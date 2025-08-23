Bisnis Indonesia Premium
BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

BCA Expo Bali 2025 tawarkan KPR dan kredit kendaraan dengan bunga spesial di Mal Bali Galeria, 22-24 Agustus, untuk nasabah dan masyarakat Bali.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 14:27
BCA Bali menawarkan KPR, KKB, KSM dengan bunga spesial melalui event BCA Expo Bali 2025 di Mal Bali Galeria pada 22–24 Agustus 2025/istimewa
BCA Bali menawarkan KPR, KKB, KSM dengan bunga spesial melalui event BCA Expo Bali 2025 di Mal Bali Galeria pada 22–24 Agustus 2025/istimewa
  • BCA Expo Bali 2025 menawarkan pembiayaan rumah dan kendaraan dengan bunga spesial di Mal Bali Galeria pada 22-24 Agustus 2025.
  • Event ini menghadirkan promo menarik seperti KPR dengan bunga mulai 1,65% eff.p.a. dan kredit kendaraan dengan bunga 1,65% flat p.a. untuk mobil baru.
  • BCA menggandeng 17 dealer mobil, 8 merek sepeda motor, dan 4 grup developer untuk memberikan pilihan beragam kepada nasabah dan pengunjung.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menawarkan pembiayaan pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit sepeda motor (KSM) dengan bunga spesial melalui event BCA Expo Bali 2025 di Mal Bali Galeria, 22–24 Agustus 2025. 

Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono menjelaskan berbagai promo dan bunga spesial untuk KPR dan kredit kendaraan serta one-stop banking solution tersedia di ajang ini, untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

BCA Expo Bali 2025 merupakan bagian dari rangkaian acara serupa yang dibuka di Jabodetabek pada hari yang sama. 

“BCA Expo Bali 2025 merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kami untuk seluruh nasabah dan masyarakat Bali yang senantiasa di sisi kami. Melalui ajang ini, masyarakat dapat mengakses berbagai produk impian mulai dari rumah, kendaraan, hingga kebutuhan lainnya dengan penawaran dan suku bunga spesial,” kata Armand dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/8/2025).

Selama gelaran BCA Expo Bali 2025, BCA menawarkan promo dan program menarik seperti KPR dengan suku bunga spesial mulai dari 1,65% eff.p.a. fixed 1 tahun & diskon provisi 50%, Promo bunga mulai dari 1,65% flat p.a. tenor 1 tahun untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) khusus mobil baru jenis passenger car, DP mulai Rp800 ribu untuk kredit sepeda motor (KSM) dengan bunga mulai 5,8% per tahun.

Beragam program tersebut bisa ditemukan nasabah di 31 booth mitra yang meramaikan perhelatan BCA Expo di Bali.

BCA menggandeng sekitar 17 dealer mobil ternama, seperti Toyota, Mercedes-Benz, dan BMW untuk memperbanyak pilihan bagi nasabah dan pengunjung BCA Expo Bali. Ada juga beragam pilihan sepeda motor dari 8 merek, dan opsi hunian dari 4 grup developer di BCA Expo Bali 2025. Pelaku UMKM juga turut terlibat dalam ajang tahunan ini.

“Tidak ada yang lebih membanggakan bagi kami selain memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, BCA Expo 2025 Bali diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali. Sebagai wujud rasa cinta dan terima kasih kepada nasabah, dengan bangga kami persembahkan BCA Expo 2025 Bali,” ujar Armand.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Restu Wahyuning Asih

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali
Bisnis Bali & Nusra
15 jam yang lalu

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

LPG 3 Kg Langka di Bali, Pertamina Sebut Karena Ulah Pengecer
Bisnis Bali & Nusra
22 Agt 2025 | 17:55 WIB

LPG 3 Kg Langka di Bali, Pertamina Sebut Karena Ulah Pengecer

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%
Bisnis Bali & Nusra
21 Agt 2025 | 07:34 WIB

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%

Bank Indonesia Dorong Supermarket di Bali Gunakan QRIS Tap
Bisnis Bali & Nusra
20 Agt 2025 | 13:43 WIB

Bank Indonesia Dorong Supermarket di Bali Gunakan QRIS Tap

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda
Bisnis Bali & Nusra
19 Agt 2025 | 16:49 WIB

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda

