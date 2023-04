Jelang Lebaran, ITDC Salurkan Ribuan Paket Sembako ke Masyarakat Kawasan Mandalika

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Raya Lebaran atau Idulfitri 1444 H, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menyalurkan ribuan paket sembako bagi warga desa sekitar Kawasan The Mandalika.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berlokasi di Lombok NTB ini memang sempat menjadi sirkuit internasional yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan event balap motor internasional MotoGP dan World Superbike.

Dalam pelaksanaannya, warga desa yang menerima paket sembako ini diantaranya adalah Desa Kuta, Desa Sukadana, Desa Sengkol, Desa Mertak, Desa Rembitan, Desa Prabu dan Desa Pengengat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Paket sembako yang diberikan masing-masing terdiri dari beras, gula pasir, mie instan dan teh. Sedangkan santunan kepada anak yatim piatu yang mencapai jumlah keseluruhan Rp 70.000.000,- juga disalurkan bagi anak yatim piatu di desa sekitar kawasan.

Penyerahan paket sembako Safari Ramadhan dan santunan anak yatim piatu dilakukan oleh General Manager The Mandalika Molin Duwanno, VP Site Operation and Services The Mandalika I Made Pari Wijaya.

“Kami bersyukur dapat kembali menyambut momen istimewa ini bersama-sama masyarakat, dan bahwa pencapaian kami sebagai pengembang dan pengelola kawasan hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan warga sekitar,” ucapnya berdasarkan keterangan resmi, Kamis (20/4/2023).

Untuk memastikan kegiatan ini tepat sasaran, ITDC pun telah berkoordinasi dengan para perangkat Desa dalam penyaluran sembako dan santunan anak yatim piatu.

Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta wujud perhatian dan kepedulian ITDC, pihaknya juga menyelenggarakan kegiatan Tausiyah dan membagikan takjil kepada pengunjung dan jamaah yang beribadah di Masjid Nurul Bilad.

Selain itu, rangkaian kegiatan Road to Ramadan Kareem 2023 seperti Tabligh Akbar dan Festival Seni Islami juga telah dilaksanakan pada 18-19 Maret 2023.

“Harapan kami, rangkaian kegiatan yang telah kami gelar dalam menyemarakkan bulan Ramadhan ini, dapat memberikan manfaat positif dan berkah bagi masyarakat yang menjadi bagian dari pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika/The Mandalika,” tutup Molin.

