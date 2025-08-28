Bisnis Indonesia Premium
Pemprov Minta Semua Desa di Bali Bangun PLTS Atap

Pemprov Bali dorong semua desa bangun PLTS atap untuk kemandirian energi, dukung ekonomi, dan pelayanan publik. Baru 3 desa terpasang, target Emisi Nol 2045.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:51
Pemerintah Provinsi Bali meminta semua desa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai realisasi dari program pembangkit energi terbarukan./Lukman Nur Hakim
Pemerintah Provinsi Bali meminta semua desa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai realisasi dari program pembangkit energi terbarukan./Lukman Nur Hakim
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Provinsi Bali meminta semua desa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung program energi terbarukan dan kemandirian energi daerah.
  • Hingga saat ini, PLTS telah dipasang di tiga desa di Bali dengan total kapasitas 15,37 kWp, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pelayanan publik.
  • Bali memiliki potensi energi surya hingga 22 GW, namun pemanfaatannya masih kurang dari 1%, sehingga kolaborasi lintas pihak dan dukungan masyarakat sangat penting untuk mencapai target Bali Emisi Nol Bersih 2045.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta semua desa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai realisasi dari program pembangkit energi terbarukan

Saat ini ada 3 desa di Bali yang sudah memiliki PLTS, yakni Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Buleleng. Kemudian Desa Baturinggit, Karangasem, kemudian Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung. 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pemanfaatan energi surya merupakan inisiatif strategis yang sejalan dengan upaya mewujudkan kemandirian energi daerah.

Dewa Indra menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan penjelasan sederhana terkait manfaat dan efisiensi PLTS.

Menurutnya dukungan warga merupakan langkah nyata mendukung pemanfaatan energi terbarukan di Bali. Ia meyakini cara ini akan menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk beralih ke energi terbarukan.

"Mewakili Pemerintah Provinsi Bali, saya menilai replikasi inisiatif ini di berbagai desa sangat penting agar desa-desa dapat berperan aktif dalam upaya Bali mandiri energi," kata Dewa Indra dikutip dari siaran pers, Kamis (28/8/2025).

Pemprov Bali mendorong agar kolaborasi lintas pihak terus diperkuat sehingga pemanfaatan energi bersih tidak hanya mendukung kebutuhan listrik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Pemerintah Provinsi Bali meresmikan instalasi PLTS di 3 desa secara serentak pada Rabu (27/8/2025) dengan total kapasitas 15,37 kWp di 4 lokasi.

PLTS tersebut dipasang di Desa Banjarasem, Buleleng; Desa Baturinggit, Karangasem; serta dua PLTS di Desa Batununggul, Nusa Penida, Klungkung.

Ia mengungkapkan bahwa pemasangan PLTS ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian energi desa, mendukung pelayanan publik, serta mengurangi biaya listrik masyarakat.

Menurutnya, Bali memiliki potensi energi surya hingga 22 GW, namun yang baru dimanfaatkan masih kurang dari 1%.

Selain memperkuat pelayanan publik, PLTS di tiga desa juga mendukung kebutuhan vital warga, seperti pompa air di Desa Baturinggit dan kegiatan belajar di SD Negeri 1 Batununggul.

Program ini juga melibatkan pemerintah desa, BUMDes, serta partisipasi masyarakat dengan dukungan lembaga filantropi ViriyaENB yang mendorong tercapainya target Bali Emisi Nol Bersih 2045.

"Energi terbarukan harus hadir dalam kehidupan masyarakat desa, bukan hanya untuk listrik, tetapi juga untuk mendukung ekonomi rakyat dan pelayanan publik," ujar Fabby.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Share
Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium
17 menit yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Premium
47 menit yang lalu

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)

Pemprov Minta Semua Desa di Bali Bangun PLTS Atap
Kabar Bali & Nusra
25 menit yang lalu

Pemprov Minta Semua Desa di Bali Bangun PLTS Atap

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

BPD Bali jadi Bank Penyalur Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya
Bisnis Bali & Nusra
22 jam yang lalu

BPD Bali jadi Bank Penyalur Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

Telkom Investasi hingga Rp13 Triliun di Proyek Kabel Laut Lintas Negara
Bisnis Bali & Nusra
27 Agt 2025 | 11:15 WIB

Telkom Investasi hingga Rp13 Triliun di Proyek Kabel Laut Lintas Negara

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara
Kabar Bali & Nusra
26 Agt 2025 | 16:27 WIB

Satu Dekade BATIC: Dorong Transformasi Digital di Asia Tenggara

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh
2+

