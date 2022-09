Atomic 17 Food Truck Jadi Ikon Baru Kuliner Nusa Dua

Bagikan A- A+

Bisnis.com, DENPASAR – Inovasi dunia kuliner kembali hadir di kawasan pariwisata Nusa Dua seiring dengan mulai banyaknya wisatawan masuk dan dunia usaha Bali yang mulai membaik pasca pandemi Covid-19.

Inovasi di dunia kuliner Bali juga mulai bergeliat ditandai dengan hadirnya Atomic 17 Food Truck di pantai Nusa Dua yang lokasinya tidak jauh dari water blow yang sudah menjadi destinasi ikonik. Wisatawan yang ingin menikmati kuliner dengan pengalaman baru dapat datang ke Atomic 17 Food Truck.

Director of Marketing Communications Doss Renaissance Bali Nusa Dua Resort, Dewi Karmawan, menjelaskan di Atomic 17 terdapat beberapa pilihan menu terbaik mulai dari cita rasa manis maupun gurih yang dipersiapkan langsung di atas Combi Van seperti Mango smoothie bowl, local fruit bowl with coconut yogurt, Atomic chicken caesar, Atomic sundae, pineapple and coconut popsicle, mix berry popsicle dan tidak terlewatkan juga berbagai pilihan es krim and sorbet.

“Pengunjung dapat menikmati berbagai jenis pilihan koktail eksotis seperti Nusa Fizz yang merupakan perpaduan antara rum dan arak, nanas, jeruk segar, lima jenis sirup yang di racik spesial atau dengan pilihan lainnya yaitu Sun of a Beach, percampuran antara buah markisa dengan sentuhan air kelapa, dihaluskan oleh rasa Vodka, Galliano, dan sedikit sentuhan Black Tea Liquer,” jelas Dewi dalam siaran pers, Jumat (16/9/2022).

Atomic 17 Food Truck mulai dibuka pukul 10.00 pagi hingga pukul 20.00 malam, pengunjung dapat menikmati menu-menu spesial sambal menikmati pantai Nusa Dua.

