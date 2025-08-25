Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Bali, Koster Kritik Lambannya Pelayanan di Bandara Ngurah Rai

Gubernur Bali, Wayan Koster, kritik pelayanan Bandara Ngurah Rai yang lamban, soroti antrean imigrasi, bagasi, dan kebersihan. Minta perbaikan segera.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:12
Share
Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau pelayanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu (23/8/2025)
Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau pelayanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu (23/8/2025)

Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster mengkritik sejumlah pelayanan di Bandara Internasional yang dinilai masih lemah. 

Koster menyoroti antrean panjang pada pelayanan imigrasi, lemahnya pengawasan terhadap orang asing, lamanya proses pengambilan bagasi, antrean panjang di pemeriksaan Bea Cukai akibat wisatawan belum mengisi form online, serta pelayanan lainnya yang dinilai belum optimal seperti masih adanya angkutan ilegal, kebersihan dan keamanan yang kurang, kemacetan di pintu masuk dan keluar, serta prosedur keadaan darurat yang belum sesuai standar internasional.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Persoalan antrian panjang di imigrasi, lemahnya pengawasan orang asing, lamanya proses bagasi, hingga kebersihan dan keamanan yang belum optimal, harus segera dibenahi,” tegas Gubernur Koster.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Gubernur meminta pihak bandara terus berbenah seperti fasilitas lama segera diganti, sistem pintu masuk dan keluar ditata ulang sehingga tidak terjadi kemacetan serta kebersihan ditingkatkan, kendaraan operasional menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan, serta konter Pungutan Wisatawan Asing (PWA) disiapkan di lokasi strategis.

Menurut Gubernur, PWA bagi Bali sangat penting sebagai sumber pendapatan Bali untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi Bali seperti kemacetan (karena infrastruktur penunjang yang belum memadai), persoalan sampah dan pelestarian adat dan budaya yang menjadi sektor penting kepariwisataan di Pulau Dewata.

Untuk itu, orang nomor satu di Bali ini mengingatkan seluruh instansi agar memiliki komitmen, dedikasi, dan integritas, serta bekerja profesional tanpa pungli maupun melakukan tindakan yang merugikan wisatawan. 

“Bandara Ngurah Rai adalah wajah Bali dan wajah Indonesia di mata dunia. Semua instansi harus menyadari kehormatan ini, bekerja dengan komitmen, dedikasi, dan integritas, tanpa pungli maupun tindakan yang merugikan wisatawan,” ujarnya.

Gubernur Koster juga menekankan perlunya sinergi antar unit pelayanan agar Bandara I Gusti Ngurah Rai benar-benar menjadi bandara berkelas dunia yang mampu menjaga citra Bali dan berdaya saing global.

Koster menegaskan bahwa Bandara Ngurah Rai merupakan pintu gerbang utama masuknya warga negara asing ke Indonesia dan Bali merupakan destinasi wisata dunia sehingga pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai harus ditingkatkan agar berkelas dunia dengan standar berkualitas, efisien, akurat, aman, bersih, serta berdaya saing global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Telkom (TLKM) yang Mencari Mitra Strategis untuk Anak Usaha

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
2 jam yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Bos BNII Ungkap Dampak Maybank Marathon ke Ekonomi Bali

Injourney Masih Siapkan Syarat dan Infrastruktur Bandara Naik Status Internasional

Injourney Masih Siapkan Syarat dan Infrastruktur Bandara Naik Status Internasional

Menanti 6 Tahun, Intip Wajah Baru Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta

Menanti 6 Tahun, Intip Wajah Baru Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta

Menhub Sebut 36 Bandara Internasional Bakal Beri Dampak Positif

Menhub Sebut 36 Bandara Internasional Bakal Beri Dampak Positif

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 2,35 Juta di Musim Libur Panjang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 2,35 Juta di Musim Libur Panjang

Garuda Indonesia Operasikan Rute Halim Perdana Kusuma-Ngurah Rai Secara Reguler

Garuda Indonesia Operasikan Rute Halim Perdana Kusuma-Ngurah Rai Secara Reguler

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI
Bisnis Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali
Bisnis Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

Gubernur Bali, Koster Kritik Lambannya Pelayanan di Bandara Ngurah Rai
Kabar Bali & Nusra
14 jam yang lalu

Gubernur Bali, Koster Kritik Lambannya Pelayanan di Bandara Ngurah Rai

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali
Bisnis Bali & Nusra
23 Agt 2025 | 14:27 WIB

BCA Expo Bidik Pasar Kredit Hunian dan Kredit Kendaraan di Bali

LPG 3 Kg Langka di Bali, Pertamina Sebut Karena Ulah Pengecer
Bisnis Bali & Nusra
22 Agt 2025 | 17:55 WIB

LPG 3 Kg Langka di Bali, Pertamina Sebut Karena Ulah Pengecer

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gubernur Bali, Koster Kritik Lambannya Pelayanan di Bandara Ngurah Rai

2

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

3

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

DPR dan Pemerintah Sepakat Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Dalam APBN 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gubernur Bali, Koster Kritik Lambannya Pelayanan di Bandara Ngurah Rai

2

Kolaborasi BPR dan Pinjol P2P Bidik Pembiayaan Ultra Mikro di Bali

3

Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat Imbas Penggunaan AI