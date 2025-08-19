Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia

Discovery Kartika Plaza Hotel di Bali rayakan HUT ke-80 RI dengan Festival Satu Nusantara, menampilkan budaya, kesehatan, dan kuliner khas Indonesia.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 10:30
Share
Salah satu pertunjukan yang di Discovery Kartika Plaza Hotel pada peringatan HUT RI ke-80 / Istimewa
Salah satu pertunjukan yang di Discovery Kartika Plaza Hotel pada peringatan HUT RI ke-80 / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Discovery Kartika Plaza Hotel di Bali menyelenggarakan Festival Satu Nusantara selama Agustus untuk merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai acara budaya dan kesehatan.
  • Acara melibatkan komunitas lokal, karyawan, dan anak-anak sekolah, termasuk upacara bendera, lomba tradisional, parade budaya, dan jalan sehat komunitas.
  • Festival ini bertujuan untuk mempromosikan semangat persatuan, kebanggaan budaya, dan gaya hidup sehat, serta menawarkan pengalaman kuliner Indonesia melalui paket Rasa Nusantara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MANGUPURA – Para tamu hotel di Bali disuguhkan pertunjukan khas hari kemerdekaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia.

Discovery Kartika Plaza Hotel menjadi salah satu hotel yang menampilkan berbagai pertunjukan selama Agustus yang dikemas dalam Festival Satu Nusantara.

Festival Satu Nusantara adalah serangkaian acara meriah dan bermakna untuk merayakan semangat persatuan, kesehatan, budaya, dan inspirasi bagi generasi muda.

Perayaan ini akan melibatkan komunitas lokal, karyawan, dan anak-anak sekolah untuk mengenang perjalanan bangsa dengan kebanggaan dan tujuan.

Rangkaian acara akan dimulai pada Kamis (14/8/2025) dengan acara bertajuk HOPE: Let’s Inspire the Next Generation to Dream Big! yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali. Inisiatif ini melibatkan siswa-siswi dari SD Negeri 3 Kuta.

Pada Jumat (15/8/2025) perayaan dilanjutkan dengan acara Together We Walk, Together We Thrive: Embrace Health, One Step at a Time, atau jalan sehat komunitas yang melibatkan 80 peserta karyawan.

Baca Juga

General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel, Luis Daniel Garcia, menjelaskan acara ini mempromosikan gaya hidup sehat dan melambangkan perjalanan kolektif Indonesia menuju ketangguhan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

Perayaan utama Hari Kemerdekaan dilaksanakan pada Minggu (17/8/2025), dimulai dengan upacara pengibaran bendera dalam balutan busana adat Bali, diikuti oleh lomba-lomba tradisional kemerdekaan yang mencerminkan kekayaan warisan budaya bangsa.

Kemudian ada juga parade Nusantara menampilkan kekayaan budaya Indonesia melalui pertunjukan kolaboratif spesial, termasuk paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu tradisional Nusantara, parade mini dengan kostum daerah, dan penampilan memukau dari seka gong. Parade ini dirancang untuk menonjolkan keragaman budaya dan identitas bersama Indonesia.

Pada hari yang sama, Rasa Nusantara mengajak para tamu untuk merasakan perayaan kuliner dan budaya yang meriah, dengan menyajikan hidangan tradisional Indonesia serta parade budaya yang semarak.

Paket makanan spesial Rasa Nusantara OFYR All You Can Eat tersedia dengan harga Rp275.000, menawarkan cita rasa otentik warisan kuliner Indonesia dalam suasana yang meriah dan inklusif.

"Melalui rangkaian acara ini, kami ingin mengajak para tamu dan masyarakat untuk tidak hanya merayakan Hari Kemerdekaan melalui upacara, tetapi juga untuk meresapi semangat persatuan, kebanggaan budaya, dan kepedulian sosial. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap panjangnya perjalanan Indonesia yang dibangun atas dasar keberagaman dan nilai-nilai kebersamaan," kata Luis dilansir dari siaran pers, Selasa (19/8/2025).

Luis menjelaskan dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Discovery Kartika Plaza Hotel menyambut hangat semua pihak untuk menjadi bagian dari perayaan yang penuh makna ini.

"Mari peringati Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia dengan kebanggaan, harapan, dan komitmen untuk membentuk masa depan yang lebih baik bersama," tutur Luis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
58 menit yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI
Premium
1 jam yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Dapat Remisi 9 Bulan dari Pemerintah

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Dapat Remisi 9 Bulan dari Pemerintah

Mario Dandy, Shane Lukas, Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI

Mario Dandy, Shane Lukas, Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI

Gotong Royong Warnai Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Surabaya

Gotong Royong Warnai Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI di Surabaya

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa

Renungan Pesan

Renungan Pesan "Terpenjara" Tom Lembong di HUT ke-80 Indonesia

Bukan Cuma Indonesia, Ini 7 Negara Asia Lainnya yang Rayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

Bukan Cuma Indonesia, Ini 7 Negara Asia Lainnya yang Rayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda
Bisnis Bali & Nusra
6 jam yang lalu

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis
Kabar Bali & Nusra
9 jam yang lalu

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia
Bisnis Bali & Nusra
12 jam yang lalu

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia

BBM Langka di Labuan Bajo, Pertamina Sebut Gegara Cuaca Ekstrem
Bisnis Bali & Nusra
12 jam yang lalu

BBM Langka di Labuan Bajo, Pertamina Sebut Gegara Cuaca Ekstrem

PHRI: Pembangunan Akomodasi di Bali Harus Taat Izin dan Pajak
Kabar Bali & Nusra
23 jam yang lalu

PHRI: Pembangunan Akomodasi di Bali Harus Taat Izin dan Pajak

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

PHRI: Pembangunan Akomodasi di Bali Harus Taat Izin dan Pajak

2

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

3

BBM Langka di Labuan Bajo, Pertamina Sebut Gegara Cuaca Ekstrem

4

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia

5

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

PHRI: Pembangunan Akomodasi di Bali Harus Taat Izin dan Pajak

2

Kenaikan Pajak PBB-P2 di Badung untuk Lahan Komersial, Rumah Tinggal Tetap Gratis

3

BBM Langka di Labuan Bajo, Pertamina Sebut Gegara Cuaca Ekstrem

4

Tamu Hotel di Bali Disuguhkan Pertunjukan Khas Perayaan Kemerdekaan Indonesia

5

Jembrana Ekspor 2 Ton Kakao ke Belanda