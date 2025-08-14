Indosat Kumpulkan 1.500 Outlet dengan Penjualan Tinggi di Bali Nusra

Indosat mengapresiasi 1.500 outlet di Bali dan Lombok atas kontribusi mereka dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan produk unggulan, serta memperkuat kemitraan.

Bisnis.com, DENPASAR – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengumpulkan 1.500 outlet di Bali dan Lombok sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka yang mampu memperluas jangkauan hingga ke pelosok.

Sebanyak 1.000 mitra outlet di Bali dan 500 outlet strategis di Lombok diapresiasi melalui program loyalitas dan trade program Indosat periode Januari–Juni 2025, sekaligus wadah untuk mempererat hubungan kemitraan yang telah terbina selama ini.

Para outlet terbaik diundang secara khusus untuk menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mendorong pemanfaatan produk unggulan seperti Freedom Internet 5GB/2 Hari/10 Ribu untuk IM3 dan Tri 12GB/7 Hari/25 Ribu, yang kini menjadi pilihan utama pelanggan di wilayah tersebut.

Fahd Yudhanegoro, EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison menjelaskan berkumpulnya mitra outlet di pesta IM3 dan FuntasTri tidak hanya disuguhkan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Para mitra outlet dapat langsung menukarkan poin loyalitas melalui aplikasi myIM3 dan Bima+, mengikuti games interaktif, serta menikmati berbagai hiburan dan pembagian doorprize.

Nuansa kebersamaan dan semangat tumbuh bersama terasa kuat sepanjang acara.

“Kami percaya bahwa kesuksesan Indosat tidak lepas dari kontribusi para mitra outlet yang selama ini menjadi garda depan kami dalam melayani pelanggan. Acara ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi demi pertumbuhan yang berkelanjutan," jelas Fahd dikutip Rabu (12

Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta yang datang dari berbagai kota, termasuk Kupang. Salah satu perwakilan outlet mengatakan,

“Kami merasa sangat dihargai. Selain acaranya seru, kami juga bisa langsung menukar poin dan bawa pulang hadiah. Ini membuat kami semakin semangat mendukung Indosat.” ujar Fahd.

Indosat mencatat Bali Nusra sebagai wilayah dengan pertumbuhan kinerja terbaik secara nasional.

Pada kuartal II/2025, wilayah ini berhasil menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan jumlah pelanggan yang meningkat sekitar 400.000 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagai wujud komitmen, Indosat telah menambah lebih dari 400 BTS 4G dalam setahun, sehingga total BTS 4G di Bali Nusra kini hampir mencapai 7.700 unit.

Upaya ini dilakukan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kemitraan strategis yang erat dengan outlet mitra.

Bagi Indosat, mitra outlet bukan sekadar kanal distribusi, melainkan bagian penting dari ekosistem yang dibangun untuk melayani pelanggan dan memberdayakan masyarakat.

Melalui sinergi yang kuat. Fahd percaya bahwa Indosat dan mitra outlet bisa bertumbuh bersama, menghadirkan konektivitas yang inklusif, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi daerah.