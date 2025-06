1.500 Orang Ikuti Bali QRIS Summer Run 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berhasil menorehkan sejarah dengan menyelenggarakan Bali QRIS Summer Run 2025.

Bank Indonesia menggelar Bali QRIS Summer Run di Lapangan Timur Bajra Sandhi, Denpasar, pada Minggu (15/6/2025).

Ajang lari ini digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan QRIS yang merupakan alat transaksi mudah dan aman.

Ajang Bali QRIS Summer Run 2025 mengusung tema "Run into the Future Toward Bali Digital Island" dengan menggabungkan konsep olahraga, budaya, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan sustainability.

Bali QRIS Summer Run 2025 Dihadiri oleh Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf RI Muhammad Neil El Himam, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan dan Indra Gunawan Sutarto, pimpinan instansi/lembaga, serta lebih dari 1.500 orang, baik QRIS Runners maupun masyarakat umum.

Bali QRIS Summer Run 2025 menjadi ajang lari perdana di Pulau Dewata yang seluruh proses mulai dari pendaftaran, pengambilan race pack, pengambilan medali, dan belanja menggunakan sistem pembayaran digital QRIS.

Acara monumental ini makin meriah dengan pemecahan Rekor MURI sebagai "Pembuatan Medali Pertama dari Limbah Racik Uang Kertas di Indonesia".

Bank Indonesia menggunakan 30 kg limbah racik uang kertas untuk pembuatan medali Bali QRIS Summer Run 2025.

Medali tersebut diberikan kepada setiap peserta yang berhasil mencapai garis finis. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan, menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud nyata transformasi sistem pembayaran menuju era digital.

Dia mengatakan QRIS hadir sebagai pilihan utama pembayaran nontunai yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CeMuMuAH).

"Pencatatan rekor MURI ini bukan hanya sebagai simbol inovasi, namun juga komitmen bersama terhadap ekonomi sirkular yang berkelanjutan di wilayah Bali," kata Butet pada Minggu (15/6/2025).

Dalam pelaksanaan Bali QRIS Summer Run 2025, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan 6 penyedia jasa pembayaran yakni BPD Bali, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan Netzme untuk mengedukasi dan mendorong partisipasi publik terhadap penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran utama.

Termasuk untuk proses pendaftaran atau registrasi peserta, dengan nominal sebesar Rp72 sebagai peringatan HUT BI ke-72, pengambilan race pack dan finisher medal, serta seluruh transaksi di seluruh booth dalam race village.

Total transaksi QRIS pada acara Bali QRIS Summer Run 2025 mencapai 12.000 transaksi QRIS.

Sebagai upaya mendukung program pengelolaan sampah oleh Pemerintah Bali, Bank Indonesia juga menggandeng Plasticpay dalam gerakan #ReducePlasticMovement.

Masyarakat bisa menukarkan sampah botol plastik (1 botol = Rp1.000) menggunakan QRIS, sekaligus menyaksikan pameran UMKM yang mengolah limbah plastik menjadi produk bernilai guna.

Terdapat total 1.549 botol plastik yang berhasil ditukarkan dengan berat mencapai lebih 30 kg.

Pemberdayaan ekonomi kreatif juga dilakukan melalui showcase komunitas muda di bidang film atau movie creator dari Luar Kotak Audio Visual dan games developer di Bali yakni Pandora Entertainment, serta lelang produk UMKM oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Lebih dari sekadar event olahraga, Bali QRIS Summer Run 2025 turut serta menggandeng Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali.

TP2DD Bali menyediakan layanan mobil Samsat keliling bagi masyarakat untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menggunakan QRIS.

"Dengan total lebih dari 3.500 pengunjung, Bali QRIS Summer Run 2025 dapat menjadi event literasi sistem pembayaran digital QRIS terbesar di kawasan Timur Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mempercepat transformasi digital sistem pembayaran yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Sinergi antara sistem pembayaran, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau terus diperkuat menuju terwujudnya Bali Digital Island & Smart Tourism Bali," jelas Butet.

Bali QRIS Summer Run 2025 juga mendapatkan dukungan nasional dari Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya.

Dia berpesan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang lari, namun juga langkah bersama untuk mendukung smart tourism dan pemberdayaan ekonomi kreatif go digital di Bali. "Satu QRIS, Sejuta Langkah!" ujar Teuku Riefky Harsya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan peserta yang mendukung acara Bali QRIS Summer Run 2025 dengan transaksi digital, serta inovasi medali dari Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) yang menjadi simbol penting dalam mewujudkan Bali Hijau dan Digital Island.

"Kami mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan menghargai Rupiah sebagai simbol kedaulatan, serta aktif dalam memanfaatkan pembayaran digital menggunakan QRIS," ujar Dewa Indra.