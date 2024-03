CIMB Niaga Syariah Pasang Merchant QRIS di 300 Rumah Makan Padang di Bali

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR – Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) memfasilitasi 300 rumah makan padang di Provinsi Bali dengan merchant QRIS sebagai bentuk dukungan pembayaran digital ke pelaku usaha.

Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla menjelaskan dukungan merchant QRIS tersebut bagian dari kerja sama antara Bank CIMB Niaga Syariah dengan Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali yang ditandai dengan nota kesepahaman atau Memorandum of understanding (MoU) kerja sama tersebut yang ditandatangani oleh Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla dan Wakil Ketua Umum IKMS Yusrizal di Bali.

Setelah diberikan merchant QRIS, diharapkan kemudahan konsumen atau pelanggan rumah makan padang lebih mudah melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai, selain itu pelaku usaha diuntungkan dengan transaksi yang lebih praktis dan aman.

Dalam kerja sama ini, CIMB Niaga Syariah siap memberikan kemudahan layanan perbankan seperti cash management bagi lembaga dan sekolah di bawah naungan IKMS, pemanfaatan produk-produk perbankan antara lain tabungan, pembiayaan, dan transaksi finansial bagi ribuan anggota IKMS.

Dengan kapabilitas digital banking yang lengkap, CIMB Niaga Syariah terus meningkatkan perannya dalam menghadirkan solusi bagi komunitas dan masyarakat untuk mendukung pengembangan bisnis dan transaksi finansialnya. Bagi nasabah bisnis, CIMB Niaga Syariah menyediakan BizChannel@CIMB dan BizChannel@CIMB Mobile, adapun bagi nasabah Consumer dapat memanfaatkan digital banking OCTO Mobile dan internet banking OCTO Clicks.

Di samping layanan digital terdepan, komunitas dan masyarakat di Bali juga dapat memanfaatkan layanan CIMB Niaga Syariah di Kantor Cabang Syariah Bali yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Denpasar. Selain itu, nasabah CIMB Niaga Syariah juga tetap bisa menggunakan jaringan layanan CIMB Niaga di Bali yang didukung 8 Kantor Cabang (termasuk 1 Digital Lounge dan 1 Digital Branch), 163 mesin ATM, serta 3.085 EDC dan QR (termasuk QR Inbound Cross-border WeChat Pay dan Alipay).

“Kami berharap dukungan layanan perbankan yang lengkap dari CIMB Niaga Syariah dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta mendorong akselerasi digital banking bagi keluarga besar IKMS di Bali. Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi dan program yang menarik sesuai dengan aspirasi nasabah,” ujar Bung Aldilla dari siaran pers, Rabu (20/3/2024).

Pada kesempatan yang sama, CIMB Niaga Syariah juga menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dengan menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan dari nasabah CIMB Niaga Syariah menggandeng lembaga filantropi setempat yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar dan Dompet Sosial Madani. Bantuan akan digunakan untuk membantu sarana dan prasarana pendidikan di Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel