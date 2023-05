Pesawat Raksasa Airbus A380 Emirates Bakal Mendarat Perdana di Bali

Bisnis.com, DENPASAR – Pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380-800 Emirates yang memiliki kapasitas penumpang hingga 853 bakal mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai pada 1 Juni 2023.

Pesawat Airbus A380-800 adalah pesawat penumpang komersial terbesar yang beroperasi saat ini, baik dari sisi kapasitas maksimal penumpang maupun dimensi pesawat. Rencananya, Emirates akan mengoperasikan dua tipe pesawat A380 di Indonesia, yakni tipe dua kelas business and economy dan tipe tiga kelas first class, business, and economy.

Airbus A380-800 Emirates terbang dari Dubai dengan membawa 615 penumpang yang akan berwisata di Bali. Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, menjelaskan persiapan secara khusus telah dilakukan untuk menyambut Airbus A380-800. Pergerakan penumpang dari pesawat ke terminal bandara atau sebaliknya telah disiapkan garbarata atau avio bridge dengan dua belalai untuk mengakomodir pesawat Airbus A380-800.

“Untuk menangani penempatan Airbus A380-800, akan dilaksanakan pengaturan parkir pesawat di sekelilingnya. Parking stand di sekelilingnya hanya dialokasikan untuk pesawat berbadan sedang atau narrow body untuk mengakomodasi dimensi A380-800 yang memiliki rentang sayap sepanjang 79,5 meter,” jelas Faik dikutip dari siaran pers, Senin (29/5/2023).

Faik juga menjelaskan, masuknya pesawat berbadan lebar ini menjadi salah satu tanda kebangkitan pariwisata Bali, karena setiap terbang Airbus A380-800 membawa penumpang di atas 500 orang dan mayoritas merupakan wisman Eropa dan Timur Tengah yang memiliki spending atau belanja yang besar ketika berwisata.

