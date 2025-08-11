Bisnis Indonesia Premium
Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 2,35 Juta di Musim Libur Panjang

Pada Juli 2025, Bandara Ngurah Rai melayani 2,35 juta penumpang, dengan 62% internasional. Rata-rata harian 76.005 penumpang, naik 22% dari semester awal.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 07:32
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali berkoordinasi dengan petugas bandara saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kawasan Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Sabtu (29/3/2025). Antara/Made Nanda/fik/rwa.
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali berkoordinasi dengan petugas bandara saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kawasan Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Sabtu (29/3/2025). Antara/Made Nanda/fik/rwa.

Bisnis.com, DENPASAR – Pergerakan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Juli 2025 tembus 2,35 juta. 

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan sepanjang Juli penumpang 62% atau 1,4 juta merupakan penumpang internasional dan 891.466 orang atau 38% merupakan penumpang domestik. 

Jika dihitung rata-rata per-hari, pada periode tersebut terdapat 76.005 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Meningkat hingga 22% dibandingkan dengan rata-rata harian selama semester pertama, 63.117 penumpang per hari. 

Selain jumlah penumpang yang tumbuh secara signifikan, lalu lintas penerbangan di periode yang sama juga mengalami peningkatan.

Tercatat pada Juli terdapat 13.127 pergerakan pesawat dengan komposisi 6.070 penerbangan domestik dan 7.057 penerbangan internasional. Rata-rata trafik pesawat dalam sehari mencapai 423 pergerakan.

Dibandingkan rata-rata harian Januari-Juni 2025 sebanyak 381 penerbangan sehari, maka terjadi pertumbuhan 11%.

Syaugi Shahab menyebut peningkatan tersebut telah diantisipasi sebelumnya dengan koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder bandara dan instansi terkait. 

"Kami melihat tren positif di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini karena Juli masih masuk periode libur sekolah dan libur musim panas. Demand masyarakat untuk berlibur ke Bali masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan periode libur panjang lainnya, seperti saat tahun baru atau libur lebaran 2025 kisaran 62.000 hingga 72.000 penumpang per hari, di Juli rata-ratanya melebihi 76.000 penumpang sehari. Ini jadi rata-rata harian tertinggi sepanjang tahun 2025 " jelas Syaugi dikutip dari siaran pers, Senin (11/8/2025). 

Bahkan berdasarkan hasil data yang diolah, saat puncak arus balik libur sekolah kami melayani lebih dari 79.000 penumpang dengan 441 pergerakan pesawat, datang dan berangkat, yang terjadi pada 11 Juli 2025.

Secara keseluruhan, terhitung Januari 2025 sampai dengan Juli 2025 Bandara I Gusti Ngurah Rai telah melayani 13,78 juta penumpang, terdiri atas 5,07 juta penumpang domestik dan 8,7 juta penumpang internasional.

Adapun jumlah penerbangan sebanyak 82.018 pergerakan pesawat, yakni 36.838 penerbangan domestik, sisanya 45.180 merupakan penerbangan rute internasional. 

Tiga rute terfavorit berdasarkan jumlah penumpang dan penerbangan, antara lain tujuan Jakarta, Cengkareng tertinggi pertama dengan 416.526 penumpang dan 2.158 pergerakan pesawat, di posisi kedua penumpang tujuan Singapura, yakni 2,74 penumpang yang diangkut melalui 1.102 pergerakan pesawat, dan di urutan ketiga tujuan Kuala Lumpur 165.507 penumpang dari 902 penerbangan.

Di tengah kepadatan trafik penumpang maupun penerbangan, manajemen Bandara i Gusti Ngurah Rai tetap berupaya menjaga standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan. 

"Dalam memberikan pelayanan, tentu kerap menemukan berbagai tantangan, tetapi kami terus berupaya memberikan yang terbaik. Sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada pengguna jasa, kami berkomitmen penuh untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, serta keselamatan penerbangan," ujar Syaugi.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Hesti Puji Lestari

