Atasi Krisis Air Bersih, Pelindo Bangun Sumur Bor di Lombok Barat

Pelindo membangun sumur bor di Lombok Barat untuk atasi krisis air bersih di Dusun Kesambik Rempek dan Apit Aik, meningkatkan kualitas hidup warga saat kemarau.

Bisnis.com, DENPASAR – PT Pelindo Cabang Lembar membantu masyarakat Dusun Kesambik Rempek, Desa Labuan Tereng, dan Dusun Apit Aik, Desa Mareje Timur di Lombok Barat dengan membangun sumur bor untuk mengatasi krisis air yang selama ini masih melanda warga.

Krisis air bersih yang selalu menghantui 2 dusun ini mendorong Pelindo untuk bertindak. Saat musim kemarau tiba, warga Kesambik Rempek sulit mendapat air layak konsumsi, sementara masyarakat Apit Aik bergantung pada mata air pegunungan kecil yang keruh.

Pembangunan sumur bor dan tandon air diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan dasar warga sekaligus meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan sosial masyarakat.

General Manager PT Pelindo Lembar, Kunto Wibisono, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu warga yang kesulitan air bersih.

"Bantuan sumur bor adalah wujud nyata kepedulian Pelindo terhadap kebutuhan masyarakat. Kami ingin warga sekitar pelabuhan hidup lebih sehat dan tidak lagi kesulitan air bersih, khususnya saat kemarau," kata Kunto dilansir dari siaran pers, Jumat (29/8/2025).

Kepala Desa Labuan Tereng, Humaidi Usai, menjelaskan selama ini warganya sulit mendapat air bersih saat musim kemarau. Setelah adanya sumur bor diharapkan masalah krisis air bisa teratasi.

"Kami berterima kasih kepada PT Pelindo yang sudah membantu mengatasi masalah air bersih. Dengan sumur bor ini, warga tidak perlu khawatir lagi saat musim kemarau datang," kata dia.

Senada dengan itu, Kepala Desa Mareje Timur, Zainuddin, mengungkapkan sumur bor ini sangat membantu dan menjadi solusi yang ditunggu-tunggu.

"Semoga bantuan ini membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Apit Aik dan lingkungan kami semakin sehat," kata Zainuddin.

Salah satu anggota DPRD Lombok Barat yang hadir, Herry Irawan, turut menyambut niat baik Pelindo Lembar dalam pemberian bantuan.

Ia mengapresiasi kontribusi CSR Pelindo berupa bantuan air bersih yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat di beberapa desa terdampak kekeringan.

Dia juga berharap distribusi bantuan ke depan semakin merata dan tepat sasaran di seluruh desa Kecamatan Lembar.

Pelindo mengharapkan fasilitas air bersih yang dibangun dapat memberi dampak jangka panjang bagi warga, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong terciptanya lingkungan sehat serta sejahtera.