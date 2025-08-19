Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia

Discovery Kartika Plaza Hotel di Bali rayakan HUT ke-80 RI dengan Festival Satu Nusantara, menampilkan budaya, kesehatan, dan kuliner khas Indonesia.

Bisnis.com, MANGUPURA – Para tamu hotel di Bali disuguhkan pertunjukan khas hari kemerdekaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia.

Discovery Kartika Plaza Hotel menjadi salah satu hotel yang menampilkan berbagai pertunjukan selama Agustus yang dikemas dalam Festival Satu Nusantara.

Festival Satu Nusantara adalah serangkaian acara meriah dan bermakna untuk merayakan semangat persatuan, kesehatan, budaya, dan inspirasi bagi generasi muda.

Perayaan ini akan melibatkan komunitas lokal, karyawan, dan anak-anak sekolah untuk mengenang perjalanan bangsa dengan kebanggaan dan tujuan.

Rangkaian acara akan dimulai pada Kamis (14/8/2025) dengan acara bertajuk HOPE: Let’s Inspire the Next Generation to Dream Big! yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali. Inisiatif ini melibatkan siswa-siswi dari SD Negeri 3 Kuta.

Pada Jumat (15/8/2025) perayaan dilanjutkan dengan acara Together We Walk, Together We Thrive: Embrace Health, One Step at a Time, atau jalan sehat komunitas yang melibatkan 80 peserta karyawan.

General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel, Luis Daniel Garcia, menjelaskan acara ini mempromosikan gaya hidup sehat dan melambangkan perjalanan kolektif Indonesia menuju ketangguhan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

Perayaan utama Hari Kemerdekaan dilaksanakan pada Minggu (17/8/2025), dimulai dengan upacara pengibaran bendera dalam balutan busana adat Bali, diikuti oleh lomba-lomba tradisional kemerdekaan yang mencerminkan kekayaan warisan budaya bangsa.

Kemudian ada juga parade Nusantara menampilkan kekayaan budaya Indonesia melalui pertunjukan kolaboratif spesial, termasuk paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu tradisional Nusantara, parade mini dengan kostum daerah, dan penampilan memukau dari seka gong. Parade ini dirancang untuk menonjolkan keragaman budaya dan identitas bersama Indonesia.

Pada hari yang sama, Rasa Nusantara mengajak para tamu untuk merasakan perayaan kuliner dan budaya yang meriah, dengan menyajikan hidangan tradisional Indonesia serta parade budaya yang semarak.

Paket makanan spesial Rasa Nusantara OFYR All You Can Eat tersedia dengan harga Rp275.000, menawarkan cita rasa otentik warisan kuliner Indonesia dalam suasana yang meriah dan inklusif.

"Melalui rangkaian acara ini, kami ingin mengajak para tamu dan masyarakat untuk tidak hanya merayakan Hari Kemerdekaan melalui upacara, tetapi juga untuk meresapi semangat persatuan, kebanggaan budaya, dan kepedulian sosial. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap panjangnya perjalanan Indonesia yang dibangun atas dasar keberagaman dan nilai-nilai kebersamaan," kata Luis dilansir dari siaran pers, Selasa (19/8/2025).

Luis menjelaskan dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Discovery Kartika Plaza Hotel menyambut hangat semua pihak untuk menjadi bagian dari perayaan yang penuh makna ini.

"Mari peringati Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia dengan kebanggaan, harapan, dan komitmen untuk membentuk masa depan yang lebih baik bersama," tutur Luis.