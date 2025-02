Profil Giffari Naufal Arisma, Pengusaha Muda di Balik Giffari Group

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MATARAM - Di era sekarang, banyak anak muda yang tertarik terjun ke dunia bisnis. Salah satunya adalah Giffari Naufal Arisma Putra, seorang pelajar berprestasi yang saat ini tengah merintis karier bisnisnya.

Giffari dikenal sebagai Pendiri dan CEO Giffari Group Indonesia, sebuah perusahaan holding yang sebelumnya bernama Lomnusra Indonesia Group, yang bergerak di berbagai bidang usaha.

Siapa Giffari Naufal Arisma Putra?

Giffari Naufal Arisma Putra, atau biasa disapa Giffari, adalah seorang pelajar, penulis, dan pengusaha muda asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Pria kelahiran Kota Mataram, 2 Juli 2006, yang saat ini berusia 18 tahun, merupakan pendiri perusahaan perseorangan yang awalnya bernama Lomnusra Indonesia Group. Perusahaan ini didirikan pada hari ulang tahunnya yang ke-18, yaitu pada 2 Juli 2024, dan bergerak di beberapa bidang usaha.

Empat bulan setelah pendirian perusahaannya, tepatnya pada 3 November 2024, Giffari melakukan transformasi bisnis, mengubah Lomnusra Indonesia Group menjadi Giffari Group Indonesia, yang kini beroperasi sebagai perusahaan induk (holding).

Perjalanan Pendidikan dan Prestasi

Giffari dikenal sebagai pelajar berprestasi sejak usia dini. Saat bersekolah di SDN 1 Kuripan, ia selalu meraih peringkat 1 dari kelas 1 hingga 6, serta aktif mengikuti berbagai lomba cerdas cermat.

Melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Lombok Barat, ia terus menunjukkan prestasi akademiknya dengan mengikuti Kompetisi Sains Madrasah (KSM).

Saat bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Mataram, ia berpartisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN), mewakili mata pelajaran Informatika saat kelas 10, dan Geografi saat kelas 11.

Karier sebagai Penulis dan Aktivitas Organisasi

Selain sebagai pelajar dan pengusaha, Giffari juga dikenal sebagai penulis. Ia pernah menulis sebuah novel, meskipun gagal dipublikasikan. Saat ini, ia tengah menulis buku pertamanya yang berjudul "The Business and The Economy".

Giffari juga aktif di berbagai organisasi bisnis, politik, teknologi, lingkungan, dan sosial. Dalam dunia politik, ia menjadi anggota Banteng Muda Indonesia (BMI), organisasi sayap kanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak tahun 2023.

Biodata Lengkap Giffari Naufal Arisma Putra

Nama Lengkap : Giffari Naufal Arisma Putra

Tempat, Tanggal Lahir : Kota Mataram, NTB, Minggu, 2 Juli 2006

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : CEO, Pengusaha, Investor, Penulis, Pelajar

Orang Tua : Munawir Haris (Ayah), Baiq Halimah (Ibu)

Saudara : Rizky Akbar Pratama (Kakak), Ahmad Zayyat Mirza (Adik)

Media Sosial : @giffarinaufalap (Instagram & YouTube), Giffari Naufal Arisma Putra (Linkedln), @giffarinaufalap.official (TikTok), @giffariofficial (X).

Riwayat Pendidikan :

SDN 1 Kuripan (2013-2019)

MTsN 1 Lombok Barat (2019-2022)

SMAN 1 Kota Mataram (2022-2025)

Riwayat Pekerjaan :