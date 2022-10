Jelajah Green Province : Wisman Eropa Minati Hotel yang Gunakan EBT

Bagikan A- A+

Bisnis.com, DENPASAR – Penggunaan liquefied natural gas (LNG) oleh hotel di Bali ternyata membawa dampak terhadap peningkatan okupansi hotel karena wisatawan Eropa banyak memilih menginap di hotel yang menerapkan konsep wisata berkelanjutan.

Cluster Hotel Manager SOL by Melia, Putu Yeni Navitarini, menjelaskan setelah menggunakan LNG dari Pertagas Niaga yang merupakan sub holding Pertamina Gas NegaraL(PGN), wisman asal Eropa semakin banyak yang menginap. Banyak wisman asal Inggris, Jerman, memilih hotel SOL By Melia sebagai tempat menginap dalam jangka panjang mulai 14 hari hingga tiga bulan setelah mengetahui mereka bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan jika memilih hotel tersebut.

“Saat ini saya lebih mudah menarik tamu Eropa seperti dari Inggris, Jerman, dan negara eropa lainnya ternyata sangat antusias. Dan mereka menginap dalam jangka waktu yang lama mulai dari 14 hari hingga tiga bulan,” jelas Yeni, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga : Jelajah Green Provine : Hotel Sol by Melia Merasakan Dampak LNG

Okupansi hotel SOL by Melia saat ini sudah mencapai 100 persen yang didominasi oleh tamu asal Eropa. Menurut Yeni, hingga akhir 2022, okupansi hotel sudah penuh. Tingginya okupansi juga dipengaruhi event G20 yang bakal berlangsung pada November 2022.

“Kami saat ini sudah melayani reservasi untuk 2023 hingga 2024, bahkan untuk Maret 2023 reservasi sudah penuh,” ujar Yeni.

Hotel SOL By Melia mulai menggunakan LNG sejak 10 September 2022, sejak menggunakan LNG banyak manfaat yang dirasakan oleh pihak hotel mulai dari efisiensi yang mulai dirasakan, efisiensi tenaga dan restoran dan lebih produktif setelah menggunakan LNG.

Sejak 2022, PGN melalui sub Holding Pertagas Niaga mulai mendistribusikan LNG dan CNG ke Bali sebagai bagian dari upaya transisi ke energi hijau. Sejumlah hotel seperti SOL by Melia, Conrad Hotel. Sedangkan CNG digunakan oleh Trans Resort Hotel, Prime Plaza Hotel Sanur, Waroeng Bernadette, dan Mario Beach Seminyak.

Pertagas Niaga terus mendorong hotel di Bali untuk menggunakan LNG atau CNG agar target Bali sebagai green province atau provinsi hijau lebih cepat tercapai.



Program Jelajah Green Province 2022 ini didukung oleh BNI, ASDP Indonesia Ferry, Pertamina Gas Negara (PGN), BPJS Jamsostek Kanwil Banuspa, XL Axiata, dan Astra Isuzu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : lng bali lingkungan