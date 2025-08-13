Penumpang Pelabuhan di Wilayah Timur Melonjak 17%, Pelindo: Berkat Digitalisasi

Penumpang pelabuhan di wilayah timur Indonesia melonjak 17% pada semester I/2025 berkat digitalisasi layanan Pelindo, terutama di Pelabuhan Ternate.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat arus penumpang di seluruh pelabuhan kelolaannya yang berada di wilayah timur Indonesia atau yang mencakup sebagian Kalimantan hingga Papua pada semester I/2025 mencapai 4,16 juta orang.

Angka tersebut melonjak hingga 17% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis mengatakan kenaikan ini didorong oleh peningkatan layanan di Pelabuhan Ternate melalui penerapan sistemisasi dan digitalisasi terminal penumpang yang memudahkan proses keberangkatan dan kedatangan.

Efeknya jumlah penumpang di Pelabuhan Ternate mengalami lonjakan yang mempengaruhi capaian arus secara keseluruhan di Regional 4.

“Realisasi ini menunjukkan bahwa strategi operasional dan layanan yang kami terapkan berjalan pada jalur yang tepat. Untuk itu, kami tetap berkomitmen menjaga kinerja positif, serta meningkatkan kualitas layanan agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar di wilayah timur," ucap Abdul Azis, dikutip Rabu (13/8/2025).

Seiring meningkatnya jumlah penumpang, total arus kapal yang melewati pelabuhan wilayah timur pun turut tumbuh.

Selama semester I/2025, arus kapal tercatat mencapai 213,55 juta GT (Gross Tonnage), tumbuh 1% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya kunjungan kapal RoRo di Pelabuhan Donggala setelah dibukanya rute baru, serta meningkatnya kunjungan kapal batu bara di Balikpapan.

Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M. Palesang menambahkan, ke depan, pihaknya akan fokus mempertahankan tren positif tersebut dengan mengoptimalkan potensi angkutan barang dan penumpang.

"Digitalisasi dan standardisasi layanan akan terus kami dorong untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan," ujarnya.