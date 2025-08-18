Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Bali Beri Fee 3% untuk Pihak Ketiga yang Bantu Pungutan Wisatawan Asing

Pemprov Bali tawarkan fee 3% bagi pihak ketiga yang bantu pungutan wisatawan asing, guna optimalkan PWA untuk perlindungan budaya dan lingkungan Bali.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:16
Share
Gubernur Bali Wayan Koster / Antara
Gubernur Bali Wayan Koster / Antara
Ringkasan Berita
  • Pemprov Bali menawarkan fee 3% kepada pihak ketiga yang membantu memungut Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per orang.
  • Kerja sama dengan pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pembayaran PWA yang saat ini baru mencapai 30-40% dari total wisatawan asing di Bali.
  • Hasil pungutan PWA akan digunakan untuk melindungi kebudayaan dan lingkungan Bali serta meningkatkan infrastruktur dan layanan pariwisata.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal memberikan fee sebesar 3% untuk pihak ketiga yang mau bekerja sama menarik Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per orang.

Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan PWA yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA) untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 tentang tata cara pembayaran PWA.

Hingga saat ini, baru 30-40% wisatawan asing di Bali yang membayar PWA. Hal ini lantaran tidak semua wisatawan asing mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Dinas Pariwisata gencar melakukan sosialisasi di destinasi wisata agar wisatawan asing membayar PWA, akan tetapi pola tersebut belum optimal karena sosialisasi langsung tidak bisa dilakukan setiap hari.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan dalam rangka optimalisasi PWA, Pemprov Bali akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Diberikan imbal jasa paling tinggi 3% dari besaran dan jumlah transaksi pungutan yang difasilitasi," kata Wayan Koster dikutip dari keterangan resminya, Senin (18/8/2025).

Baca Juga

Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga meliputi mitra manfaat adalah organisasi/lembaga/badan usaha yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi pembayaran PWA.

Endpoint adalah penyedia akomodasi (hotel, villa, homestay dan sejenisnya), pengelola daya tarik wisata, cruise agent, biro perjalanan wisata, dan sejenisnya yang melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemprov Bali untuk memfasilitasi pembayaran bagi wisatawan asing.

Para pelaku usaha pariwisata harus berperan aktif dan bekerja sama dengan mendaftar sebagai mitra manfaat atau endpoint agar penyelenggaraan Pungutan Bagi Wisatawan Asing berjalan dengan lancar dan sukses.

Hasil pungutan dari Wisatawan Asing diharapkan sungguh-sungguh memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Antara lain digunakan untuk melindungi lingkungan alam, kebudayaan, dan aura spiritual Bali.

Kemudian menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi wisatawan asing selama berada di Bali, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan, untuk penanganan sampah, dan meningkatkan layanan informasi kepariwisataan.

"Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan informasi penerimaan serta penggunaan dari hasil Pungutan Bagi Wisatawan Asing secara transparan dan akuntabel," tutur Koster.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Harian Noris Saputra
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi Pemegang Saham BUMI, Emiten Tambang Batu Bara Grup Bakrie
Premium
3 menit yang lalu

Aksi Pemegang Saham BUMI, Emiten Tambang Batu Bara Grup Bakrie

Arah Pemodal Kakap di Mitra Adiperkasa (MAPI) Jelang Boyong Kembali Ace Hardware
Premium
33 menit yang lalu

Arah Pemodal Kakap di Mitra Adiperkasa (MAPI) Jelang Boyong Kembali Ace Hardware

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Fasilitas QRIS Tap Diharapkan Tingkatkan Minat Gunakan Trans Metro Dewata

Wayan Koster Ungkap Proses Pembongkaran Vila Ilegal di Pantai Bingin yang Pakai Lahan Pemda

Wayan Koster Ungkap Proses Pembongkaran Vila Ilegal di Pantai Bingin yang Pakai Lahan Pemda

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

Wisata Malam Lights Wonderland di Semarang

Wisata Malam Lights Wonderland di Semarang

Pasien Klinik Mata JEC Bali 40% dari Wisatawan Asing dan Ekspatriat

Pasien Klinik Mata JEC Bali 40% dari Wisatawan Asing dan Ekspatriat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali
Bisnis Bali & Nusra
15 menit yang lalu

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali

Pemprov Bali Beri Fee 3% untuk Pihak Ketiga yang Bantu Pungutan Wisatawan Asing
Pariwisata Bali
47 menit yang lalu

Pemprov Bali Beri Fee 3% untuk Pihak Ketiga yang Bantu Pungutan Wisatawan Asing

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali
Bisnis Bali & Nusra
17 Agt 2025 | 15:47 WIB

Investor Asing Dituntut Taat Pajak untuk Buka Bisnis di Bali

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang
Bisnis Bali & Nusra
17 Agt 2025 | 14:30 WIB

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang
Pariwisata Bali
17 Agt 2025 | 14:20 WIB

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemprov Bali Beri Fee 3% untuk Pihak Ketiga yang Bantu Pungutan Wisatawan Asing

2

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Biro Perjalanan Wisata di Bali Rugi Rp1 Miliar Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Tingkah Bule di Bali, Dari Buka Jasa Pacar Bayaran hingga Prostitusi Online

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Bandara Komodo Labuan Bajo jadi Bandara Internasional

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 3,5 Juta Orang

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Pungutan Masuk Universitas Udayana, Begini Penilaian Hakim Tipikor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemprov Bali Beri Fee 3% untuk Pihak Ketiga yang Bantu Pungutan Wisatawan Asing

2

Bank Indonesia Dorong Pembiayaan ke Sejumlah Sektor Potensial di Bali