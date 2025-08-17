Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

Bank BPD Bali kini mendukung QRIS Cross Border, memungkinkan transaksi non-tunai di Jepang dan negara Asia lainnya, memudahkan wisatawan Indonesia.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:30
Share
Wakil Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Eriko Nakano (dua dari kanan) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (kiri), Direktur Bisnis Bank BPD Bali (kanan) mencoba transaksi dengan QRIS Bank BPD Bali saat ujicoba QRIS Cross Border Indonesia - Jepang pada Minggu (17/8/2025). / Istimewa
Wakil Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Eriko Nakano (dua dari kanan) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (kiri), Direktur Bisnis Bank BPD Bali (kanan) mencoba transaksi dengan QRIS Bank BPD Bali saat ujicoba QRIS Cross Border Indonesia - Jepang pada Minggu (17/8/2025). / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Bank BPD Bali menjadi satu-satunya bank daerah yang masuk dalam ekosistem QRIS Cross Border yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, memungkinkan penggunaannya di Jepang dan beberapa negara Asia lainnya.
  • QRIS BPD Bali memudahkan wisatawan Indonesia untuk bertransaksi non-tunai di luar negeri dan juga memfasilitasi pembayaran dana Pungutan Wisatawan Asing di Bandara Bali.
  • Hadirnya QRIS Cross Border diharapkan mempermudah wisatawan Indonesia dan Jepang dalam melakukan transaksi non-tunai, dengan dukungan dari Bank Indonesia dan peningkatan jumlah merchant di Bali.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali menjadi satu-satunya bank daerah yang masuk dalam ekosistem QRIS Cross Border atau QRIS lintas negara yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.

Direktur Bisnis Bank BPD Bali, I Nyoman Sumanaya, menjelaskan bahwa masuknya BPD Bali dalam ekosistem QRIS Cross Border tidak lepas dari kesiapan infrastruktur yang sudah dilakukan sejak Bank Indonesia meluncurkan sistem pembayaran lintas negara atau QRIS Cross Border.

"BPD Bali menyiapkan infrastruktur kita dan diwadahi Bank Indonesia, jadi kami siap karena banyak wisatawan Jepang yang datang ke sini. Termasuk nanti dengan China kami juga siap, perluasan yang lainnya kami siapkan atas arahan Bank Indonesia," kata Sumanaya, Minggu (17/8/2025).

QRIS BPD Bali juga sudah bisa digunakan di negara-negara lain Asia seperti Thailand, Singapura dan Malaysia.

Artinya wisatawan Indonesia yang memiliki rekening BPD Bali bisa bertransaksi dengan QRIS saat berkunjung ke negara-negara tersebut.

Selain itu, BPD Bali juga menyiapkan QRIS di Bandara yang bisa digunakan wisatawan asing untuk membayar dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per orang.

Baca Juga

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan hadirnya QRIS Cross Border sebagai respons atas besarnya potensi wisatawan Indonesia ke Jepang maupun sebaliknya, khususnya ke Bali. Setiap tahun kunjungan WNI ke Jepang tercatat sekitar 500.000 orang.

Ada 10 bank yang bisa digunakan untuk transaksi dengan QRIS di Jepang, salah satunya Bank BPD Bali.

"Hadirnya QRIS Cross Border akan lebih mudah bagi WNI yang ke Jepang untuk melakukan pembayaran non tunai, tidak perlu membawa kartu kredit atau uang tunai jadi semua dimudahkan dengan QRIS untuk perjalanan wisatawan," kata Erwin.

Erwin menyebut untuk QRIS Cross Border inbound akan segera diluncurkan, sehingga wisatawan Jepang bisa menggunakan QRIS saat berbelanja di Indonesia.

Apalagi di Bali, jumlah merchant terus bertambah, mulai dari toko oleh–oleh besar hingga UMKM sudah menyediakan layanan QRIS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
4 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium
7 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

BI Riau Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 80% Dengan Nilai Rp800 Miliar per Bulan

Warga Jateng Mulai Beralih ke Transaksi Nontunai

Warga Jateng Mulai Beralih ke Transaksi Nontunai

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

Rekor MURI Dicatat BI Sumut, Pengguna Terbanyak QRIS Cross Border

QRIS Bisa Dipakai di China Akhir 2025, di Jepang Bulan Ini

QRIS Bisa Dipakai di China Akhir 2025, di Jepang Bulan Ini

Rakernas Federasi Serikat Pekerja BPD Kukuhkan Pengurus dan Program Kerja

Rakernas Federasi Serikat Pekerja BPD Kukuhkan Pengurus dan Program Kerja

Bank BPD Bali Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Pelajar

Bank BPD Bali Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Pelajar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali
Bisnis Bali & Nusra
5 jam yang lalu

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang
Bisnis Bali & Nusra
6 jam yang lalu

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang
Pariwisata Bali
6 jam yang lalu

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

Geliat Pariwisata Bali Pacu Pembangunan Hotel Usung Keberlanjutan & Tawarkan Investasi
Bisnis Bali & Nusra
16 Agt 2025 | 08:05 WIB

Geliat Pariwisata Bali Pacu Pembangunan Hotel Usung Keberlanjutan & Tawarkan Investasi

Survei BI : Harga Properti Komersial di Bali Naik 7,79 Persen
Bisnis Bali & Nusra
15 Agt 2025 | 16:04 WIB

Survei BI : Harga Properti Komersial di Bali Naik 7,79 Persen

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

2

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

3

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Freeport Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi dan Dimeriahkan Tarian Kolosal
7+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

2

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

3

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali