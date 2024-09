Jelang Galungan, Permintaan Sembako di Jembrana Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR – Permintaan sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan jelang Hari Raya Galungan yang akan berlangsung pada 24 – 25 September 2024.

Untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemkab Jembrana melakukan pemantauan langsung di Pasar Negara Bahagia. Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan situasi pasar cukup ramai, terlihat para pedagang yang sibuk melayani pembeli yang didominasi membeli kebutuhan menyambut Hari Raya Galungan seperti buah-buahan, bumbu dapur, sayur, jajanan dan lainnya.

Kendati mulai meningkatnya permintaan pasar, namun pergerakan harga sembako tidak terlalu signifikan, bahkan cenderung stabil. Hanya daging ayam dan minyak goreng yang mengalami sedikit kenaikan harga jelang Galungan.

Minyak goreng yang sebelumnya di harga Rp15.000 sampai Rp17.000 per liter, sekarang bisa naik hingga Rp18.000 per liter. Sedangkan harga daging ayam saat ini Rp35.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang Rp30.000 per kilogram.

"Jelang Hari Raya Galungan, kami melakukan pengecekan apakah jumlah stok mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat," jelas Tamba dari siaran pers, Senin (23/9/2024).

Bupati Tamba juga menyapa dan berdialog dengan para pedagang dan juga pembeli. Dirinya berharap, dengan kondisi pasar yang bersih dan nyaman ini, akan semakin meningkat kedatangan pembeli dan bisa mensejahterakan para pedagang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata, menjelaskan ketersediaan stok komoditi pokok khususnya di Pasar Negara masih cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut hari raya Galungan.

"Hingga pagi ini harga sembako masih cukup stabil. Kalaupun ada kenaikan harga masih dalam kewajaran," ujar Agus.

Di luar itu, jumlah pedagang yang sudah kembali berjualan pasca dilakukannya soft opening revitalisasi Pasar Umum Negara hingga saat ini sudah mencapai 80%. Sejumlah pedagang diperkirakan akan masuk kembali Pasar Negara setelah Hari Raya Galungan.