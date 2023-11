Lomba Pacu Kerbau, Makepung Gubernur Cup kembali Digelar di Jembrana

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, NEGARA — Setelah vakum selama 3 tahun, Makepung Gubernur Cup alias lomba pacu kerbau atau makepung kembali digelar di Kabupaten Jembrana.

Gubernur Cup kembali digelar, Minggu (19/11/2023) di Sirkuit All In One, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. Kegiatan serupa terakhir digelar pada tahun 2019, mendapat sambutan positif dari masyarakat Jembrana. Lomba ini diikuti 171 peserta terdiri dari Ijogading Timur menerjunkan 73 pasang kerbau, sedangkan Tim Ijogading barat 98 pasang kerbau. Perlombaan tersebut berlangsung seru, joki masing-masing tim saling berupaya keras mengalahkan lawan-lawannya.

Dari pantauan, ribuan penonton termasuk sejumlah wisatawan asing nampak hadir memenuhi sirkuit All In One. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memberikan apresiasi kepada Pemkab Jembrana atas perannya mengangkat tradisi masyarakat menjadi suatu event yang sangat luar biasa dan menarik.

Mahendra menjelaskan bahwa makepung ini merupakan kearifan lokal yang ada di Jembrana dapat disaksikan oleh masyarakat luas.

“Saya juga pertama kali menyaksikan makepung ini. Ini merupakan suatu langkah yang strategis, ini merupakan kearifan lokal yang ada di Jembrana dapat disaksikan bukan hanya oleh orang Jembrana saja namun juga masyarakat luas. Tadi juga saya ada orang asing, ini tinggal ke depannya bagaimana agar event ini menjadi event yang rutin untuk dilaksanakan,” jelas Mahendra dikutip dari siaran pers, Senin (20/11/2023).

Melihat antusias masyarakat hingga wisatawan yang menyaksikan lomba pacuan kerbau ini, Mahendra berharap event makepung harus tetap dijaga kearifannya, karena Makepung merupakan aset Kabupaten Jembrana

“Ini merupakan salah satu komitmennya untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti mekepung, karena mengangkat kearifan lokal yang ada di masyarakat, biar tetap lestari, bisa diketahui oleh generasi muda supaya tidak hanya mendengar cerita saja soal makepung tapi saya melihat di sini,” ucapnya.

Apresiasi juga disampaikan Bupati Jembrana I Nengah Tamba atas terselenggaranya kembali event Makepung memperebutkan Piala Gubernur Bali tersebut. Menurut Tamba, wujud perhatian Gubernur Bali itu mampu menambah semangat serta gairah sekehe makepung dalam pelestarian seni budaya asli Jembrana.

Sementara itu, Koordinator Makepung, I Made Mara ucapkan terimakasih atas kembali terselenggaranya Gubernur Cup. Dirinya berharap Gubernur Cup di tahun 2024 kembali bisa diselenggarakan.

“Kami sangat berharap di tahun 2024 bagaimana caranya agar Gubernur cup tetap diselenggarakan. Kami mohon siapapun Gubernur nya supaya tetap diselenggarakan, ” tandasnya

1700455621_bb854612-d2e8-4b39-9583-1132c62c6335. Perbesar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News