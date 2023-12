Hilangnya Sanbank di Pesisir Kuta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, KUTA - Para peselancar dan wisatawan mengenal Kuta dan Uluwatu dari film Morning from The Earth pada 1983, karena ombak panjang yang muncul konsisten.

“Dulu main panjang bisa sampai 100 meter, jauh dari sini sampai Pullman[Hotel Pullman],” ujar Ketut Menda kepada Bisnis di Halfway, Pantai Kuta.

Halfway merupakan salah satu titik gravitasi selancar ombak di Bali. Disebut dengan Halfway karena lokasinya tepat berada di pertengahan garis pantai Kuta yang membentang sepanjang 3,2 km. Dalam dunia selancar ombak, di setiap pantai selalu memiliki nama acuan atau sebutan. Di pesisir Kuta, selain Halfway ada Kuta Reef, Airport Left dan Right, Maharani, Legian hingga Kudeta.

Menda mengatakan, di eranya ketika masih berusia 20-an tahun, Halfway merupakan pilihan bagi peselancar-peselancar dunia seperti Australia. Hal ini diakui oleh generasi pertama selancar ombak di Indonesia ini, Kuta adalah magnet karena ombaknya panjang dan kemunculannya konsisten.

Kuta juga menjadi magnet, karena gelombangnya pecah ke kanan dan ke kiri. Peselancar dengan kuda-kuda kaki kidal (regular) maupun kanan (goofy) bisa menjadi pilihan. Daya tarik pesisir kuta saat itu adalah, tipe ombaknya beach break sehingga dapat digunakan berselancar baik ketika ombak pasang (full tide) maupun surut (low tide). Karakteristik beach break memungkinkan bagi peselancar pemula (beginner) untuk belajar berselancar.

Dalam dunia selancar ombak, ada tiga kategori lokasi untuk berselancar. Pertama, beach break yakni dasar lautnya adalah pasir sehingga gelombang pecah dipengaruhi oleh sandbank atau formasi pasir di dasar laut. Kedua, tipe reef break atau ombak karang, yang dipengaruhi oleh formasi karang di dasar laut. Ketiga, point break yakni pantai berupa semenanjung atau teluk sehingga ombak akan pecah sangat panjang.

Dari ketiga tipe tersebut, Kuta merupakan salah satu lokasi selancar ombak favorit karena aman bagi peselancar pemula. Berbeda dibandingkan dengan reef break dan point break yang mengharuskan memiliki kemampuan tingkat intermediate untuk berselancar. Menurut Menda, sejak adanya pembangunan landasan pacu bandara, ombak di Pantai Kuta berubah drastis. Tidak lagi konsisten dan panjang seperti dulu. Di situs wannasurf, kualitas ombak Halfway kini masuk kategori bintang 3.

“Sekarang sudah tidak seperti dulu, ombaknya lebih susah ditebak. Beda sekali dulu konsisten selalu ada,” ungkapnya.

Komang Dedy, warga lokal Seminyak juga mengalami hal yang sama. Dia menuturkan dulu, ombak tidak hanya muncul di titik yang sekarang disebut dengan Kudeta saja. Beberapa lokasi lain di sepanjang Pantai Seminyak cukup banyak dan konsisten kemunculannya. Selain konsisten, ombak pecah lebih lama sehingga dapat melakukan banyak manuver. Kini, beberapa titik di Seminyak tidak lagi ada ombaknya, tersisa menyisakan beberapa titik saja. Perubahan itu terjadi sejak akhir 1990an ketika masih terjadi pembangunan di pesisir Bali.

“Dulu itu sampai barrel-barrel [ombak berwujud seperti tunnel] di sini, khususnya pas low tide. Sekarang sudah tidak ada,” ungkap pria yang sudah berselancar sejak 1990an ini.

Bret Courte juga mengatakan hal yang sama. Pria asal Sydney, Australia ini sejak 1983 rutin berkunjung ke Bali. Penyuka selancar ombak ini menghabiskan waktu sekitar 3 minggu setiap tahunya untuk mencari ombak-ombak terbaik di seantero Bali. Menurutnya, dulu untuk berselancar di pesisir kawasan wisata tersebut sangat mudah, dan ombaknya sudah dapat diterka akan muncul di titik sebelah mana. Pilihan ombaknya juga sangat banyak.

Kondisi berubah dan berbeda jauh dibandingkan ketika dirinya dulu pada tahun 1980an hingga 1990an datang ke Kuta. Ombak yang datang di daerah ini kini cepat berhenti serta tidak konsisten seperti dulu saat dirinya masih muda datang ke Bali.

“Sekarang tidak beraturan ombaknya dan tidak konsisten seperti dulu. Masih ada ombaknya tapi kadang muncul di titik ini kadang berubah. Dulu kalau sudah di titik itu akan tetap disitu,” jelasnya kepada Bisnis.

Dia menduga itu terjadi karena sandbank di sepanjang Kuta, Legian hingga Seminyak hilang. Sama seperti Menda, Brett merasakan perubahan terjadi sejak masifnya pembangunan di pesisir Kuta hingga Seminyak. Sejumlah peselancar yangad ditemui rerat memiliki pandangan seragam yakni paska pembangunan landasan pacu di Bandara International I Gusti Ngurah Rai menjadi pemicu perubahan lokasi surfing di pesisir Kuta. Selain itu, pembangunan di pesisir Pantai Kuta diduga ikut memperparah perubahan sandbank.

Tony Butt dan Paul Russel dalam bukunya Surf Science: An Introduction to Waves for Surfing, menjelaskan sedimen, dan pasir merupakan unsur penting pemecah gelombang sehingga menjadi ombak berkualitas. Kumpulan pasir, dan sidemen tersebut disebut dengan sandbank. Sandbank berperan penting dalam pembentukan ombak. Adapun pembentukan sandbank tergantung dari banyak faktor. Pesisir Pantai Kuta sendiri merupakan salah satu lokasi yang sering mengalami perubahan geometri atau bentuk pesisirnya, karena abrasi dan erosi.

Daerah ini menjadi perhatian serius dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. Kuta merupakan salah satu lokasi dari proyek Bali Beach Conservation Project (BBCP). Proyek ini untuk menangani abrasi di pesisir Bali yang didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Fase 1 dari proyek konservasi berupa pembangunan sistem pengaman pantai yang terdiri dari 3 unit pemecah gelombang (breakwater), sebuah groin, revetment dan pengisian pasir (beach fill), dan sudah rampung pada 2009 silam.

Panjang kawasan pesisir Kuta yang dikonservasi mencapai 4,3 km. Berdasarkan data dari hasil laporan JICA 2013, total pasir yang didatangkan, dan ditempatkan di Kuta pada periode 2008 tersebut sebanyak 519.000 meter kubik. Rencananya, Fase II dari proyek ini dilanjutkan pada 2024 mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pantai Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air pada 2013 silam ditemukan fakta bahwa dasar dan dan pantai Kuta mengalami perubahan akibat sedimentasi dan erosi.

Sedimentasi terbesar terjadi pada tiga titik yang mencapai 1 meter sedangkan erosi terbesar terjadi di dua titik juga yang mencapai besar -1.6 meter yang posisinya tidak terlalu dekat dengan pantai. Di daerah dekat pantai, rata-rata terjadi sedimentasi sebesar 0.2 meter, dan terjadi erosi sebesar -0.2 meter.

Sebagai gambaran, pesisir Kuta hingga Seminyak berbatasan langsung dengan Bandara International I Gusti Ngurah Rai. Bandara ini pada periode 1963-1969 memperpanjang landasan pacu dari 1.200 meter menjadi 1.200 meter.

Proses pembangunan bandara yang awalnya bernama Pelabuhan Udara Tuban itu menandai internasionalisasi dilakukan dengan mereklamasi sejauh 1.500 meter dengan menggunakan material batu kapur. Pada periode 1990-1992, landasan pacu bandara ini ditambah lagi menjadi 3.000 meter. Pembangunan bandara ini semakin masif pada 2018 ketika Bali ditunjuk sebagai lokasi pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting.

Luasan bandara ditambah lagi seluas 48 hektare dengan cara mereklamasi sisi utara landasan pacu. Saat itu, alasan reklamasi perlu dilakukan karena bandara tersebut melayani 15 juta-20 juta penumpang per tahun. Idealnya, dibutuhkan luasan bandara hingga 600 hektare, sedangkan lahan yang ada hanya 285 hektare. Lokasi bandara International I Gusti Ngurah Rai segaris dengan pesisir pantai Kuta hingga Seminyak.

Pengamat Kelautan dari Universitas Udayana I Gede Hendrawan menjelaskan untuk mencari penyebab hilangnya sandbank di Kuta harus dicari menggunakan kacamata ilmiah, yakni penelitian. Meskipun diakuinya, secara kacamata sosial bisa dibuktikan, tetapi kajian akademis akan lebih sahih. Karena, ada beberapa faktor yang memicu pecahnya gelombang menjadi ombak, yakni kecepatan dan arah angin, geometri, serta batimetri.

Ketiga faktor pembentuk itu tidak bisa dipisahkan. Kecepatan angin terkait dengan panjang atau jarak hembusan angin serta lamanya periode hembusan yang mempengaruhi gelombang. Adapun geometri laut merupakan bentuk topografi pinggir pantai. Lebar dan sempit bentuk pantai akan mempengaruhi gelombang.

“Misal ada jeti dan breakwater itu akan juga akan mempengaruhi gelombang,” ujarnya.

Sementara itu, terkait batimetri merupakan topografi dasar laut. Kalau curam gelombang tinggi dan membahayakan. Jadi dari pantai menuju laut, kalau curam itu tinggi dan pecah itu berbahaya. Itu memang untuk profesional. Tapi kalau cari gelombang surfing yang gradual dan panjang dan lama itu stive tidak terlalu penting. Artinya kalau batimetri berubah itu akan pengaruhi gelombang apakah cepat hilang atau dia menjadi lebih lama. Itu tergantung bentuk batimetri.

Menurutnya, berubahnya ombak di Pantai Kuta hingga Seminyak tidak bisa didasarkan dari satu sisi saja melainkan dari tiga hal tadi harus diteliti. Apakah kecepatan angin dan lamanya hembusan berubah atau justru karena pengaruh endapan di dasar laut atau ada faktor lain. Hendrawan mencontohkan di Pantai Pengambengan, terjadi endapan di sisi kanan kiri menyebabkan perubahan gelombang.

“Jadi kalau melihat ombak, itu harus dicek satu persatu apakah faktor angin, geometri atau batimetri,” tegasnya.

Kendati demikian, secara kasat mata dapat ditegaskan bahwa geometri di satu lokasi akan mempengaruhi lokasi lain yang berdekatan. Dia menegaskan secara ilmiah perubahan itu tidak bisa diukur tetapi indikasi sosialnya dapat dilihat. Belum adanya pengukuran ini tidak sebanding besarnya ekosistem yang sangat bergantung dengan lautan di Pulau Dewata.

Bali merupakan surga bagi peselancar ombak. Dalam situs www.wannasurf.com, surganya selancar ombak ini menjadi provinsi dengan jumlah titik selancar ombak terbanyak di Indonesia. Total ada 51 lokasi selancar yang tersebar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Gianyar, Klungkung hingga Jembrana. Hanya saja, selancar ombak selama ini dianaktirikan. Fakta itu merujuk pada belum adanya perhatian oleh pemerintah.

Belum ada satupun kawasan selancar yang diproteksi. Bentuk proteksi seperti penempatan sebagai kawasan pesisir di Tata Ruang. Penetapan sebagai kawasan pesisir akan mengurangi dampak pembangunan yang berpotensi menambah banyaknya sedimen berpindah ke dasar pantai. Pergerakan sedimen berlebihan yang terbawa oleh arus dari pesisir berpotensi mengubah bentuk pemecah gelombang menjadi ombak.

Apa yang dialami pesisir di Bali jauh berbeda dengan di Australia. Sebagai gambaran, ada 21 pantai di Australia mendeklarasikan sebagai kawasan selancar yang dilindungi karena berkaitan dengan ekosistem lingkungan seperti terumbu karang hingga mata pencaharian, dan perekonomian lokal.

Bali MPA Network Manager Conservation International Indonesia, Iwan Dewantama, mengatakan keberadaan ombak harus dilindungi oleh pemerintah. Melindungi ombak bagian dari melindungi ekosistem. Karena ombak tidak berdiri sendiri. Ada ekosistem di dalamnya yang saling berkaitan. Iwan menuturkan melestarikan ombak tidak hanya sekedar menjaga supaya wisatawan tetap datang. Ada ekosistem yang harus dilestarikan seperti terumbu karang, mangrove, biota laut, hingga arus migrasi spesies.

Dia mencontohkan di daerah Uluwatu merupakan perlintasan migrasi spesies laut salah satunya mamalia Paus. Kemudian ada terumbu karang. Kerusakan ombak di Uluwatu, akan membuat ekosistem terganggu. Hanya saja, keberadaan ombak ini belum menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Jangan heran, belum ada aturan yang melindunginya. Sampai saat ini belum ada Perda Tata Ruang mengatur kawasan konservasi pesisir.

Pesisir Badung mulai dari Tanjung Benoa-Nusa Dua-Uluwatu-Kuta hingga Perenenan sebenarnya sudah diusulkan kandidat konservasi. Jika Badung sudah ditetapkan sebagai konservasi. Perairan 10-12 mil dari pantai tidak boleh sembarangan dibangun. Penetapan kawasan konservasi harus diikuti dengan manajemen plan dan identifikasi zonasi. Semisal, ada berapa hektare terumbu karang hingga pembuatan zona inti yang benar-benar bebas dari pembangunan. Ini jika terwujud akan dapat melindungi ekosistem. Tidak hanya ombak yang menjadi sumber daya alam, tetapi spesies hingga ekosistem terjaga.

“Problemnya, aturan tertinggi perda di Provinsi Bali belum disahkan. Itu yang kemudian menjadi persoalan karena ada status quo. Kepentingan di laut bali banyak banget. Akhirnya sekarang orang masih bisa ngapa-ngapain saja,” jelasnya.

Penetapan kawasan konservasi ini menjadi penting karena akan memberi jaminan kelestarian lingkungan pesisir. Sebagai daerah tujuan pariwisata, perekonomian Bali sangat bergantung dengan sektor pariwisata. Menjaga alam maka akan dapat menjaga keberlanjutan kedatangan wisatawan. Meskipun hingga saat ini belum diketahui berapa banyak jumlah wisatawan peselancar yang berkunjung ke Bali setiap tahun, tetapi Dinas Pariwisata Bali menaksir kontribusinya besar.

Hasil riset yang dilakukan oleh Conservation International Indonesia dan Center Surf of Research Universitas San Diego California pada 2013 di Kawasan Uluwatu menunjukkan fakta. Dalam riset berjudul Assessing Direct Expenditure Associated with Ecosystem Services in the Local Economy of Uluwatu, Bali, Indonesia, terungkap kontribusi selancar ombak terhadap perekonomian di semenanjung Uluwatu lebih dari Rp500 miliar (US$35,3 juta) per tahun.

Semenanjung ini meliputi Uluwatu, Bingin, Padang-padang hingga Dreamland. Diperkirakan penikmat selancar ombak di sekitar Semenanjung Uluwatu mencapai 240.000 orang dengan tingkat pengeluaran harian sebanyak US$150 per hari. Riset ini dilakukan dengan wawancarai sebanyak 444 responden pada periode Agustus-September 2013, dan 150 responden pada November-Desember 2013.

Riset itu baru dilakukan di sekitar Uluwatu yang merupakan salah satu spot terbaik bagi pecinta tipe reef break alias ombak karang. Fakta itu menunjukkan bahwa pariwisata berbasis ombak signifikan mendorong perekonomian desa pesisir. Sehingga, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah memperlakukan ombak sebagai sumber daya alam. Ditambah fakta bahwa tidak semua daerah berpantai memiliki ombak bagus seperti yang dimiliki semenanjung Uluwatu.

