Pemprov NTB Sediakan 45 unit Bus Gratis Selama MotoGP

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyediakan 45 unit shuttle bus gratis selama pelaksanaan MotoGP Mandalika yang digelar pada 13 - 15 Oktober 2023.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Faozal menjelaskan 45 unit shuttle bus akan tersebar di sejumlah titik strategis yang mudah dijangkau penonton MotoGP dan masyarakat lokal yang membutuhkan angkutan kendaraan ke Mandalika.

Faozal menjelaskan penyediaan shuttle bus gratis bukan bermaksud untuk menghalangi bisnis transportasi selama MotoGP, namun untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tidak menyewa kendaraan.

"Penyediaan shuttle bus gratis tidak dimaksudkan mengganggu bisnis transportasi. Ini adalah free transport bagi masyarakat yang betul-betul berkebutuhan,” jelas Faozal dikutip dari keterangan resminya, Kamis (5/10/2023).

Selain itu, Dishub NTB juga menerbitkan skenario tarif angkutan jika berbayar sebagai pendukung Moto GP 2023. Skenario tarif tersebut berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Untuk jumlah eksisting angkutan sewa khusus (ASK) dan angkutan sewa umum (ASUM) di Provinsi NTB, jumlah ASK aktif di NTB sebanyak 157 unit dengan pola operasi ASK pemesanan berdasarkan aplikasi berbasis transportasi. Jumlah ASUM aktif di NTB sebanyak 107 Unit.

“Dishub NTB juga menyediakan rambu elektrik dan sign board yang akan ditempatkan di beberapa titik untuk memudahkan penonton menuju sirkuit Mandalika,” jelas Kadis.

Faozal juga menjelaskan pihaknya menyediakan sebanyak 37 kapal cepat di Pelabuhan Bangsal dengan jadwal operasi per hari sebanyak 20 unit, untuk memenuhi kebutuhan penonton yang menginap di Gili Trawangan. Di Pelabuhan Kayangan-Pototano tersedia 27 unit kapal dengan jadwal operasi 10 unit per hari.

Sementara itu, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok sendiri, jumlah pesawat yang beroperasi setiap harinya sebanyak 31-35 unit. Saat event MotoGP berlangsung akan ada penambahan penerbangan yang rencananya Garuda sebanyak 14 flight, Citilink sebanyak 5 flight, Lion Group sebanyak 4 flight, dan Air Asia sebanyak 3 flight.

Selama event berlangsung, terdapat tiga pos penyekatan dan lima pos pelayanan untuk memastikan keamanan transportasi selama event berlangsung, di antaranya pos penyekatan di bundaran Bandara Lombok, di depan sirkuit, dan bundaran Songgong. Untuk pos pelayanan tersebar di area Bandara Lombok, area ex Bandara Selaparang, area Pelabuhan Bangsal, dan Pelabuhan Lembar.

