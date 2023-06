Liburan Telah Tiba, Cek Daftar Hotel Ramah Kantong di Seminyak Bali

Bisnis.com, DENPASAR – Periode libur sekolah yang berlangsung mulai pertengahan Juni 2023 ini diprediksi akan berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali.

Saat liburan tentu para wisatawan membutuhkan hotel untuk menginap dan bersantai bersama keluarga. Di Seminyak tersedia berbagai kelas hotel, mulai dari kelas melati hingga bintang lima plus. Kawasan ini pun cukup terkenal dengan berbagai beach club dan senja yang menyegarkan mata.

Dari penelusuran Bisnis, berikut hotel–hotel yang ramah di kantong bagi wisatawan.

1. D Sarian Seminyak

Hotel D Sarian seminyak merupakan hotel yang berada di Jalan Plawa nomor 7, Seminyak, Kuta. Mengutip dari Traveloka, hotel bintang tiga ini menawarkan harga mulai Rp495.000 per malam. Hotel ini dekat dengan destinasi pantai dan pusat perbelanjaan di Seminyak.

2. Amalfi Hotel Seminyak

Hotel Amalfi Seminyak merupakan salah satu hotel bintang empat dengan harga terjangkau. Jika ingin menginap disini, cukup dengan harga Rp460.000 jika memesan melalui traveloka, wisatawan sudah bisa menikmati hotel bintang empat

3. Hotel Dafam Savvoya Seminyak

Dafam Savvoya Seminyak berada di Jalan Mertanadi no.14, Seminyak. Hotel bintang tiga ini dijual dengan mulai harga Rp340.000 ke atas. Hotel ini dekat dengan tempat spa, serta supermarket.

4. The Sunset Mansion Seminyak

Hotel The Sunset Mansion Seminyak merupakan hotel bintang tiga yang berada di Jalan Bidadari 2, Sunset Road, Seminyak. Harga menginap per malam untuk hotel ini Rp663.000. Hotel ini dekat dengan lokasi spa, supermarket, galeri seni yang bisa dikunjungi.

5. Grandmas Plus Hotel Seminyak

Grandmas Plus Hotel Seminyak berada di jalan Camplung Tanduk, no,99, Seminyak, Kuta. Untuk harga kamar per malam, dibanderl mulai Rp660.000. Hotel ini juga dengan pusat perbelanjaan seperti Supermarket. Jika ingin ke pantai seminyak, cukup berjalan 327 meter dari hotel.

6. The Taman Ayu

Hotel The Taman Ayu merupakan hotel bintang tiga yang berada di Jalan Petitenget, Seminyak, Kuta. Harga kamar hotel Rp627.000 per malam. Hotel ini memiliki kolam yang luas yang bisa dinikmati oleh tamu.

7. Sense Sunset Seminyak

Sense Sunset Seminyak merupakan hotel bintang empat yang dilengkapi dengan kolam renang dan restoran. Hotel ini berada di jalan Sunset Road no.88, Seminyak. Hotel ini dekat dengan galeri seni, spa dan supermarket. Harga kamar per malam mulai Rp425.000.

