Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Pemuka agama di Bali mengimbau masyarakat menjaga kedamaian dan menolak aksi anarkis, mendukung TNI-Polri, serta menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 14:55
Share
Pernyataan sikap bersama Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Bali menanggapi aksi anarkis yang dinilai merugikan Bali. / Istimewa
Pernyataan sikap bersama Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Bali menanggapi aksi anarkis yang dinilai merugikan Bali. / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pemuka agama di Bali menyerukan masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menolak aksi anarkis, terutama dari massa luar daerah.
  • Gubernur Bali dan Forkopimda berkoordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memastikan keamanan dan kondusivitas Bali, serta mendukung TNI-Polri dalam menjaga keamanan.
  • Gubernur Koster menekankan pentingnya peran aktif pecalang dan masyarakat dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia, dengan mengadakan apel pecalang untuk memperkuat komitmen keamanan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Pemuka agama di Bali meminta semua lapisan masyarakat menjaga kedamaian Pulau Dewata dan tidak terprovokasi dengan aksi anarkis.

Setelah bertemu Gubernur Bali dan jajaran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali mengeluarkan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Wakil Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Syamsul Hadi.

Poin-poin imbauan FKUB kepada umat beragama di Bali antara lain:

1.Menolak segala bentuk demo anarkis di Tanah Gumi Bali yang dilakukan oleh massa dari luar daerah.

2.Mengajak masyarakat Bali tetap tenang, waspada, dan menjaga keamanan, ketentraman, serta kondusivitas, dengan peran aktif tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan pecalang di wilayah masing-masing.

3.Menghormati penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional, namun menekankan agar dilakukan dengan santun, berbudaya, dan tidak anarkis.

Baca Juga

4.Menegaskan pentingnya menjaga citra Bali sebagai tanah kelahiran bersama sekaligus destinasi wisata dunia yang baru pulih pasca pandemi.

5.Mendukung penuh TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku anarkis yang merusak citra Bali .

"Dengan dukungan penuh umat beragama dan pecalang, kami berharap situasi di Bali segera kondusif, meski di daerah lain masih terjadi demonstrasi. Keamanan dan ketenangan Bali adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Kyai Syamsul Huda. 

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan Presiden RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah merespons situasi ini dengan bijak, serta mengarahkan kepala daerah untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan Forkopimda dan komunikasi erat bersama tokoh umat beragama.

"Kemarin malam saat aksi berlangsung di beberapa titik, kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kami juga menerima perwakilan peserta demo, termasuk driver ojol dan BEM, yang telah berkomitmen tidak melanjutkan aksi. Karena itu, aksi anarkis yang terjadi diduga dilakukan oleh pihak luar yang datang ke Bali," ucap Koster.

Ia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri telah memperketat pengamanan di bandara dan pelabuhan agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata.

Lebih lanjut, Gubernur Koster meminta seluruh pemuka agama untuk mengeluarkan imbauan kepada umat agar bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Bali.

"Bali adalah destinasi wisata dunia. Kondisi tidak kondusif akan berdampak langsung pada citra dan perekonomian daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh umat beragama, majelis desa adat, dan pecalang untuk mengambil peran aktif menjaga kedamaian Bali," kata Koster.

Gubernur Koster juga mengumumkan bahwa pada Senin (1/9/2025), akan dilaksanakan apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon sebagai bentuk kesiapan menjaga keamanan daerah.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen Pecalang yang ada di Bali untuk turut mengamankan Pulau Dewata sehingga tidak terjadi anarkisme. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
6 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
18 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Politik Identitas, Bahaya Politisasi Agama dalam Demokrasi

Politik Identitas, Bahaya Politisasi Agama dalam Demokrasi

1.998 Peserta akan Ikuti MTQ Nasional 2024, Full Digitalisasi

1.998 Peserta akan Ikuti MTQ Nasional 2024, Full Digitalisasi

Paus Fransiskus Datang, Pendeta Yerry: Bukan Toleransi, Semua Umat Beragama Harus Setara

Paus Fransiskus Datang, Pendeta Yerry: Bukan Toleransi, Semua Umat Beragama Harus Setara

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

Aksi Demonstrasi di Bandung Sisakan Kerusakan, Gedung DPRD Paling Parah

Aksi Demonstrasi di Bandung Sisakan Kerusakan, Gedung DPRD Paling Parah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian
Kabar Bali & Nusra
1 jam yang lalu

Pemuka Agama di Bali Minta Semua Pihak Jaga Kedamaian

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
28 Agt 2025 | 10:35 WIB

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali
Kabar Bali & Nusra
1 jam yang lalu

Gubernur Koster Temui Pengemudi Ojol, Ajak Hentikan Demo dan Jaga Kondusivitas Bali

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Pelaku Pariwisata Minta Masyarakat Jaga Kondusivitas Bali Demi Wisata Internasional

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif
Bisnis Bali & Nusra
3 jam yang lalu

Jadi Tujuan Pariwisata, Bali dan Nusa Tenggara Harus Tetap Kondusif

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi
Kabar Bali & Nusra
14 jam yang lalu

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

2

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

3

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

4

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

5

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kondisi Rumah Uya Kuya Usai Didatangi Massa Tak Dikenal di Pondok Bambu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

2

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

3

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

4

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

5

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa