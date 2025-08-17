QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

Bank BPD Bali kini mendukung QRIS Cross Border, memungkinkan transaksi non-tunai di Jepang dan negara Asia lainnya, memudahkan wisatawan Indonesia.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank BPD Bali menjadi satu-satunya bank daerah yang masuk dalam ekosistem QRIS Cross Border atau QRIS lintas negara yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.

Direktur Bisnis Bank BPD Bali, I Nyoman Sumanaya, menjelaskan bahwa masuknya BPD Bali dalam ekosistem QRIS Cross Border tidak lepas dari kesiapan infrastruktur yang sudah dilakukan sejak Bank Indonesia meluncurkan sistem pembayaran lintas negara atau QRIS Cross Border.

"BPD Bali menyiapkan infrastruktur kita dan diwadahi Bank Indonesia, jadi kami siap karena banyak wisatawan Jepang yang datang ke sini. Termasuk nanti dengan China kami juga siap, perluasan yang lainnya kami siapkan atas arahan Bank Indonesia," kata Sumanaya, Minggu (17/8/2025).

QRIS BPD Bali juga sudah bisa digunakan di negara-negara lain Asia seperti Thailand, Singapura dan Malaysia.

Artinya wisatawan Indonesia yang memiliki rekening BPD Bali bisa bertransaksi dengan QRIS saat berkunjung ke negara-negara tersebut.

Selain itu, BPD Bali juga menyiapkan QRIS di Bandara yang bisa digunakan wisatawan asing untuk membayar dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per orang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan hadirnya QRIS Cross Border sebagai respons atas besarnya potensi wisatawan Indonesia ke Jepang maupun sebaliknya, khususnya ke Bali. Setiap tahun kunjungan WNI ke Jepang tercatat sekitar 500.000 orang.

Ada 10 bank yang bisa digunakan untuk transaksi dengan QRIS di Jepang, salah satunya Bank BPD Bali.

"Hadirnya QRIS Cross Border akan lebih mudah bagi WNI yang ke Jepang untuk melakukan pembayaran non tunai, tidak perlu membawa kartu kredit atau uang tunai jadi semua dimudahkan dengan QRIS untuk perjalanan wisatawan," kata Erwin.

Erwin menyebut untuk QRIS Cross Border inbound akan segera diluncurkan, sehingga wisatawan Jepang bisa menggunakan QRIS saat berbelanja di Indonesia.

Apalagi di Bali, jumlah merchant terus bertambah, mulai dari toko oleh–oleh besar hingga UMKM sudah menyediakan layanan QRIS.