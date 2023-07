Buat Onar di Ubud, Imigrasi Deportasi WNA Rusia

Awalnya AT dilaporkan oleh warga ketika tidur dalam keadaan mabuk dan tidur di trotoar jalan pada 25 Mei 2023 lalu. Warga kemudian melaporkan AT ke Polsek Ubud dan langsung diamankan Polisi. Selain mabuk, AT juga sering berbuat onar di Ubud diketahui dari laporan yang masuk ke Polisi.