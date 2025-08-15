Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Pelindo Lembar mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 pekerja bongkar muat di Pelabuhan Lembar pada 14-15 Agustus 2025, sebagai bagian dari TJSL.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:22
Share
Pelindo Lombok Barat – PT Pelindo Regional 3 Lembar menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Lembar. / Pelindo
Pelindo Lombok Barat – PT Pelindo Regional 3 Lembar menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Lembar. / Pelindo
Ringkasan Berita
  • Pelindo Regional 3 Lembar mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 pekerja bongkar muat di Pelabuhan Lembar sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
  • Kegiatan ini didukung oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar serta RSUD Gerung Tripat, dengan fokus pada deteksi dini penyakit kronis.
  • Pelindo berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan program kesehatan ini guna memastikan pekerja pelabuhan tetap sehat dan produktif dalam mendukung arus logistik nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MATARAM – Pelindo Lombok Barat – PT Pelindo Regional 3 Lembar menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 300 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Lembar.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada 14–15 Agustus 2025, aktivitas ini menandai dukungan perusahaan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar serta RSUD Gerung Tripat.

General Manager Pelindo Regional 3 Lembar sekaligus Branch Manager Lembar, Kunto Wibisono, menjelaskan kesehatan pekerja menjadi fondasi produktivitas pelabuhan.

"Semakin kita peduli terhadap kesehatan, semakin besar dampaknya bagi kesejahteraan keluarga dan kinerja di pelabuhan," kata Kunto dikutip dari siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Kunto menegaskan Pelindo Lembar berkomitmen menjaga keberlangsungan program serupa. Kunto ingin memastikan pekerja pelabuhan dalam kondisi sehat sehingga bisa terus menjadi garda terdepan kelancaran arus barang dan logistik nasional.

Perwakilan Kepala KSOP Kelas III Lembar, Izriansyah, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program tersebut bisa berjalan rutin. 

Baca Juga

Sementara itu, Dokter Nyoman dari RSUD Gerung Tripat menekankan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis.

Rangkaian pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, hingga pemeriksaan fisik umum.

Peserta yang membutuhkan perawatan lanjutan akan difasilitasi RSUD Gerung Tripat untuk mendapatkan pengobatan.

"Kami ingin yang sehat tetap sehat. Kalau warganya sehat dan kuat, perekonomian ikut tumbuh," ujar Nyoman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability
Premium
1 jam yang lalu

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lion Air Diklaim Mau Buka Rute Penerbangan Perth-Lombok

Lion Air Diklaim Mau Buka Rute Penerbangan Perth-Lombok

Polda NTB Gerebek Tempat Pengoplosan Beras di Lombok Barat

Polda NTB Gerebek Tempat Pengoplosan Beras di Lombok Barat

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

HUT RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja

HUT RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja

Penerbangan Tambahan di Bandara Internasional Lombok

Penerbangan Tambahan di Bandara Internasional Lombok

NTB Tetapkan Status Darurat Bencana Selama 10 Hari

NTB Tetapkan Status Darurat Bencana Selama 10 Hari

Ada Buffer Zone, Begini Pengaturan Pelabuhan saat Libur Isra Mikraj & Imlek 2025

Ada Buffer Zone, Begini Pengaturan Pelabuhan saat Libur Isra Mikraj & Imlek 2025

Pelabuhan Pelindo Lembar Layani 34.632 Penumpang Selama Nataru

Pelabuhan Pelindo Lembar Layani 34.632 Penumpang Selama Nataru

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Survei BI : Harga Properti Komersial di Bali Naik 7,79 Persen
Bisnis Bali & Nusra
21 menit yang lalu

Survei BI : Harga Properti Komersial di Bali Naik 7,79 Persen

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Pengusaha Klaim Fenomena Rojali dan Rohana Tak Terjadi di Bali, Kok Bisa?
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Pengusaha Klaim Fenomena Rojali dan Rohana Tak Terjadi di Bali, Kok Bisa?

Pasien Klinik Mata JEC Bali 40% dari Wisatawan Asing dan Ekspatriat
Pariwisata Bali
2 jam yang lalu

Pasien Klinik Mata JEC Bali 40% dari Wisatawan Asing dan Ekspatriat

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata
Kabar Bali & Nusra
20 jam yang lalu

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

2

Pengusaha Klaim Fenomena Rojali dan Rohana Tak Terjadi di Bali, Kok Bisa?

3

Pasien Klinik Mata JEC Bali 40% dari Wisatawan Asing dan Ekspatriat

4

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

5

Survei BI : Harga Properti Komersial di Bali Naik 7,79 Persen

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pawai Sambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bank BPD Bali Fasilitasi QRIS Tap di Trans Metro Dewata

2

Pengusaha Klaim Fenomena Rojali dan Rohana Tak Terjadi di Bali, Kok Bisa?

3

Pasien Klinik Mata JEC Bali 40% dari Wisatawan Asing dan Ekspatriat

4

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

5

Survei BI : Harga Properti Komersial di Bali Naik 7,79 Persen