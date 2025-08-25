Bisnis Indonesia Premium
Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

Kolaborasi BPR dan fintech pindar atau pinjol di Bali targetkan pembiayaan UMKM, khususnya segmen ultramikro yang sulit mendapatkan akses bank.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:49
Forum AFPI Collabiration Forum with Bantusaku pada Senin (25/8/2025) di BICC, Nusa Dua.
Forum AFPI Collabiration Forum with Bantusaku pada Senin (25/8/2025) di BICC, Nusa Dua.
Ringkasan Berita
  • Kolaborasi antara pindar dan BPR di Bali bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari bank umum.
  • Teknologi Cloudun AI akan digunakan untuk memetakan potensi UMKM di Bali, membantu BPR mengakses data pelaku usaha yang unbankable.
  • Meskipun syarat peminjaman melalui pindar lebih fleksibel, prinsip kehati-hatian tetap dijaga dengan memanfaatkan sistem SLIK OJK untuk memeriksa track record calon debitur.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MANGUPURA – Penyelenggara fintech atau yang populer disebut dengan pindar (pinjaman daring) atau pinjaman online mulai membidik pembiayaan ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bali dengan menggandeng Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar menjelaskan pindar bersama BPR membidik pembiayaan ke segmen ultramikro yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan di bank umum karena dinilai belum layak atau belum bankable.

Padahal di Bali, jumlah pelaku usaha ultra mikro sangat banyak, rata–rata mereka membutuhkan modal Rp1 juta hingga Rp5 juta misalnya untuk mengembangkan usaha mereka. Entjik menyebut di pindar syaratnya cukup fleksibel jika dibandingkan perbankan konvensional, sehingga cocok untuk pelaku usaha ultra mikro dan mikro.

"Kami bisa bantu BPR untuk merambah masyarakat yang unbankable, yang belum bisa dilayani bank, jadi itu tujuan kami. Sangat terbuka untuk ultra mikro yang paling bawah, yang selama ini di grassroot UMKM, itu yang kami sasar juga,” jelas Entjik kepada media di sela acara AFPI Collaborative Forum with Bantusaku, Senin (25/8/2025).

Untuk memetakan potensi UMKM di Bali, Entjik menyebut akan memanfaatkan teknologi Cloudun AI. Menurutnya teknologi ini bisa mengatasi kendala BPR yang selama susah mengakses data pelaku usaha yang unbankable.

Besarnya pembiayaan ke UMKM juga terlihat dari penyaluran pembiayaan, AFPI mencatat dari Rp83,5 triliun penyaluran pembiayaan di posisi Juni 2025, sejumlah Rp26 triliun disalurkan ke UMKM dan sebanyak Rp20 triliun disalurkan ke segmen ultramikro.






