Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelindo Tingkatkan Infrastruktur Pelabuhan Lembar untuk Dukung Logistik dan Pariwisata

Pelindo tingkatkan infrastruktur Pelabuhan Lembar dengan digitalisasi dan modernisasi fasilitas untuk mendukung logistik dan pariwisata di Lombok.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 17:09
Share
Aktivitas peti kemas di Pelabuhan Lembar / Pelindo
Aktivitas peti kemas di Pelabuhan Lembar / Pelindo
Ringkasan Berita
  • PT Pelindo Multi Terminal Branch Lembar meningkatkan infrastruktur Pelabuhan Lembar dengan digitalisasi dan modernisasi fasilitas untuk mendukung logistik dan pariwisata.
  • Transformasi ini meliputi standarisasi proses bisnis, fasilitas, dan implementasi aplikasi sistem operasi Terminal Roro dan Penumpang (PTOS-R) yang terintegrasi.
  • Modernisasi pelabuhan diharapkan meningkatkan ekonomi daerah dengan mendukung sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MATARAM – PT Pelindo Multi Terminal Branch Lembar meningkatkan fasilitas Pelabuhan Lembar untuk mengoptimalkan layanan bagi penumpang dan wisatawan. 

Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Lembar, Kunto Wibisono, menjelaskan salah satu upaya meningkatkan layanan adalah dengan digitalisasi Pelabuhan Lembar.

Kunto menjelaskan digitalisasi bagian dari transformasi besar-besaran Pelabuhan Lembar yang sejak 16 Mei 2025 resmi mengimplementasikan standarisasi dan sistemisasi Terminal Roro dan Penumpang. 

"Inisiatif strategis ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan yang bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, keselamatan dan kualitas layanan pelabuhan," kata Kunto dikutip dari siaran pers, Minggu (31/8/2025)

Program transformasi ini berfokus pada standarisasi proses bisnis, fasilitas, peralatan, sumber daya manusia dan HSSE.

Yang tak kalah penting adalah implementasi digitalisasi dengan aplikasi sistem operasi Terminal Roro dan Penumpang (PTOS-R) yang terintegrasi dengan pelabuhan lain serta aplikasi milik pelayaran.

Baca Juga

Selain itu Pelabuhan Lembar juga sudah meningkatkan fasilitas yang lebih modern di Terminal Penumpang Gilimas yang berkapasitas 1.500 orang.

Fasilitas modern mencakup loket 24 jam, mushola, dan ruang tunggu yang nyaman untuk penumpang kapal domestik, cruise, serta kapal Ro-ro dengan tujuan ke Surabaya, Banyuwangi, Waingapu, dan Labuan Bajo.

Dengan panjang dermaga mencapai 852,5 meter dan lapangan penumpukan seluas 16.000 meter persegi, pelabuhan ini siap menampung lonjakan arus penumpang dan barang yang terus meningkat seiring berkembangnya pariwisata Lombok.

"Transformasi ini menjadi langkah besar dalam mewujudkan Pelabuhan Lembar sebagai salah satu terminal yang melayani penumpang dan kendaraan roro yang terintegrasi dengan standar tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal dan pengalaman yang baik bagi para penumpang," ujar Kunto.

Kunto menyebut pariwisata telah memberi dampak ekonomi yang positif, apalagi dengan didukung infrastruktur pelabuhan yang modern, telah mendatangkan dampak ekonomi signifikan bagi perekonomian daerah.

Sektor pariwisata mampu menambah lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat karena kedatangan wisatawan yang mendongkrak sektor perdagangan.

Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur pariwisata telah meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pendidikan dan keterampilan.

Hal ini menciptakan efek multiplier yang memajukan kualitas sumber daya manusia di seluruh pulau.

Sinergi antara pesona alam Lombok yang memukau, infrastruktur pariwisata yang semakin solid, dan modernisasi Pelabuhan Lembar sebagai pintu gerbang utama, memposisikan Lombok sebagai destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga mudah diakses dan nyaman untuk dikunjungi. 

"Momentum emas ini diharapkan terus berlanjut, menjadikan Lombok sebagai salah satu kebanggaan pariwisata Indonesia di mata dunia," kata Kunto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital
Premium
48 menit yang lalu

E-Wallets Overtake Cards as Indonesia Goes Digital

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS
Premium
3 jam yang lalu

Diam-Diam Ada Investor Individu Borong 100 Juta Lembar Saham BRMS

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Atasi Krisis Air Bersih, Pelindo Bangun Sumur Bor di Lombok Barat

Atasi Krisis Air Bersih, Pelindo Bangun Sumur Bor di Lombok Barat

Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang

Pelindo Petikemas Hadirkan Harapan Baru Bagi Perempuan di Lapas Malang

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Ratusan Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Ada Buffer Zone, Begini Pengaturan Pelabuhan saat Libur Isra Mikraj & Imlek 2025

Ada Buffer Zone, Begini Pengaturan Pelabuhan saat Libur Isra Mikraj & Imlek 2025

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

Menteri Iftitah Gagas Kampus Patriot, Selaparang Bisa Jadi Silicon Valley Indonesia

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif

Siswa di Lombok Timur Berharap Menu MBG Lebih Variatif

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port

Sumsel Kantongi HPL Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Palembang New Port

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

KKP akan Bangun Pelabuhan di Garut Selatan, Harga Ikan Diproyeksi Stabil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pelindo Tingkatkan Infrastruktur Pelabuhan Lembar untuk Dukung Logistik dan Pariwisata
Kabar Bali & Nusra
5 jam yang lalu

Pelindo Tingkatkan Infrastruktur Pelabuhan Lembar untuk Dukung Logistik dan Pariwisata

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
28 Agt 2025 | 10:35 WIB

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian
Kabar Bali & Nusra
7 jam yang lalu

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali
Kabar Bali & Nusra
7 jam yang lalu

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional
Kabar Bali & Nusra
8 jam yang lalu

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif
Bisnis Bali & Nusra
9 jam yang lalu

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

2

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

3

Pelindo Tingkatkan Infrastruktur Pelabuhan Lembar untuk Dukung Logistik dan Pariwisata

4

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

5

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Patroli Pengamanan Jakarta
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

2

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

3

Pelindo Tingkatkan Infrastruktur Pelabuhan Lembar untuk Dukung Logistik dan Pariwisata

4

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

5

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian