (MTEL) Bakal Buyback Saham Rp1 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara
Kabar Bali & Nusra
5 menit yang lalu

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif
Kabar Bali & Nusra
4 jam yang lalu

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif

ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali
Pariwisata Bali
4 jam yang lalu

ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali

Sudamala Resort Seraya Mulai Operasikan PLTS Berkapasitas 300 KWp
Bisnis Bali & Nusra
5 jam yang lalu

Sudamala Resort Seraya Mulai Operasikan PLTS Berkapasitas 300 KWp

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI
Bisnis Bali & Nusra
18 jam yang lalu

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI

2

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

3

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif

4

Sudamala Resort Seraya Mulai Operasikan PLTS Berkapasitas 300 KWp

5

ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Membangun Daya Saing dan Profesionalisme Industri Laundry Indonesia
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI

2

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

3

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif

4

Sudamala Resort Seraya Mulai Operasikan PLTS Berkapasitas 300 KWp

5

ASDP dan Injourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali