Festival Seni di Bali Suarakan Kelestarian Bali

Bisnis.com, DENPASAR – Para seniman dan budayawan di Bali mulai banyak mengangkat tema keberlanjutan, keunikan budaya Bali sebagai upaya mempertahankan kelestarian Bali di tengah pembangunan dan modernisasi yang mulai tidak terkendali.

Melalui Jimbaran Festival (JIMBAFEST) 2024 yang bakal digelar 26 – 27 Oktober 2024 misalnya, para seniman, komunitas dan masyarakat umum berkolaborasi mengangkat tema keunikan Bali yang masih asli atau autentik.

Ketua Panitia Promotor JIMBAFEST 2024, Mahanugra Kinzana menjelaskan sejak pertama kali diselenggarakan, event ini telah menjadi ajang penting bagi seniman dan komunitas lokal untuk mengekspresikan kreativitas dan identitas budaya Bali.

Lebih dari satu dekade, JIMBAFEST telah berhasil mempersatukan visi seniman, musisi, dan pelaku budaya dari beragam latar belakang untuk berkumpul, berbagi ide, dan mempromosikan inisiatif kelestarian Bali.

Bukan hanya sekedar festival seni dan budaya, JIMBAFEST juga diproyeksikan sebagai gerakan bersama atas cinta dan kepedulian terhadap kelestarian nilai - nilai Bali dan membuktikan bahwa seni dan budaya Bali tetap relevan dan memiliki daya tarik yang tinggi di tengah modernitas. Festival ini juga tidak hanya melibatkan seniman lokal Bali, akan tetapi juga seniman atau musisi nasional yang memiliki banyak penggemar di Bali.

The Adams dan Pamungkas, dua musisi nasional dengan basis penggemar yang banyak di Bali, diajak untuk menyuarakan pentingnya menjaga keaslian Bali melalui karya terbaiknya. Selain itu, Dwiki Dharmawan, maestro jazz Indonesia, akan berkolaborasi dalam sebuah proyek spesial bersama Neida Aleida yang akan membawakan musik etnik bersama para musisi tradisional Bali.

Special program show akan diisi oleh sound healing Yoga dari Bona Alit. Adapun, line up lainnya adalah para musisi terbaik Bali dengan beragam latar genre musik. Bagus Wirata, Dialog Dini Hari, Joni Agung & Double T, Millendenials, Painful by Kisses, Scared of Bums, Soulfood, Arjuna Nakal, Galiju, Goldvoice, Lorong, Madness on The Block, Nyonya Ayu, Sourmilk, dan The Boldness dikonfirmasi akan turut meramaikan Jimbafest 2024.

Pameran seni juga akan mengambil peran penting dengan menghadirkan karya dari para seniman Bali dengan reputasi internasional, yaitu Arkiv Vilmansa, Gilang Propagila, Jango Pramartha, Made Bayak, Made Wianta, Tjandra Hutama, dan Wayan Upadana. Karya para seniman yang dikurasi oleh Yudha Bantono ini akan mencerminkan krisis identitas Bali dan upaya untuk melestarikan alam dan seni budaya di tengah arus globalisasi.

“Melalui pameran seni ini, JIMBAFEST mengingatkan bahwa Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga rumah bagi budaya yang sangat berharga dan harus dilestarikan,” jelas Mahanugra dari keterangan resminya, Jumat (27/9/2024).

CEO M Bloc Entertainment Ardy Siji menjelaskan bahwa komunitas yang akan hadir pada perhelatan ini di antaranya adalah Around Studio, Bali Mods Mayday, Jendranath, Jimbaran Collective Scenes, Joann Arnolduss Lontoh, dan paracrust. Masih akan ada komunitas lain yang bergabung dalam waktu dekat. Karya dan upaya dari komunitas ini akan ditampilkan untuk memeriahkan JIMBAFEST 2024.

Menurutnya JIMBAFEST tidak hanya ditujukan untuk audiens lokal, tetapi juga menarik pengunjung internasional yang peduli terhadap masa depan Bali. Melalui berbagai inisiatif ramah lingkungan, festival ini mengajak semua orang untuk bersama-sama menjaga Bali tetap autentik dan inklusif bagi generasi mendatang.

“Mari berpartisipasi bersama dalam menjaga keberlanjutan Bali melalui JIMBAFEST 2024 sebagai wadah untuk berbagi gagasan, diskusi, dan mendukung inisiatif yang berkelanjutan. JIMBAFEST 2024 adalah panggilan untuk semua yang ingin memastikan bahwa Bali tetap autentik dan inklusif,” ujar Ardy.

CEO Jimbaran Hijau Putu Agung Prianta menjelaskan pada tahun ini JIMBAFEST 2024 menggarisbawahi peran Bali sebagai destinasi yang menjaga keaslian budaya dan lingkungan di tengah arus modernisasi yang cepat.

“JIMBAFEST 2024 kali ini harapannya dapat menjadi momen berharga yang dapat dinikmati banyak orang dan keluarga, sekaligus juga menjadi gerakan bersama untuk semakin mencintai dan menghormati Bali secara bertanggung jawab,” jelas Agung.