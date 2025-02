FIF Targetkan Transaksi Rp2,8 Miliar di Spektra Bali 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR — PT Financial International Finance (FIFGROUP) menargetkan transaksi Rp2,8 miliar pada gelaran tahunan Spektra Meriah yang dilaksanakan selama sepekan di Denpasar, Bali.



Multi Purposed Financing Marketing Head FIFGROUP Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Junaedi menjelaskan target tersebut sama dengan event tahun sebelumnya, dan merupakan target cukup moderat dengan pertimbangan kondisi ekonomi Bali yang diproyeksikan tumbuh 5% pada 2025.



“Kalau melihat penyelenggaraan Spektra Meriah terakhir kami membukukan transaksi Rp2,8 miliar. Tahun ini juga sama, kami tidak ingin muluk-muluk, yang penting kami bisa men-support masyarakat dengan pembiayaan promo seperti DP 0%,” jelas Junaedi, Senin (24/2/2025).



Junaedi menyebut seluruh portofolio FIFGROUP, yaitu Fifastra, Spektra, Danastra, Finatra, serta Amitra hadir dengan menawarkan banyak promo yang menarik, salah satunya adalah Spektra yang hadir menawarkan program berupa down payment (DP) 0%.



Pada 2025 FIF menargetkan penyaluran pembiayaan meningkat 15% pada 2025 dengan target penyaluran pembiayaan di angka Rp93,9 miliar. Pembiayaan otomotif seperti pembiayaan sepeda motor dan unit kendaraan lainnya diproyeksikan masih menjadi andalan FIF Bali di 2025.



Junaedi memproyeksikan porsi pembiayaan otomotif tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar di angka 75% dari seluruh nilai pembiayaan yang disalurkan, pada 2025 targetnya bisa menyentuh 80%.



Jika melihat di 2024, kendaraan bermotor yang dibiayai melalui fasilitas pembiayaan FIF di kisaran 3.000—3.500 unit per bulan, dari 8.000—10.000 unti kendaraan yang terjual di Bali setiap bulan.



Selain pembiayaan kendaraan bermotor, FIF juga mengandalkan pembiayaan tunai di 2025 atau Dana Astra. Kemudian pembiayaan spektra yang merupakan pembiayaan untuk pembelian kebutuhan produk elektronik seperti televisi, kulkas dan lainnya. FIF mencatat realisasi pembiayaan spektra di Bali berkisar di angka Rp7 miliar—9 miliar per bulan, dengan realisasi tertinggi di akhir tahun atau Desember 2024 mencapai Rp9 miliar per bulan.