Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kendalikan Inflasi, BI Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Gianyar

Bank Indonesia dan Pemkab Gianyar tingkatkan produktivitas pertanian untuk kendalikan inflasi Bali, dengan strategi 4K dan dukungan sarana prasarana.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:06
Share
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk melakukan asesmen bersama terhadap perkembangan inflasi serta memetakan risiko pengendalian inflasi ke depan. / Istimewa
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk melakukan asesmen bersama terhadap perkembangan inflasi serta memetakan risiko pengendalian inflasi ke depan. / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Bank Indonesia mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Gianyar untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di Bali.
  • High Level Meeting TPID Gianyar menghasilkan rekomendasi strategi 4K, termasuk pembentukan Perumda Pangan, mekanisasi pertanian, dan digitalisasi pemasaran.
  • Bank Indonesia mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan bantuan alat mekanisasi pertanian kepada kelompok tani di Gianyar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Gianyar sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan peningkatan produktivitas pertanian merupakan isu strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di Provinsi Bali, tidak terkecuali Kabupaten Gianyar. 

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) sebagai forum strategis untuk melakukan asesmen bersama terhadap perkembangan inflasi serta memetakan risiko pengendalian inflasi ke depan.

"Meskipun Kabupaten Gianyar bukan merupakan daerah sampel inflasi, namun letak geografis Kabupaten Gianyar yang berdekatan dengan Denpasar, Badung, dan Tabanan menjadikan perkembangan inflasi di ketiga daerah sampel inflasi tersebut relevan sebagai acuan perkembangan harga di Kab. Gianyar. Data BPS menunjukkan bahwa pada Juli 2025, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 3,16% Year-on-Year (YoY) dari 2,94% (YoY) pada bulan sebelumnya," kata Erwin dalam siaran pers, Selasa (12/8/2025).

Ke depan, sejumlah risiko berpotensi mendorong tekanan inflasi di Provinsi Bali, di antaranya fenomena kemarau basah yang dapat meningkatkan risiko serangan hama dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Selain itu faktor musiman meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara pada periode liburan musim panas, serta tekanan tambahan pada kelancaran distribusi yang dipengaruhi oleh perbaikan jalan nasional Banyuwangi sebagai jalur logistik ke Provinsi Bali dengan angkutan laut. 

Baca Juga

Dalam rangka mitigasi risiko-risiko inflasi ke depan, HLM TPID Gianyar menghasilkan beberapa rekomendasi penguatan implementasi strategi 4K, yakni percepatan pembentukan Perumda Pangan di Gianyar untuk mendukung intensifikasi pasar murah dan operasi pasar, penguatan peran offtaker, dan ekosistem pangan closed loop, peningkatan produktivitas melalui mekanisasi dan digitalisasi pertanian, dan peningkatan pemanfaatan lahan tidur.

Kemudian mitigasi alih fungsi lahan, penggunaan bibit unggul, dan regenerasi petani, perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan sentra produksi di dalam maupun luar Bali, disertai efisiensi rantai distribusi melalui penguatan peran offtaker maupun digitalisasi pemasaran dari petani ke konsumen; serta penguatan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pasokan yang tersedia dan inflasi yang terkendali, termasuk melalui sosialisasi pasar murah dan harga jual komoditas. 

Strategi pengendalian inflasi juga diperkuat dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten Gianyar 2025–2027 yang turut mencakup pengembangan program unggulan Puspa Aman (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri dan Nyaman) yang memfasilitasi tanam pekarangan masyarakat dengan pupuk organik hasil pengolahan sampah.

Momentum strategis HLM TPID Gianyar sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada empat kelompok tani. 

Bentuk dukungan tersebut meliputi alat mekanisasi pertanian kepada 4 kelompok tani dan subak melalui program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pangan.

"Melalui sinergi dan kolaborasi strategis ini, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Gianyar dapat terus meningkat secara berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberdayakan petani menuju kesejahteraan yang lebih baik," ujar Erwin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
Premium
23 menit yang lalu

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs
Premium
53 menit yang lalu

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemkab Gianyar Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Pemkab Gianyar Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Direktur Parq Ubud Kampung Rusia Jadi Tersangka

Direktur Parq Ubud Kampung Rusia Jadi Tersangka

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

BI Cirebon Resmi Kukuhkan Pimpinan Baru, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Gianyar Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah
Bisnis Bali & Nusra
19 jam yang lalu

Pemkab Gianyar Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Kendalikan Inflasi, BI Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Gianyar
Bisnis Bali & Nusra
12 Agt 2025 | 14:06 WIB

Kendalikan Inflasi, BI Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Gianyar

Penyaluran Kredit di NTB Tumbuh 16,96% per Kuartal II/2025
Bisnis Bali & Nusra
12 Agt 2025 | 12:42 WIB

Penyaluran Kredit di NTB Tumbuh 16,96% per Kuartal II/2025

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025
Kabar Bali & Nusra
11 Agt 2025 | 14:44 WIB

Pembayaran Trans Metro Dewata Bisa Pakai QRIS mulai 14 Agustus 2025

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 2,35 Juta di Musim Libur Panjang
Kabar Bali & Nusra
11 Agt 2025 | 07:32 WIB

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 2,35 Juta di Musim Libur Panjang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkab Gianyar Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Mataram
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkab Gianyar Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah