Hari Pertama Operasi Posko Mudik Lebaran, Penumpang Bandara Lombok Masih Landai

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR - Penumpang Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid, Lombok tercatat masih normal dan belum terjadi peningkatan pada hari pertama operasi posko mudik Lebaran pada hari ini Rabu (3/4/2024).

Angkasa Pura I mencatat pergerakan penumpang sejak satu April hingga saat ini masih landai, belum terlihat peningkatan signifikan. Pada 1 April 2024 jumlah penumpang tercatat 5.188 penumpang dan pas 2 April 2024 sebanyak 4.230 penumpang.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Lombok Minggus E.T. Gandeguai mengatakan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-4 Lebaran atau Sabtu (6/4/2024) sehingga peningkatan penumpang baru akan terlihat pada pekan terakhir Ramadan. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+5 Lebaran atau Senin (15/4/ 2024).

"Pada periode Posko Lebaran 2024 ini, Bandara Lombok diprediksi akan melayani sebanyak 135.119 penumpang atau meningkat 10 persen jika dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 121.339 penumpang. Sementara pergerakan pesawat diperkirakan mencapai 1.265 pergerakan, meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu dengan 1.150 pergerakan pesawat," jelas Minggus dari keterangan resmi, Rabu (3/4/2024).

Minggus menambahkan, hingga saat ini tercatat ada 56 penerbangan tambahan (extra flight) selama periode Lebaran 2024 yang diajukan oleh empat maskapai penerbangan yakni Super Air Jet sebanyak 38 penerbangan untuk rute Jakarta-Lombok dan Lombok-Jakarta, Citilink 10 penerbangan rute Lombok-Bali, Bali-Lombok, Lombok-Jakarta, dan Jakarta-Lombok, Lion Air dua penerbangan rute Surabaya-Lombok dan Lombok-Surabaya, serta Wings Air enam penerbangan rute Lombok-Bima dan Bima-Lombok.

Saat ini, Bandara Lombok melayani tujuh rute penerbangan domestik reguler tujuan Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bima, Sumbawa Besar, dan Makassar, yang dilayani maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, dan Wings Air. Sedangkan penerbangan internasional tersedia dua rute yaitu tujuan Kuala Lumpur dilayani oleh maskapai Indonesia AirAsia dan AirAsia Berhad dan tujuan Singapura yang dilayani maskapai Scoot.

Untuk moda transportasi darat, Bandara Lombok menyiapkan sebanyak 150 armada, yang terdiri dari Damri, taksi, dan kendaraan sewa (rent car). Untuk menghadapi potensi lonjakan penumpang tersebut, Bandara Lombok mulai hari ini membuka Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 1445 H/2024 hingga 18 April 2024 mendatang. Posko terpadu yang beroperasi selama 16 hari ini akan melakukan pemantauan dan pengendalian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kepada para pengguna jasa Bandara Lombok selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2024.

Dari sisi personel, disiapkan sebanyak 188 pertugas per sif, yang terdiri dari 118 personel internal PT Angkasa Pura I dan 70 orang dari eksternal (TNI AD, TNI AU, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan).

Selain itu, aspek infrastruktur Bandara Lombok juga siap untuk mengantisipasi peningkatan penumpang. “Terminal penumpang Bandara Lombok berdaya tampung 7 juta per tahun atau mampu melayani 19.000 penumpang per hari. Sementara saat ini rata-rata penumpang baru sekitar enam ribu penumpang per hari. Jadi secara kapasitas terminal masih sangat mumpuni. Begitu juga dengan kapasitas sisi udara seperti apron dan runway,” ujar Minggus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel