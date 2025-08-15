Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Pelindo Lembar mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 pekerja bongkar muat di Pelabuhan Lembar pada 14-15 Agustus 2025, sebagai bagian dari TJSL.

Bisnis.com, MATARAM – Pelindo Lombok Barat – PT Pelindo Regional 3 Lembar menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Lembar.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada 14–15 Agustus 2025, aktivitas ini menandai dukungan perusahaan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar serta RSUD Gerung Tripat.

General Manager Pelindo Regional 3 Lembar sekaligus Branch Manager Lembar, Kunto Wibisono, menjelaskan kesehatan pekerja menjadi fondasi produktivitas pelabuhan.

"Semakin kita peduli terhadap kesehatan, semakin besar dampaknya bagi kesejahteraan keluarga dan kinerja di pelabuhan," kata Kunto dikutip dari siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Kunto menegaskan Pelindo Lembar berkomitmen menjaga keberlangsungan program serupa. Kunto ingin memastikan pekerja pelabuhan dalam kondisi sehat sehingga bisa terus menjadi garda terdepan kelancaran arus barang dan logistik nasional.

Perwakilan Kepala KSOP Kelas III Lembar, Izriansyah, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program tersebut bisa berjalan rutin.

Sementara itu, Dokter Nyoman dari RSUD Gerung Tripat menekankan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis.

Rangkaian pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, hingga pemeriksaan fisik umum.

Peserta yang membutuhkan perawatan lanjutan akan difasilitasi RSUD Gerung Tripat untuk mendapatkan pengobatan.

"Kami ingin yang sehat tetap sehat. Kalau warganya sehat dan kuat, perekonomian ikut tumbuh," ujar Nyoman.