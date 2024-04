KEK Kesehatan Sanur Dilengkapi Dua Akomodasi Mewah, Siap Beroperasi pada Juni 2024

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur memiliki dua fasilitas akomodasi megah yakni Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur memiliki dua fasilitas akomodasi megah yakni Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Dua akomodasi ini merupakan pengembangan dari hotel Grand Inna Bali Beach, yang merupakan hotel bintang lima pertama di kawasan Sanur yang diprakarsai oleh Presiden Pertama Soekarno pada 1962, dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1966 dengan nama pertama InterContinental Bali Beach Hotel, berganti nama menjadi Bali Beach Hotel, dikelola oleh PT. Hotel Indonesia Internasional pada tahun 1979. Dibuka kembali pada tahun 1993 setelah kejadian kebakaran dengan nama baru, The Grand Bali Pantai.

Saat pemerintah memulai proyek KEK Sanur, hotel ini menjadi bagian utama yang direvitalisasi, dengan nilai proyek Rp1,4 triliun, dua perusahaan konstruksi plat merah, PT Nindya Karya (Persero) dan PT PP (Persero) menggarap revitalisasi hotel 10 lantai tersebut. Revitalisasi dilakukan secara menyeluruh baik dari tampilan luar hingga kamar, akan tetapi pengembang tetap mempertahankan arsitektur hotel yang asli, nama hotel juga diubah menjadi Bali Beach Hotel.

Setelah revitalisasi, hotel ini 273 Kamar dan suite, kolam renang menghadap laut Pantai Sanur yang masih asli, dua restoran, Kids Club, pusat kebugaran, Spa, 22 ruang pertemuan, dan Convention seluas 3.750 meter persegi bernama Bali Beach Convention, masih berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektare.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan akomodasi baru dengan brand The Meru yang masih satu kawasan terintegrasi dengan Bali Beach Hotel. Akomodasi ini dibangun di atas lahan seluas 3,4 hektare di pesisir Pantai Sanur, terdiri dari gedung tiga lantai dengan 184 suite, satu restoran internasional, klub anak-anak, pusat kebugaran, kemewahan Svasana Spa, dan kolam renang yang menghadap ke daratan putih Pantai Sanur.

Relief bersejarah karya maestro pematung tanah air, Edhi Sunarso juga tetap dipertahankan keasliannya. Relief ini menggambarkan Bung Karno menggendong anak kecil berada di tengah kehidupan masyarakat pada masa revolusi. Relief menjadi icon dari Bali Beach Hotel.

Revitalisasi hotel ini sudah selesai dan mulai beroperasi, rencananya grand opening akan dilakukan pada Juni 2024. Dua akomodasi tersebut berada di satu kawasan dengan Bali International Hospital (BIH) yang hingga saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Complex Director of Marketing Communication The Meru & Bali Beach Hotel, Citra Suriah optimistis dua akomodasi megah ini akan mampu menarik minat pengunjung ke KEK Sanur. "Kami yakin bahkan pada tahap awal ini, para tamu akan terpikat oleh keindahan dan kemewahan Bali Beach Hotel dan The Meru," ujar Citra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel