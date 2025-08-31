Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Gubernur Bali Wayan Koster bertemu pengemudi ojol di Denpasar, meminta demo dihentikan demi menjaga kondusivitas Bali.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 14:48
Share
Kondisi demo, Sabtu (30/8/2025) di Bali, polisi berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Gubernur Bali Wayan Koster bertemu pengemudi ojol di Denpasar, meminta demo dihentikan demi menjaga kondusivitas Bali. /Bisnis- Harian Noris
Kondisi demo, Sabtu (30/8/2025) di Bali, polisi berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Gubernur Bali Wayan Koster bertemu pengemudi ojol di Denpasar, meminta demo dihentikan demi menjaga kondusivitas Bali. /Bisnis- Harian Noris

Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (ojol) di Jayasabha Denpasar, Sabtu (30/8/2025) malam di Renon Denpasar Bali. Ia meminta agar demonstrasi dihentikan dan menjaga kondusivitas Pulau Dewata.

Koster bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sepakat untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi ojol yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik di Denpasar.

Dalam kesempatan itu, pendemo yang didominasi ojol Gojek menyatakan tak akan demo lagi.

“Saya terus mengikuti perkembangan dari kemarin hingga hari ini terutama terkait demonstrasi yang terjadi di depan Mapolda Bali, Kantor DPRD Bali dan beberapa titik lainnya. Saya hadir di sini ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan,” jelas Koster dikutip dari siaran pers, Minggu (31/8/2025).

Wayan Koster menyampaikan bahwa dirinya memahami aksi solidaritas yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online di Bali tersebut. Ia turut menyayangkan insiden yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) malam di Jakarta yang menyebabkan tewasnya pengemudi ojol.

Namun, menurutnya aksi solidaritas yang dilakukan oleh rekan-rekan ojol di Bali sudah cukup. “Menurut saya rasa solidaritas yang disampaikan oleh kawan-kawan di Bali ini sudah cukup. Jangan demo-demo lagi,” ungkap Koster.

Koster menambahkan bahwa aksi demonstrasi rawan disusupi oleh oknum-oknum luar yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak ingin rekan-rekan ojol yang mulanya murni ingin menyampaikan aspirasi dan solidaritas malah menjadi korban karena keadaan menjadi chaos dan anarkistis.

“Saya mendapat informasi dari 25 orang yang diamankan hanya 3 yang ber-KTP Bali yang lainnya bukan. Berarti ini kan sudah disusupi. Kalau disusupi melebar, eskalasinya meluas kan kita jadi rugi semua,” jelasnya.

Koster berharap seluruh pihak dapat lebih dingin dan tenang dalam menghadapi insiden-insiden yang terjadi serta tidak terlalu mudah tersulut emosi.

Khususnya Bali sebagai daerah pariwisata, ia berharap masyarakat dapat selalu menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusivitas Bali agar tidak berdampak buruk terhadap pariwisata dan perekonomian Bali yang baru pulih pascapandemi covid-19.

Perwakilan komunitas Gojek Bali, I Dewa Gede Suryadharma menjelaskan secara umum perwakilan ojol (Gojek) menyampaikan bahwa demonstrasi yang terjadi di Denpasar merupakan bentuk solidaritas atas insiden tewasnya rekan pengemudi ojol akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

“Kami minta agar Bapak Gubernur bisa mengayomi kami. Yang ingin kami sampaikan bahwa kami memiliki solidaritas yang tinggi terhadap semua rekan-rekan ojol termasuk yang terjadi di Jawa bahwa kami senasib dan satu perjuangan. Kami menyampaikan aspirasi sehingga Bapak Gubernur dapat menyampaikannya kepada instansi terkait,” jelas Gede. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Gojek Bali-Nusra, Wisnu Darma Narandika menyampaikan bahwa gojek melalui aplikasi telah mengimbau seluruh mitra agar tidak ikut dalam aksi demonstrasi.

Namun jika driver masih tetap ingin menyampaikan aspirasinya, diminta agar selalu menjaga kondusivitas dan mengedepankan tata tertib. Ia menyampaikan jangan sampai karena ada satu atau dua mitra Gojek, nama baik ojol atau Gojek di Bali jadi tercoreng.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Jaffry Prabu Prakoso

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

Wisata Alam Arung Jeram Takengon

Wisata Alam Arung Jeram Takengon

Pariwisata Berkelanjutan Kunci Menjaga Pelestarian Alam, Budaya, dan Pacu Ekonomi Sirkular

Pariwisata Berkelanjutan Kunci Menjaga Pelestarian Alam, Budaya, dan Pacu Ekonomi Sirkular

Pemprov Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Silokek Jadi Warisan Dunia

Pemprov Sumbar Targetkan Geopark Ranah Minang Silokek Jadi Warisan Dunia

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto

Meski diderek, Lokomotif Mak Itam Hidupkan Wisata Sawahlunto

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian
Kabar Bali & Nusra
1 jam yang lalu

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
28 Agt 2025 | 10:35 WIB

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali
Kabar Bali & Nusra
1 jam yang lalu

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif
Bisnis Bali & Nusra
3 jam yang lalu

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi
Kabar Bali & Nusra
14 jam yang lalu

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

2

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

3

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

4

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

5

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

2

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

3

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

4

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

5

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa