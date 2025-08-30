Bisnis Indonesia Premium
Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

Pemprov Bali berharap demonstrasi tetap damai untuk menjaga pariwisata, mengingat Bali adalah destinasi utama dengan proyeksi 7 juta wisatawan pada 2025.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 20:19
Kondisi demo hari ini, Sabtu (30/8/2025) di Bali, polisi berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata/Noris
Kondisi demo hari ini, Sabtu (30/8/2025) di Bali, polisi berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata/Noris

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta demonstran tidak anarkis seperti di daerah lain karena dampak negatifnya akan sangat besar bagi pariwisata. 

Kepala Satpol PP Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmadi menjelaskan jika Bali anarkis seperti daerah lain, akan disorot oleh dunia internasional, karena Bali merupakan pintu masuk 6 juta lebih wisatawan dari berbagai belahan dunia. 

"Di Bali jangan sampai anarkis, seperti di daerah lain yang sudah terjadi. Bagaimanapun Bali hidup dari pariwisata, kita harapkan masyarakat demo dengan tertib, menyampaikan aspirasinya," kata Darmadi. 

Satpol PP juga menurunkan tim keamanan untuk mengamankan gedung Gubernur yang tidak jauh dari gedung DPRD Bali yang menjadi titik aksi.

Pariwisata Bali memang sedang tumbuh, pasca pandemi, wisatawan mancanegara semakin banyak yang datang baik dari kawasan Asia, Australia, Eropa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisman di Juni saja 637.868, naik dibandingkan Juni 2024 yang jumlah kunjungan wisman 520.792 (YoY). Total pada 2024 kunjungan Wisman mencapai 6,3 juta orang.

Pemprov memproyeksikan pada 2025 kunjungan wisman bisa tembus 7 juta orang. Naiknya kunjungan ini menjadi penting di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah, dimana kegiatan Mice dari anggaran pemerintah sudah berkurang drastis di Bali sepanjang 2025. 

Pemprov menilai kondusifitas Bali penting terus terjaga, tidak dinodai dengan tindakan anarki dari demonstran yang menyampaikan aspirasinya. 

Gubernur Bali, Wayan Koster sebelumnya menjelaskan citra pariwisata Bali tetap terjaga berkat kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, imigrasi, desa adat, serta partisipasi masyarakat. 

"Pada tahun 2024, Bali mencatat kunjungan 6,3 juta wisatawan mancanegara dan 10,1 juta wisatawan nusantara, sebagai bukti kuat bahwa Bali masih menjadi destinasi favorit dunia," kata Koster.

Gubernur Koster juga mengingatkan bahwa upaya menjaga Bali harus selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam kerangka Bali Era Baru, yang menekankan kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan budaya Bali berdasarkan kearifan lokal Sad Kerthi serta prinsip Tri Hita Karana.

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Andhika Anggoro Wening

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan
Kabar Bali & Nusra
7 menit yang lalu

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
28 Agt 2025 | 10:35 WIB

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata
Kabar Bali & Nusra
53 menit yang lalu

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar
Kabar Bali & Nusra
2 jam yang lalu

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa
Kabar Bali & Nusra
3 jam yang lalu

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa

Warga Bali dan Ojol Demo, Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi
Kabar Bali & Nusra
6 jam yang lalu

Warga Bali dan Ojol Demo, Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

