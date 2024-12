Okupansi Hotel di The Nusa Dua Selama Nataru Diproyeksikan Tembus 80%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MANGUPURA – Tingkat hunian hotel di kawasan International Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua atau The Nusa Dua selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diproyeksikan mencapai 80% - 90% didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali.

Hotel di kawasan The Nusa Dua, menjadi salah satu tujuan tamu yang berlibur ke Bali di masa Nataru. Dengan proyeksi 1,3 juta wisatawan yang masuk ke Bali saat Nataru. Semua hotel di The Nusa Dua diproyeksikan terisi optimal. General Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika menjelaskan masa libur Nataru menjadi masa tingkat hunian tertinggi hotel – hotel di Nusa Dua. Tingkat hunian hotel diproyeksikan akan tinggi hingga 10 Januari 2025.

“Untuk okupansi kami juga bersyukur ya, sampai saat ini kita sudah di atas 75%, dimana itu sudah melampaui tahun lalu (2023), yakni sekitar 68%. Tentu saja di saat ini sampai 10 Januari 2025 itu akan menjadi fix season The Nusa Dua, tingkat hunian rata – rata diatas 80%-90%,” jelas Dwiatmika dikutip Rabu (25/12/2024).

Wisatawan yang menginap di Nusa Dua 25% dari wisatawan domestik, kemudian dari wisatawan mancanegara seperti Australia, Eropa maupun negara Asia lainnya. Dwiatmika menjelaskan manajemen hotel di The Nusa Dua sudah melakukan persiapan untuk menyambut tamu di masa libur Nataru, hotel juga menyediakan sejumlah event untuk perayaan tahun baru.

Manajemen The Nusa Dua juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu kenyamanan tamu yang berada di kawasan The Nusa Dua. Apalagi, libur Nataru terjadi di tengah musim hujan yang disertai dengan angin kencang.

Kawasan The Nusa Dua merupakan kawasan yang dikembangkan BUMN sejak 40 tahun lalu, saat ini berada dibawah holding BUMN In Journey. Di kawasan ini terdapat 19 hotel bintang lima, dengan jumlah kamar mencapai 5.000 kamar. Selain itu The Nusa Dua juga menjadi pusat event besar di Bali, event skala internasional seperti G20, APEC, Asean Summit dilaksanakan di kawasan ini.