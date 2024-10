Penumpang Bandara Ngurah Rai Tembus 18 Juta Orang hingga Kuartal III/2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR – Pergerakan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada kuartal III/2024 sejumlah 17,98 juta penumpang atau meningkat 14% jika dibandingkan periode yang sama pada 2023 yakni 15,8 juta penumpang. Hingga akhir 2024, Angkasa Pura menargetkan sejumlah 23,6 juta penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab menerangkan bahwa jumlah penumpang yang dilayani pada kuartal III/2024 merupakan yang tertinggi dibanding periode triwulan sebelumnya. Mulai Januari hingga Maret atau kuartal I/2024, tercatat sejumlah 5,2 juta penumpang dan di kuartal/II atau April hingga Juni mencapai 6 juta penumpang.

“Pada periode Juli hingga September jumlahnya meningkat menjadi 6,7 juta penumpang. Jadi secara tren, per kuartal menunjukkan pertumbuhan. Dari total penumpang selama sembilan bulan terakhir, hingga September lalu rata-rata kami melayani sejumlah 1,9 juta penumpang per bulan atau 65.000 penumpang per harinya,” jelas Ahmad Syaugi dari keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Jika dilihat perbandingan penumpang domestik dan internasional, sepanjang 2024 Bandara Ngurah Rai melayani 59% penumpang internasional. Syaugi menjelaskan sebagai destinasi wisata dunia, memang penumpang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali masih didominasi oleh penumpang rute internasional yaitu sebanyak 10,5 juta dan sisanya 7,4 juta atau 41% merupakan penumpang penerbangan domestik.

Selain peningkatan penumpang, pertumbuhan juga terjadi pada pergerakan pesawat yang dilayani Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tercatat terjadi kenaikan sejumlah 5%, dari yang sebelumnya 101.151 pergerakan pada kuartal III/ 2023, naik menjadi 105.979 di tahun 2024.

Pergerakan pesawat di penerbangan rute internasional lebih tinggi dari domestik, yakni masing-masing 53.567 pergerakan pesawat rute internasional dan 52.412 pergerakan pesawat rute domestik.

Syauqi menyebut penerbangan internasional dari dan ke Singapura menempati posisi tertinggi yaitu 9.825 pergerakan pesawat, disusul Kuala Lumpur 8.178 pergerakan, dan Perth 5.378 pergerakan. Sedangkan rute penerbangan domestik tujuan Jakarta berada di urutan teratas sebanyak 22.424 pergerakan pesawat, Surabaya tertinggi kedua dengan 6.546 pergerakan, dan Lombok 3.114 pergerakan.