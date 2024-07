Sudamala Resorts Gaet Chef Dorin Schuster

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR—Sudamala Resorts menggaet Chef Dorin Schuster yang berpengalaman di berbagai hotel mewah serta restoran peraih bintang Michelin.

COO Sudamala Resort Ricky Putra menegaskan kehadiran juru masak asal Jerman tersebut diharapkan mampu meningkatkan level kualitas sajian kuliner di hotel yang memiliki jaringan di Bali, Lombok dan Flores tersebut. Menurutnya, pengalaman Dorin sebagai juru masak di berbagai hotel dan sangraloka di Bali serta dunia dapat membantu menciptakan sajian terbaik bagi wisatawan.

“Dengan pengalaman, skill dan kepemimpinan beliau, kami tidak meragukan lagi Sudamala akan mampu menyuguhkan sajian kuliner yang dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung,” tuturnya dikutip dari keteragan tertulis, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, Chef Dorin akan bertanggung jawab terhadap pengembangan menu, management dapur, pelatihan spegawai hingga memastikan standar dari makanan dan layanan yang disajikan. Ricky menuturkan kelebihan chef Dorin adalah memiliki inovasi, dan kemampuan mengkombinasikan antara teknik kontemporer dan rasa tradisional dalam menciptakan kuliner.

Dorin menuturkan sudah tidak sabar untuk berkontribusi bagi Sudamala Resort. Sebelum bergabung di Sudamala, Dorin pernah bekeja Iggy’s di Singapura yang pernah dinobatkan sebagai Best New Restaurant tahun 2006 versi World Gourmet Summit. Dia juga pernah menyabet penghargaan di San Pellegrino sebagai Chef of The Year pada 2007 silam. Restauran ini dinobatkan sebagai peringkat 4 terbaik di Asia 2006 dan 60 di dunia oleh UK Restaurant Magazine.

“Saya sangat terhormat bisa bergabung di Sudamala Resort dan menjadi kepala tim kulinernya,” ujarnya.

Dorin menyatakan akan berkomitmen untuk memastikan cita rasa murni dari sajian yang dibuat dengan tetap mengkombinasikan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Tujuannya memberikan ikatan dengan pengunjung lebih kuat melalui pengalaman menikmati sajian yang tidak terlupakan. Komitmen tersebut dikarenakan, makanan merupakan salah satu cara menikmati budaya setempat.