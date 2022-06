Luangkan Waktu Weekend bersama JelajaHIN Sanur Fest – Bali KemBali

Bisnis.com, BALI – Dua hari menjelang acara “Jelajahin Livin Sanur Fest 2022 dengan tema Bali KemBali” untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang akan digelar pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, 27 – 29 Mei 2022 di area pantai Kawasan Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur merupakan acara spektakuler yang diselenggarakan oleh PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) yang merupakan sub-holding dari PT. Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney bekerjasama dengan Renjana Productions.

Sederet musisi-musisi ternama akan memeriahkan festival musik Jelajahin Livin Sanur Fest – BALI kemBali yang dikelompokan dalam 3 genre yang akan tampil dalam 3 hari festival musik.

Hari pertama untuk para pecinta musik reggae, hari kedua akan menampilkan DJ lokal maupun nasional dan pada hari terakhir para pengunjung akan dihibur oleh band nasional.

Jangan lewatkan The Opening Show yang spektakuler dari Balinese Dancer yang akan diiringi oleh DJ Jack Malven dan juga The Closing Ceremony dari kolaborasi keren antara SLANK bersama tarian Kecak yang kolosal, adapun para musisi-musisi yang akan meramaikan panggung utama “Jelajahin Livin Sanur Fest – Bali KemBali” antara lain: SLANK, KOTAK, Fourtwnty , Ipang Lazuardi, Dipha Barus, P. Joana, Tony Q Rastafara, Navicula, Catchy Karma (Ras Muhamad feat Octav Sicilia), Gugun Blues Shelter, Manja, NoizeKilla, The Nameks, Power Metal, Lolot Psycoplo, Koyuki, DJ Catharina, dan DJ Jack Malven.

Foto: dok. Jelajahin Livin Sanur Fest 2022

Jelajahin merupakan lini bisnis dari PT. HIN dalam bentuk digital platform yang menyajikan berbagai pilihan wisata ke berbagai destinasi serta mengeksplor potensi pariwisata Indonesia.

Selain program digital/online, Jelajahin juga menginisiasi program offline melalui “Jelajahin Fest” yang kedepannya program ini akan menjadi atraksi alternatif reguler pada destinasi - destinasi pariwisata di Indonesia, khususnya di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Jelajahin Livin Sanur Fest merupakan acara perdana dari rangkaian acara Jelajahin Fest. Program yang juga tercatat pada calender of event dari Injourney ini memilih area pantai Sanur Bali sebagai venue utama.

Lokasi yang strategis, pemandangan alam yang menarik, ruang terbuka di pinggir pantai Sanur yang fresh, ditambah dengan penampilan dari artis nasional, lokal dan dengan berbagai sajian seni budaya serta keterlibatan industri kreatif UMKM asli Bali, menjadi alasan utama untuk datang ke acara ini.

Bersama PT. Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney sebagai induk holding BUMN pariwisata dan pendukung, akan memaksimalkan seluruh networking yang dimiliki guna mensukseskan acara ini, baik memaksimalkan dukungan dari para anggota holding BUMN pariwisata dan pendukung serta para pihak-pihak lainnya yang memiliki visi misi yang sama dalam mempercepat recovery dan memberikan akselerasi dalam pemulihan pariwisata serta menggerakkan perekonomian melalui kolaborasi.

Selain festival musik, Jelajahin Livin Sanur Fest akan menampilkan pertunjukan kebudayaan dari seniman lokal Bali, berbagai kegiatan talkshow serta expo UMKM industri kreatif, kesenian, kerajinan dan kuliner lokal yang berjumlah 60 (enam puluh) tenant yang telah diseleksi dan dikurasi.

Bagi para keluarga yang berkunjung, panitia juga telah menyiapkan kids zone untuk anak-anak dapat bermain dan menghabiskan waktu di acara ini, selain itu berbagai dekorasi menarik dan instagramable akan menjadikan hari-hari di “Jelajahin Livin Sanur Fest 2022 – Bali Kembali” semakin berkesan.

Penyelenggaraan event ini memiliki empat pilar tujuan penting, yaitu:

1. Membangkitkan gairah pariwisata Indonesia, khususnya Bali sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi ditengah masa pandemi.

2. Mendukung program Presiden RI Bapak Ir H. Joko Widodo untuk mengedepankan penggunaan produk dalam negeri melalui UMKM.

3. Menjadikan festival ini sebagai salah satu event kebanggaan dan ciri khas untuk BALI.

4. Menerapkan prokes dalam event beskala besar untuk menjadi acuan bagi pelaku bisnis industri kreatif kedepan.

Selaku penyelenggara dan Event Organizer, Renjana Productions memperbolehkan pengunjung untuk datang ke acara ini hingga kapasitas 12.000 orang/pengunjung selama 3 hari, tiket event “JelajaHIN Livin Sanur Fest 2022 – Bali kemBALI” dijual dengan harga mulai dari Rp. 150.000 dan dapat dibeli melalui website www.renjanaproductions.com dan www.loket.com. Bagi para pengunjung dari luar kota yang ingin membeli paket tiket nonton beserta tiket perjalanan dan akomodasi, dapatkan berbagai penawaran menarik pada laman resmi www.jelajahin.id

Berikut sejumlah booth/Stan yang ikut berpartisipasi selama 3 hari kemeriahan yang perlu diketahui selama berada di acara JelajaHIN Livin Sanur Fest – Bali KemBali:

Foto: dok. Jelajahin Livin Sanur Fest 2022

Mari kita sukseskan JelajaHIN Livin Sanur Fest 2022 – Bali kemBALI weekend ini dan sampai jumpa di JelajaHIN Toba Fest 2022 edisi berikutnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :