XL Axiata dan Huawei Luncurkan Konsep Jaringan Green 5G

Bagikan A- A+

Bisnis.com, DENPASAR – PT. XL Axiata bersama Huawei meluncurkan konsep jaringan Green 5G untuk yang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan di bidang telekomunikasi secara berkelanjutan.

Direktur and Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer XL Axiata, Yessie D Yosetya, menjelaskan Proyek ini mengeksplorasi jaringan otonom dan teknologi hemat energi untuk menyebarkan jaringan 5G yang ramah bagi lingkungan dan sekaligus mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami telah mendemonstrasikan konsep jaringan Green 5G ini dalam Pada ajang TM Forum 2022 Catalyst Awards yang berlangsung pada 20-22 September 2022 di Kopenhagen, Denmark, yang diikuti oleh 130 perusahaan. Konsep kami diapresiasi dalam bentuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang tersebut,” jelas Yessie dalam siaran pers, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga : Penjualan XL Axiata di Tingkat Ritel Mulai Meningkat

XL Account Director of Huawei Indonesia, Wei Wei, menjelaskan Huawei senantiasa berkomitmen untuk dapat mendukung pengembangan jaringan yang cerdas, ramah lingkungan dan dapat diimplementasikan dengan tingkat efisiensi yang tinggi di seluruh Indonesia. “Kami akan terus memberikan solusi inovatif untuk mendukung mitra kami, terutama XL Axiata, dalam bertransformasi menjadi operator konvergensi termasuk mendukung pembangunan broadband nasional di Indonesia,” ujar Wei Wei.

TM Forum 2022 Catalyst Awards diselenggarakan untuk menghasilkan konsep inovasi yang dapat diimplementasikan guna memecahkan tantangan industri bersama. Award yang diberikan pada ajang tahun 2022 ini, antara lain People’s choice, Outstanding use of TM Forum assets, Outstanding Catalyst – Business impact, Outstanding Catalyst – Impact on society and sustainability, Outstanding Catalyst – Best innovation, Best ecosystem design, Best New Catalyst in show, dan Future Techco.

TM Forum sendiri merupakan aliansi yang terdiri dari lebih dari 850 perusahaan global yang bekerja sama untuk mendobrak hambatan teknologi dan budaya antara penyedia layanan digital, pemasok teknologi, konsultan, dan integrator sistem. (C211)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : xl axiata telekomunikasi