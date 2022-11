KTT G20 Ternyata Juga Bawa Berkah untuk Seniman Tato di Bali

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 membawa berkah bagi pariwisata Pulau Dewata yang kebanjiran kunjungan wisatawan, dan tampilnya kekayaan seni budaya Bali.

Dampak positif langsung juga dirasakan para pelaku bisnis terkait pariwisata, termasuk tattoo artist Billy Lawrence. Pemilik studio tato Blockbuster Ink ini rupanya kedatangan tamu yang tidak lain adalah peserta dan panitia G20 sehari setelah KTT G20 selesai digelar.

“Beberapa orang peserta atau delegasi datang ke Blockbuster Ink untuk ditato. Kami tentu senang melayani mereka dan bersyukur perhelatan G20 memberikan dampak langsung kepada pelaku usaha seperti kami,” ucap Billy dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Senin (21/11/2022).

Pria yang baru saja menyabet 2 piala, yaitu Tattoo Of The Day Color dan 1st Place Best Anime Tattoo di ajang The 2nd Annual Cherry Hill Tattoo Expo di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) pada 28-30 Oktober 2022 mengaku sangat senang melayani tamu-tamu ini.

Saat ditanya siapa panitia yang tattoo di studionya, youtuber Billy Lawrence menyembunyikan identitasnya. "Oh itu privasi, karena klien minta privasi jadi beta akan tutup rapat-rapat."

Billy Lawrence menggambarkan situasi Bali saat digelarnya KTT G20 pada tanggal 15-16 November 2022 lalu. "Macet total terutama di daerah Jimbaran Nusa Dua, anak-anak online school dan kerja kantoran wfh,” sebutnya.

Namun, kata Billy, sebagai warga Bali dirinya dan masyarakat lainnya sudah biasa dengan digelarnya KTT seperti ini. “Karena dari dulu sudah sering sekali acara-acara besar disini dan kami selalu support."

Studio tato Blockbuster Ink yang didirikan Billy pada tahun 2018 berlokasi di Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu, sering dikunjungi turis Eropa dan Australia.

Sebagai spesialis freehand tattoo, Billy tidak menggunakan stencil untuk menempel pola ke kulit baru menato tetapi, sektsa langsung ke kulit klien dengan menggunakan pena lalu ditato. Banyak tattoo artist lain tidak memiliki kemampuan begini.

