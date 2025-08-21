Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%

PLN meningkatkan produksi penggilingan padi di Bali hingga 40% melalui program Electrifying Agriculture, menggantikan mesin diesel dengan listrik yang lebih efisien.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:34
Share
Manager PLN UP3 Bali Selatan, I Putu Kariana (kiri) berbincang langsung dengan pelanggan terkait pemanfaatan listrik untuk sektor pertanian.
Manager PLN UP3 Bali Selatan, I Putu Kariana (kiri) berbincang langsung dengan pelanggan terkait pemanfaatan listrik untuk sektor pertanian.
Ringkasan Berita
  • Program Electrifying Agriculture dari PLN meningkatkan produksi penggilingan padi di Bali hingga 40% dengan memanfaatkan energi listrik yang andal.
  • Penggunaan listrik menggantikan mesin berbahan bakar fosil, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi serta daya saing produk pertanian lokal.
  • PLN menargetkan perluasan program ini untuk mendukung transisi energi bersih dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Penggunaan listrik untuk memacu produksi pangan terus dilakukan PLN melalui program electrifying agriculture

Electrifying Agriculture adalah salah satu program transformasi PLN yang mendorong pemanfaatan energi listrik andal untuk mengoperasikan mesin dan peralatan pertanian.

Dengan mengurangi ketergantungan pada mesin berbahan bakar fosil, petani mendapatkan keuntungan ganda yakni biaya operasional lebih hemat dan hasil produksi meningkat.

PLN kali ini memperluas jangkauan ke sektor penggilingan padi. Dua lokasi dipilih sebagai titik pengembangan, yakni Desa Petang, Kabupaten Badung, dan Desa Penebel, Kabupaten Tabanan. 

Ketua Kelompok Tani Petang, Ngurah Santa, menjelaskan tambahan daya listrik dari 66 kVA menjadi 105 kVA telah membawa perubahan besar, produksi penggilingan bisa meningkat hingga 40%.

"Dengan tambahan daya ini, hasil gilingan kami meningkat dari 1,8 ton menjadi 3 ton per hari, atau naik sekitar 40%. Kami sangat berterima kasih kepada PLN, karena permintaan tambahan daya kelompok tani kami bisa diselesaikan hanya dalam 3 hari, sangat cepat dan memuaskan," kata Ngurah dikutip Rabu (20/8/2025).

Baca Juga

Sementara itu, pemilik penggilingan padi di Banjar Riang Tengah, Penebel, I Wayan Tirta Yasa, menekankan manfaat besar elektrifikasi dalam mendukung usahanya.

Dengan tambahan daya 66 kVA, para petani tidak perlu lagi mengandalkan mesin diesel yang mahal.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Bali Selatan, I Putu Kariana, menegaskan bahwa pelaksanaan program di hari kemerdekaan memiliki makna tersendiri.

Electrifying Agriculture adalah langkah nyata PLN dalam menghadirkan listrik andal bagi pertanian yang lebih maju, produktif, dan efisien.

Dia menambahkan bahwa PLN melihat sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.

"Pertanian adalah jantung ketahanan pangan. Jika petani kuat, maka bangsa ini juga kuat. Kami berharap semakin banyak kelompok tani yang memanfaatkan listrik untuk kegiatan pertanian, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, tidak hanya di Bali Selatan tetapi juga di seluruh Indonesia," kata Putu.

Electrifying Agriculture bukan sekadar upaya mengganti mesin berbahan bakar fosil dengan listrik. Lebih dari itu, program ini menghadirkan perubahan sistematis dalam cara kerja petani.

Dengan listrik, petani bisa mengoperasikan mesin penggilingan padi, irigasi, hingga penyimpanan hasil panen dengan lebih andal.

Dampaknya tidak hanya pada efisiensi biaya, tetapi juga mendukung agenda besar transisi energi bersih yang tengah digencarkan pemerintah.

Selain mengurangi emisi karbon, elektrifikasi pertanian juga meningkatkan daya saing produk lokal.

Hasil panen yang diolah dengan mesin listrik lebih cepat dipasarkan, kualitasnya lebih terjaga, dan mampu mendukung swasembada pangan di tingkat nasional.

"Listrik kini tidak hanya menerangi rumah-rumah, tetapi juga menjadi sumber energi baru yang menggerakkan roda pertanian. Electrifying Agriculture menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga terus bergerak menuju kemerdekaan energi dan pangan yang lebih kokoh," kata Putu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

33 PLTS Mikro Terpasang di Wilayah Terpencil Seko, Fasilitas Umum Terlistriki

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Manuver PGEO Pacu 3 Proyek Panas Bumi Kejar Target EBT Prabowo

Polri Temukan 3.000 Alat Kelistrikan Palsu Schneider, Ini Cara Membedakannya

Polri Temukan 3.000 Alat Kelistrikan Palsu Schneider, Ini Cara Membedakannya

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

Kementan Dorong Petani Milenial, Omzet Bisa Tembus Rp10 Miliar per Tahun

Edukasi Pertanian Hidroponik Anak Muda

Edukasi Pertanian Hidroponik Anak Muda

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang

PT KAI Siapkan Layanan Kereta Api Khusus Petani dan Pedagang

KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Begini Konsepnya

KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Begini Konsepnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%
Bisnis Bali & Nusra
8 jam yang lalu

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%

Bank Indonesia Dorong Supermarket di Bali Gunakan QRIS Tap
Bisnis Bali & Nusra
20 Agt 2025 | 13:43 WIB

Bank Indonesia Dorong Supermarket di Bali Gunakan QRIS Tap

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda
Bisnis Bali & Nusra
19 Agt 2025 | 16:49 WIB

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis
Kabar Bali & Nusra
19 Agt 2025 | 13:10 WIB

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia
Bisnis Bali & Nusra
19 Agt 2025 | 10:30 WIB

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Dewas Terima 135 Aduan Non Etik dari Masyarakat Terkait Pegawai KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Beralih ke Listrik, Produksi Penggilingan Padi di Bali Meningkat 40%