Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

Demo di depan DPRD Bali rusuh, mobil polisi dibakar. Aksi dipicu kematian driver ojol Affan di Jakarta, yang dilindas mobil polisi saat bekerja.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:30
Share
Massa demo mulai bentrok dengan polisi di Gedung DPRD Bali. Aksi demo ini berkaitan dengan tingginya tunjangan DPR, di tengah kenaikan pajak PBB, dan maraknya PHK di Indonesia./Noris
Massa demo mulai bentrok dengan polisi di Gedung DPRD Bali. Aksi demo ini berkaitan dengan tingginya tunjangan DPR, di tengah kenaikan pajak PBB, dan maraknya PHK di Indonesia./Noris

Bisnis.com, DENPASAR – Ratusan demonstran di depan gedung DPRD Bali yang berada di kawasan Renon, Kota Denpasar membakar satu mobil box milik Polisi pada Sabtu (30/8/2025). 

Massa melempar berbagai benda seperti botol, gas air mata dan batu ke arah mobil Polisi.  Dari pantauan Bisnis, massa kemudian membongkat mobil polisi dan api mulai menyalandi bagian depan mobil.

Aksi massa di depan Gedung DPRD Bali ini merupakan aksi lanjutan dari Polda Bali. Saat aksi di Polda Bali, Polisi berhasil membubarkan massa, akan tetapi konsentrasi massa pindah ke depan gedung DPRD Bali.

Setelah massa merusak dan membakar mobil, puluhan Polisi dari Polda Bali kemudian datang mengendalikan massa. Sempat terjadi aksi saling kejar, demonstran juga terlihat melempar Polisi. 

Sebagai informasi, demo besar-besaran di sejumlah daerah, termasuk Denpasar dipicu oleh meninggalnya driver Ojol Affan Kurniawan saat sedang demo menuntut kenaikan upah buruh dan diturunkannya gaji DPR. 

Berdasarkan data resmi dari GoTo Group, almarhum tercatat masih berstatus mitra aktif dan sedang 'on bid' atau menunggu pesanan saat musibah menimpanya. Aktivitas terakhir beliau terekam pada pukul 19.40 WIB, ketika sedang menjalankan pekerjaannya untuk mencari nafkah.

Baca Juga

Affan hendak mengantarkan pesanan pelanggan, tetapi nahas pada Kamis (28/8/2025) malam dia dilindas oleh polisi dengan mobil rantis di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa Affan merupakan peserta aktif program tersebut. Karena mendiang wafat saat sedang bekerja, keluarga Affan pun berhak mendapatkan santunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
7 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
11 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

Dikira Intel, Pengemudi Ojol Rusdamdiansyah Tewas Dikeroyok Massa

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Respon Demo, Gerindra Setujui Setop Tunjangan DPR

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Setelah Eko dan Uya, Giliran Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Gedung Negara Grahadi Surabaya Terbakar, Terdengar Ledakan Petasan Sebelum Api Berkobar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi
Kabar Bali & Nusra
3 jam yang lalu

Sejumlah Wartawan di Bali Diintimidasi Aparat Saat Meliput Demonstrasi

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara
Kabar Bali & Nusra
28 Agt 2025 | 10:35 WIB

Kisah Arafat, Pelajar AMMAN Academy Ukir Sejarah di Istana Negara

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan
Kabar Bali & Nusra
8 jam yang lalu

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata
Kabar Bali & Nusra
9 jam yang lalu

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar
Kabar Bali & Nusra
11 jam yang lalu

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa
Kabar Bali & Nusra
12 jam yang lalu

Demo di Bali Ricuh, Polisi Gunakan Water Cannon untuk Bubarkan Massa

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

2

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

3

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

4

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

5

Warga Bali dan Ojol Demo, Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Demo Gaji DPR, Bali Mulai Rusuh dan Mobil Polisi Dibakar

2

Demonstrasi di Mataram, Gedung DPRD NTB Terbakar

3

Bubarkan Massa, Polisi Tembak Demonstran Pakai Gas Air Mata

4

Pemprov Bali Berharap Demonstrasi Tidak Anarkis, Pariwisata Jadi Pertaruhan

5

Warga Bali dan Ojol Demo, Usir Polisi yang Naik Panggung Orasi